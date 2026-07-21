Galatasaray Amine Gouiri için yeniden devrede! 15 milyon euroluk transfer hamlesi

Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken rotasını yeniden Amine Gouiri'ye çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, uzun süredir takip ettiği Cezayirli golcü için Marsilya ile bir kez daha masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi.

Amine Gouiri

İLK GİRİŞİM SONUÇSUZ KALMIŞTI Galatasaray, Gouiri'yi ilk olarak 2025 yılında Rennes forması giydiği dönemde kadrosuna katmak istemişti. Sarı-kırmızılıların 13 milyon euroluk teklifini kabul etmeyen Fransız ekibi, deneyimli forveti daha sonra 19 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'ya satmıştı.