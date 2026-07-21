CHP Ankara İl Başkanlığında gece yarısı gerginliği
CHP içindeki görev değişimleri Ankara’ya sıçrarken, il başkanlığı binası önünde hareketli saatler yaşandı. Genel merkez kararıyla göreve getirilen Fahri Yıldırım’ın gece saatlerinde binaya girmesi, eski İl Başkan Vekili Yüksel Işık ve partililer tarafından protesto edildi. Emniyet güçlerinin müdahale ettiği olayda Işık, içeri giren bazı kişilerin parti üyesi olmadığını iddia etti. Karşılıklı gerginliğin ardından İl Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyet polis kordonu altında bölgeden uzaklaştı. Boşalan il binasına ise Işık ve ona destek veren partililer giriş yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi içindeki koltuk değişim tartışmaları başkente taşındı; Ankara İl Başkanlığında gece yarısı yaşanan devir teslim girişimi gerginliğe sahne oldu.
Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin "arınma" hamleleri sürüyor.
Genel Merkezin yeni görevlendirme kararı aldığı Ankara İl Başkanlığında koltuk savaşı yaşandı.
Yeni İl Başkanı olarak atanan Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyet, gece saat 01.00 sıralarında il binasına girdi. Bu gelişme üzerine, görevden alınan eski İl Başkan Vekili Yüksel Işık ve beraberindeki partililer duruma müdahale etti.
Işık ve destekçileri, il binası önünde toplanarak Yıldırım ile heyetinin binadan çıkmasını talep etti.
Artan tansiyon üzerine bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, bina çevresinde geniş güvenlik tedbirleri aldı.
'CHP ÜYESİ DEĞİLLER'
İl binası önünde yaşanan gelişmelere tepki gösteren eski İl Başkan Vekili Işık, içeri giren grupta parti üyesi olmayan kişilerin bulunduğunu öne sürdü.
Emniyet güçlerinden kimlik tespiti yapmalarını istediklerini belirten Işık, "Dikkatinizi çekmek istediğim nokta, tek tip siyah elbise giyen kişilerin burada bulunmasıdır. Biz, bu kişilerin Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmadığını biliyoruz. Bu nedenle polisten kimlik kontrollerinin yapılmasını ve Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayanların derhal dışarı çıkarılmasını talep ettik. Emniyetin de üzerine düşeni yapacağını umuyoruz." dedi.
İL BAŞKANINI BİNADAN ÇIKARTTILAR
Dışarıdaki protestoların devam etmesi üzerine yeni İl Başkanı Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyet, kendi istekleri doğrultusunda polis eşliğinde il binasından ayrıldı.
Yıldırım'ın bölgeden uzaklaşması sırasında Işık ve beraberindeki partililerin protestoları sürdü.
Gerginlik, Yıldırım heyetinin alandan tamamen ayrılması ve dışarıda bekleyen Yüksel Işık ile destekçilerinin il binasına girmesiyle yatıştı