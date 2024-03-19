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Atatürk Havalimanı terminal binaları dünyanın en büyük girişimcilik merkezine dönüşüyor

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Mart 2024 Güncelleme 19 Mart 2024, 07:01
Atatürk Havalimanı terminal binaları dünyanın en büyük girişimcilik merkezine dönüşüyor

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilecek Terminal İstanbul Projesi, Atatürk Havalimanı terminal binalarını dünyanın en büyük girişimcilik merkezine dönüştürecek. Terminal İstanbul bünyesinde, 138 bin 600 metrekare alanda 2 bin teknoloji firması girişimcisine hizmet edecek, her yıl onlarca etkinlik düzenleyecek kapasiteye sahip Türkiye'nin en büyük teknoparkı kurulacak.

Teknoparkta, modern çalışma ofisleri, kuluçka merkezleri, hızlandırıcı programları, ortak çalışma alanları ve AR-GE laboratuvarları gibi yenilikçi projelerin gerçekleşmesini hızlandıracak yapılar bulunacak. Terminal İstanbul, aynı zamanda küresel teknoloji şirketleri ve yatırım fonları ile girişimlerin yeni buluşma adresi olacak.

Terminal İstanbul içerisinde özellikle gençlerin gelişimine katkı sağlayacak Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri, Yazılım Okulları ve Çocuk Üniversitesi yer alacak. Şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına yeni bir soluk getirecek olan Terminal İstanbul'da 2 bin 700 metrekare alana sahip Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde ortaokul ve lise düzeyindeki özel yetenekli öğrenciler yaparak öğrenme ve takım çalışması esaslı eğitimlere dahil edilecek.

ÇOCUKLARA EĞİTİM
31 bin metrekarelik alanda yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapacak Türkiye'nin en büyük Bilim Merkezi ile de 7'den 77'ye herkes bilimle buluşacak. 3 bin 200 metrekarede kurulacak Yazılım Okulları ile 18 yaşından büyük gençlere ücretsiz yeni nesil yazılım eğitimi verilecek. Çocuk Üniversitesi'yle, her yıl 10-13 yaş aralığında bin çocuğun bilim ve teknoloji alanında teorik bilgileri deneyimleyerek öğreneceği 2 bin 700 metrekarelik eğitim ortamı oluşturulacak.

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