Sıra Ahbap'ın çavuşlarında: Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur tutuklandı
AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" soruşturmasında başlatışlan yeni operasyon dalgasında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ve eski TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlıların savcılıktaki ifade işlemleri sona erdi. Bu kapsamda gözaltına alınan Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı.
Başkanlığını Haluk Levent'in yaptığı AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada 17 Temmuz'da düzenlenen yeni operasyonun yankıları sürüyor.
OĞUZHAN UĞUR'LA BİRLİKTE 9 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden 9'u tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle hâkimliğe gönderildi.
TUTUKLAMA TALEBİ
|Sıra
|Şüpheli Adı
|Sevk Talebi
|1
|Oğuzhan Uğur
|Tutuklama
|2
|Ersin Gökgün
|Tutuklama
|3
|Muharrem Karataş
|Tutuklama
|4
|Gülgün Öztürk
|Tutuklama
|5
|Emre Kartaloğlu
|Tutuklama
|6
|Hüseyin Küçük
|Tutuklama
|7
|Suzan Düşküner Mintaş
|Tutuklama
|8
|Fatih Eke
|Tutuklama
|9
|Emir Taşar
|Tutuklama
|10
|Özgür Ömer Güner
|Adli Kontrol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Ömer Güner'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Savcılık sevk yazısında, şüpheliler hakkında; üzerlerine atılı suçları işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunduğu, tutuklama nedeninin mevcut olduğu, suçların vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delil durumu, isnat edilen suçlar için kanunda öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alınarak CMK'nın 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklama talep edildiği belirtildi.
TUTUKLAMA TALEBİ VERİLEN 9 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklamaya sevk edilen 9 kişi tutuklandı.
İşte tutuklanan isimler:
|Sıra
|Ad Soyad
|1
|Oğuzhan UĞUR
|2
|Ersin GÖKGÜN
|3
|Muharrem KARATAŞ
|4
|Gülgün ÖZTÜRK
|5
|Emre KARTALOĞLU
|6
|Hüseyin KÜÇÜK
|7
|Suzan DÜŞKÜNER MİNTAŞ
|8
|Fatih EKE
|9
|Emir TAŞAR
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı
2 AYRI SUÇ
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüphelilerden Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli Özgür Ömer Güner ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi. Şüpheli hakkında şu tedbirlerin uygulanması talep edildi:
- Yurt dışına çıkamamak
- Belirlenen yerlere düzenli olarak başvurmak
Oğuzhan Uğur adliyeye sevk edildi
"AHBAP"IN ÇAVUŞU
Açtığı yayınlarda Levent'le ortak olduğunu defalarca dile getiren Oğuzhan Uğur'un, Babala TV'nin "gerçek faydalanıcısı" olduğu; resmiyette sahibi olmasa da şirketi kontrol ettiği ve ekonomik menfaat sağladığı değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in, yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı; 400 bin euroyu CCF Paris Bank'a gönderdiği; sonrasında yurt dışına bilet aldığının tespit edilmesi üzerine MASAK tarafından hesaplarına bloke konularak gözaltına alındığı öğrenildi.
KİM BUNLAR
Gözaltına alınan Fatih Eke'nin sahibi olduğu bir coin firması geçtiğimiz yıl Haluk Levent tarafından satın alınarak HLKCoin şeklinde değiştirilmişti.
Fatih Eke'nin ifadesi şu şekildedir:
İŞ İNSANI EKE: MİLYON DOLARLIK TİCARET, 10 BİN LİRALIK BORÇ
İş insanı Fatih Eke'nin ifadesi, soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici anlatımlardan biri oldu. Eke, Haluk Levent ile bir blockchain projesi üzerinden tanıştığını, Levent'in projenin reklam yüzü olduğunu söyledi.
Haluk Levent'e ödeme teminatı olarak yaklaşık 4 milyon dolar değerinde kripto varlık verdiğini iddia eden Eke, daha sonra elden ve banka yoluyla yaklaşık 300 bin dolar ödeme yaptığını anlattı.
Eke, Haluk Levent'in bazı ödemeleri Yeliz Kaya üzerinden aldığını da ileri sürdü. Eke, Haluk Levent'in maddi durumuyla ilgili şaşırtıcı bir tablo çizerek şunları söyledi: "Bir gün milyon dolar hesabı yapıyor, başka bir gün 10 bin lira borç istiyordu."
Eke, Haluk Levent'in zamanla şirketin teknik birimlerine hâkim olduğunu ve şirketi 7 milyon dolar karşılığında devretmek zorunda kaldığını iddia etti. Devir karşılığında 3 milyon dolarlık çek aldığını, ancak çeklerin tamamını tahsil edemediğini söyleyen Eke, alacağına karşılık kendisine ve kardeşine 30 milyon lira gönderildiğini belirtti.
Eke, ödemeleri alamadığı için icralık olduğunu ve hesaplarına bloke konulduğunu söyledi. Haluk Levent ile tanıştıktan sonra hayatında "kaos başladığını" anlatan Eke, ayrıca Levent'in kumar problemi bulunduğunu öne sürdü. Eke, "Yüzlerce insanın iyi niyetini kullandı" şeklinde konuştu.
"İŞ İNSANI EKE: OKUL PARASINI KENDİ HESABINA İSTEDİ"
Fatih Eke, Ahbap üzerinden bir okul yaptırmak istediğini ancak Haluk Levent'in okul için ayrılan parayı kendi şahsi hesabına göndermesini talep ettiğini söyledi. Eke, bu talebin WhatsApp yazışmalarında bulunduğunu söyledi.
Parayı şirket hesabından ve resmî şekilde ödemek istediği için şahsi hesaba gönderim yapmadığını belirten Eke, kendisini soruşturmanın mağduru olarak gördüğünü anlattı.
