İlk celse 10 saat sürdü! CHP'li Mustafa Bozbey iddiaları reddetti: Benim mesleğim belediye başkanlığı değil

Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla haklarında dava açılan, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan CHP'li Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanığın yargılanmasına başlandı.

Duruşma öncesinde bazı partililer ve davayı takip etmek isteyen vatandaşlar adliye önünde toplandı. Emniyet ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Duruşma, sanık yoklaması ve kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başladı.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bursa Bölge Adliye Mahkemesi salonunda görülen davanın ilk celsesinde, tutuklu sanık CHP'li Mustafa Bozbey, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

DAVANIN İLK CELSESİNDE SANIK BOZBEY SAVUNMA YAPTI

Daha sonra sanık Bozbey'in, savunması alındı. Bozbey, Bursa'nın en büyük davasının görüldüğünü, hukukun üstünlüğünün burada vuku bulacağına inandığını ifade etti.

Uzun yıllardır siyasetin içerisinde olduğunu dile getiren Bozbey, eğitim hayatı ve kariyerini anlattı.

Bozbey, 111 gündür tutuklu bulunduğunu hatırlatarak "Canımdan çok sevdiğim Bursam öksüz bırakıldı. Ben adalete sonuna kadar güveniyorum. Hakkımızda iftiralar atıldı, bunları kabul etmiyorum, yapanları lanetliyorum." dedi.

İddianamede yer alan, aile bireylerinin de yönetimde yer aldığı NİLVAK adlı vakfın, belediye personeli, çocukları, ihtiyaç sahibi Nilüferliler ve gençlere destek amacıyla kurulduğunu ve denetlendiğini savunan Bozbey, bu çerçevede vakfın gelirlerini artırmak için bazı işletmeler kurulduğunu anlattı.

Şirketler arasındaki para trafiğine değinen Bozbey, şöyle konuştu:

"FİDE AŞ'ye ait yere okul inşaatı yapmaya karar verdik. Okul için kredi alma ihtiyacı oldu ve bankalardan kredi alarak inşaata başladık. Okul için de güvenilir inşaat yapabilecek şirkete ihtiyaç duyduk.

Çünkü banka krediyi vermek için böyle bir şartı önümüze koymuştu. Biz de Muhkim D'nin sahibi olduğu Seres şirketiyle sözleşme yaparak, bankadan aldığımız krediyi olduğu gibi, yani bankanın istediği gibi Seres AŞ'ye aktardık. Böyle bir parayı aktarabilmemiz için de güvenilir birine ihtiyaç vardı, bunun için de akrabam olan Muhkim D'den destek istedim. Böylece FİDE AŞ ile Seres arasında cari hesaplar başlamış oldu."