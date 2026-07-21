Dün itibarıyla başlayan adli tatil sonrası hukuki açıdan tüm umutlarını kaybeden Özgür Özel ve ekibi, gemiyi terk etmeye hazırlanıyor. Mutlak butlan kararının çıktığı günden bu yana genel merkeze yönelik ağır hakaretlerde bulunarak her türlü hukuksuz eyleme imza atan Özgür Özel, bugün saat 13.30'da grup toplantısı yapacak. Özel'in grup kürsüsünde yeni partiyi resmen duyuracağı ve bir veda konuşması yapacağı öne sürülüyor.

YENİ PARTİNİN SON İSTİŞARELERİ Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, Özel, hafta boyunca eski PM üyeleri, il başkanları ve kendisini destekleyen milletvekilleri ile kapsamlı toplantılar yaparak yeni partinin yol haritasını ve yeni kadrolarını masaya yatıracak. Özel cephesinin bu hafta cuma günü ya da haftaya pazartesi günü yeni parti için İçişleri Bakanlığı'na resmi başvuru yapabileceği öne sürülüyor. Yeni partinin genel merkezi için ise Mustafa Kemal Mahallesi'nde yer alan Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina ön plana çıkıyor.