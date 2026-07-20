Sıra Ahbap'ın çavuşlarında: Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur tutuklandı

İŞ İNSANI EKE: MİLYON DOLARLIK TİCARET, 10 BİN LİRALIK BORÇ

İş insanı Fatih Eke'nin ifadesi, soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici anlatımlardan biri oldu. Eke, Haluk Levent ile bir blockchain projesi üzerinden tanıştığını, Levent'in projenin reklam yüzü olduğunu söyledi.

Haluk Levent'e ödeme teminatı olarak yaklaşık 4 milyon dolar değerinde kripto varlık verdiğini iddia eden Eke, daha sonra elden ve banka yoluyla yaklaşık 300 bin dolar ödeme yaptığını anlattı.

Eke, Haluk Levent'in bazı ödemeleri Yeliz Kaya üzerinden aldığını da ileri sürdü. Eke, Haluk Levent'in maddi durumuyla ilgili şaşırtıcı bir tablo çizerek şunları söyledi: "Bir gün milyon dolar hesabı yapıyor, başka bir gün 10 bin lira borç istiyordu."

Eke, Haluk Levent'in zamanla şirketin teknik birimlerine hâkim olduğunu ve şirketi 7 milyon dolar karşılığında devretmek zorunda kaldığını iddia etti. Devir karşılığında 3 milyon dolarlık çek aldığını, ancak çeklerin tamamını tahsil edemediğini söyleyen Eke, alacağına karşılık kendisine ve kardeşine 30 milyon lira gönderildiğini belirtti.

Eke, ödemeleri alamadığı için icralık olduğunu ve hesaplarına bloke konulduğunu söyledi. Haluk Levent ile tanıştıktan sonra hayatında "kaos başladığını" anlatan Eke, ayrıca Levent'in kumar problemi bulunduğunu öne sürdü. Eke, "Yüzlerce insanın iyi niyetini kullandı" şeklinde konuştu.

"İŞ İNSANI EKE: OKUL PARASINI KENDİ HESABINA İSTEDİ"

Fatih Eke, Ahbap üzerinden bir okul yaptırmak istediğini ancak Haluk Levent'in okul için ayrılan parayı kendi şahsi hesabına göndermesini talep ettiğini söyledi. Eke, bu talebin WhatsApp yazışmalarında bulunduğunu söyledi.

Parayı şirket hesabından ve resmî şekilde ödemek istediği için şahsi hesaba gönderim yapmadığını belirten Eke, kendisini soruşturmanın mağduru olarak gördüğünü anlattı.