Özgür Özel yeni partiyi açıklayacak: Çift başlı CHP’de bölünme günü
Mutlak butlan kararından bu yana her türlü provokatif eyleme imza atan Manisa Milletvekili Özgür Özel’in bugün “yeni partiyi” ilan etmesi bekleniyor. Genel Merkez kanadı da yarın kritik bir MYK toplantısı gerçekleştirecek.
Dün itibarıyla başlayan adli tatil sonrası hukuki açıdan tüm umutlarını kaybeden Özgür Özel ve ekibi, gemiyi terk etmeye hazırlanıyor. Mutlak butlan kararının çıktığı günden bu yana genel merkeze yönelik ağır hakaretlerde bulunarak her türlü hukuksuz eyleme imza atan Özgür Özel, bugün saat 13.30'da grup toplantısı yapacak. Özel'in grup kürsüsünde yeni partiyi resmen duyuracağı ve bir veda konuşması yapacağı öne sürülüyor.
YENİ PARTİNİN SON İSTİŞARELERİ
Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, Özel, hafta boyunca eski PM üyeleri, il başkanları ve kendisini destekleyen milletvekilleri ile kapsamlı toplantılar yaparak yeni partinin yol haritasını ve yeni kadrolarını masaya yatıracak. Özel cephesinin bu hafta cuma günü ya da haftaya pazartesi günü yeni parti için İçişleri Bakanlığı'na resmi başvuru yapabileceği öne sürülüyor. Yeni partinin genel merkezi için ise Mustafa Kemal Mahallesi'nde yer alan Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı bina ön plana çıkıyor.
Bölünmenin eşiğine gelen CHP'de genel merkez kanadı da boş durmuyor. Şu ana kadar partide çift başlılığa neşter vurma konusunda kararlı bir görüntü çizen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve a takımının, yarın kritik bir toplantı daha yapması bekleniyor. Söz konusu MYK toplantısında Özel'in atacağı adımlar enine boyuna tartışılacak. Ayrıca bir kez daha çok sayıda il başkanının görevden alınabileceği, bazı isimlerin ise disipline sevk edilebileceği aktarıldı.
CHP yönetimi, şu ana kadar genel merkeze isyan bayrağı açan ve sükûnet çağrılarına rağmen her türlü disiplinsizliğe imza atan 51 il başkanını görevden almış, bunlardan 16'sını ise disipline sevk etmişti.
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