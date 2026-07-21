CHP Ankara İl Başkanlığında gece yarısı gerginliği

Cumhuriyet Halk Partisi içindeki koltuk değişim tartışmaları başkente taşındı; Ankara İl Başkanlığında gece yarısı yaşanan devir teslim girişimi gerginliğe sahne oldu. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin "arınma" hamleleri sürüyor. Genel Merkezin yeni görevlendirme kararı aldığı Ankara İl Başkanlığında koltuk savaşı yaşandı. Yeni İl Başkanı olarak atanan Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyet, gece saat 01.00 sıralarında il binasına girdi. Bu gelişme üzerine, görevden alınan eski İl Başkan Vekili Yüksel Işık ve beraberindeki partililer duruma müdahale etti.

Işık ve destekçileri, il binası önünde toplanarak Yıldırım ile heyetinin binadan çıkmasını talep etti. Artan tansiyon üzerine bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, bina çevresinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. CHP Ankara İl Başkanlığında mutlak butlan kararı sonrası yaşanan görev değişimi krize dönüştü. (Fotoğraflar: Sosyal medya ekran görüntüsü)