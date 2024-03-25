Aynı hücre

Dünya Rusya'daki saldırı ile sarsıldı. TAKVİM ise saldırıları gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristlerle ilgili önemli bir rapora ulaştı. Saldırıyı planlayan örgütün Horasan kolunun ABD'nin Afganistan'dan çıkmasının ardından oluştuğu vurgulandı. Türk istihbarat birimleri örgüte karşı üst düzey tedbirler aldı. İran'da Kasım Süleymani'yi anma törenlerinde gerçekleştirilen saldırının da aynı hücreden gerçekleştiği, tüm eylem talimatlarının Horasan Vilayeti Dış Operasyonlar Sorumlusu Maulawi Rajab tarafından verildiği hatırlatıldı. Türkiye'nin, Santa Maria'daki saldırıyı da gerçekleştiren teröristlerin bağlı olduğu Horasan yapılanmasına karşı teyakkuzda olduğu açıklandı.

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