Galatasaray Amine Gouiri için yeniden devrede! 15 milyon euroluk transfer hamlesi
Galatasaray, uzun süredir transfer listesinde yer alan Amine Gouiri için Marsilya'ya bir kez daha teklif hazırlığında. Sarı-kırmızılıların, Fransız kulübüne 15 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü sunacağı öne sürüldü.
Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken rotasını yeniden Amine Gouiri'ye çevirdi.
Sarı-kırmızılı yönetimin, uzun süredir takip ettiği Cezayirli golcü için Marsilya ile bir kez daha masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi.
İLK GİRİŞİM SONUÇSUZ KALMIŞTI
Galatasaray, Gouiri'yi ilk olarak 2025 yılında Rennes forması giydiği dönemde kadrosuna katmak istemişti.
Sarı-kırmızılıların 13 milyon euroluk teklifini kabul etmeyen Fransız ekibi, deneyimli forveti daha sonra 19 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'ya satmıştı.
Galatasaray'ın 2026 yılının mayıs ayında yaptığı 15 milyon euroluk teklif de Marsilya tarafından geri çevrilmişti.
Yönetimin bu kez mali sıkıntılar yaşayan Fransız temsilcisine, 15 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonunu içeren kiralama teklifini sunmaya hazırlandığı ifade edildi.
NAPOLI DE TAKİPTE
Amine Gouiri ile ilgilenen kulüpler arasında İtalya Serie A ekibi Napoli'nin de bulunduğu belirtiliyor.
Marsilya'da yıllık 3,2 milyon euro maaş kazanan 26 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın transfer görüşmelerinin ardından netleşmesi bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Gouiri, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 11 gol atarken 5 de asist üreterek takımına toplam 16 gole doğrudan katkı sağladı.