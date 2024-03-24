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Demet Özdemir'den Hindistan çıkarması!

Demet Özdemir, Hindistan’ın önde gelen dergilerinden “Hi Celeb”in yeni sayısına kapak oldu. Özdemir, Bollywood sinemasına da göz kırptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mart 2024 Güncelleme 24 Mart 2024, 06:58
Demet Özdemir’den Hindistan çıkarması!

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yer aldığı dizi ve sinema filmleri ile sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok yerinde konuşulan kadın oyunculardan birisi oldu. Uzun yıllardır projelerde başarıyla yer alan Özdemir, çok geniş bir hayran kitlesine sahip... Avrupa'dan Amerika kıtasına ve Asya'dan Uzakdoğu'ya kadar birçok ülkede hayranı bulunan güzel oyuncu, şimdi de Hindistan'da geniş kitlelere ulaştı. Özdemir, Bollywood yıldızlarını kapağına taşıyan, Hindistan'ın en prestijli dergilerinden "Hi Celeb"in yeni sayısına kapak oldu.

BOLLYWOOD'U İSTİYOR!
Özdemir, "Hi Celeb" dergisine yaptığı röportajda hayatı ve oyunculuk kariyeri üzerine konuştu. Derginin kapak görselinde ise, "Kendine özgü gülümsemesi, büyüleyici varlığı ve her geçen gün gelişen filmografisiyle Demet Özdemir, izleyicileri daha uzun yıllar büyüleyeceği kesin..." notunu yer verildi. Öte yandan Özdemir, Hintli yönetmelerin de radarına girdi. Güzel oyuncuya bir Bollywood filminde rol verecekleri de konuşulanlar arasında... Özdemir'in de bu duruma sıcak baktığı iddia ediliyor.

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