Emre Kartaloğlu ise eski TÜRMOB Başkanı. Kartaloğlu, AHBAP'ın 6-28 Şubat 2023 dönemindeki hesaplarında usulsüzlük olmadığı yönünde rapor vermişti.
Kartaloğlu aynı zamanda CHP Parti Meclisi üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Ticaret ve Politika Kurul Başkanı. Kartaloğlu'nun avukatı ise şu ifadelerde bulundu:
TÜRMOB BAŞKANI KARTALOĞLU: DENETİM YETKİMİZ YOK
Dönemin TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu da savcılık ifadesinde, TÜRMOB'un kanunen doğrudan denetim yetkisi bulunmadığını söyledi. Kartaloğlu, Ahbap hakkındaki incelemenin sınırlı bir durum tespiti olduğunu kabul etti.
Buna rağmen Kartaloğlu'nun o dönemde kamuoyuna yaptığı açıklamada; satın alımlarda en az üç teklif alındığı, uygun fiyatların seçildiği ve harcamaların yerinde yapıldığı yönünde ifadeler kullandığı hatırlatıldı. Kartaloğlu, bu açıklamayı denetim ekibinden gelen bilgilere dayanarak yaptığını savundu.
Mali müşavir ve denetçi Ersin Gökgün ise şu ifadelerde bulundu:
"ÜCRET ALMADIM"
Yeminli mali müşavir Ersin Gökgün de incelemenin yalnızca hesaba giren para, çıkan para ve kalan bakiye üzerinden yapıldığını söyledi. Gökgün, bağışların nereye ve ne şekilde harcandığını araştırmadıklarını açıkça ifade etti.
Kendisinin dernek yöneticileriyle hiçbir ticari ilişkisi bulunmadığını ve rapor için ücret almadığını savundu.
MALİ MÜŞAVİR KARATAŞ: RAPORUN KAPSAMLI DENETİM RAPORUYMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ MANİPÜLASYONDU
Soruşturmada ifadeleri alınan mali müşavirler Muharrem Karataş, Gülgün Öztürk ve Ersin Gökgün, Ahbap hakkında hazırlanan raporların kamuoyunda anlaşıldığı gibi kapsamlı bir denetim olmadığını söyledi.
Üç isim de incelemenin yalnızca derneğin kendilerine sunduğu banka kayıtları ve muhasebe belgeleri üzerinden yapıldığını belirtti. Muharrem Karataş, raporun dernek yönetiminin belirlediği dar kapsamla sınırlı olduğunu ifade etti.
Karataş, mal veya hizmetlerin gerçekten alınıp alınmadığını, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ulaşmadığını ve usulsüzlük yapılıp yapılmadığını incelemediklerini anlattı. Karataş'ın avukatı ise raporun kapsamlı bir denetim raporuymuş gibi gösterilmesini "manipülasyon" olarak nitelendirdi.
"BAŞ ŞÜPHELİ YANILTICI AÇIKLAMALAR YAPTI"*
Şüpheli Gülgün Öztürk de hazırlanan belgelerin yalnızca durum tespit raporu olduğunu söyledi. Öztürk'ün avukatı, Haluk Levent ve dernek yönetiminin bu raporları kamuoyuna farklı biçimde sunduğunu ileri sürdü.
Savunmada, Haluk Levent'in sosyal medya paylaşımlarında derneğin denetimden başarıyla geçtiğini açıkladığı, ancak söz konusu raporların böyle bir güvence vermediği iddia edildi.
Öztürk'ün avukatı, "Durum tamamen baş şüphelinin ve derneğin yanıltıcı beyanlarından kaynaklanmıştır" dedi.
Taşar, yapılan çalışmanın tam denetim değil, "üzerinde mutabık kalınmış prosedürler raporu" olduğunu anlattı.
Raporda banka hareketlerinin yaklaşık yüzde 75'inin kontrol edildiğini belirten Taşar, faturaların gerçek olup olmadığını, hizmetlerin teslim edilip edilmediğini veya paranın başka amaçlarla kullanılıp kullanılmadığını araştırmadıklarını söyledi.
Mali müşavir olan Emir Taşar'ın ifadesi ise şu şekilde:
HALUK LEVENT ARADI, 550 BİN LİRAYA RAPOR HAZIRLANDI
Bağımsız denetçi Emir Taşar, Haluk Levent'in kendisine telefonla ulaştığını söyledi. Taşar, dernek için hazırlanacak özel rapor karşılığında 550 bin lira ücret üzerinde anlaştıklarını belirtti.
ŞİRKET BAŞKANI: RAPORDAN GEÇEN HAFTA HABERİM OLDU
Denetim şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Halit ise Ahbap Derneğine ilişkin raporu Emir Taşar'ın hazırladığını belirtti.
Kendisinin rapordan ancak soruşturmanın kamuoyuna yansımasından sonra haberdar olduğunu savunan Halit, yaklaşık 500 çalışanı bulunan şirketin yılda yüzlerce rapor hazırladığını söyledi.
Halit'in avukatı da incelemenin yalnızca para hareketleriyle belgelerin uyumunu kapsadığını, yardımların gerçekten teslim edilip edilmediğinin araştırılmadığını belirtti.
Ahbap'ın saymanı Hüseyin Küçük'ün beyanları ise şu şekilde:
Ahbap Derneğinin eski saymanı Hüseyin Küçük, 6 Şubat depremlerinin ardından yalnızca Şubat 2023'te yaklaşık 3 milyar lira, yıl sonuna kadar ise 4 milyar lirayı aşan bağış toplandığını söyledi.
Küçük, kendi görev yaptığı dönemde para çıkışlarının yalnızca sayman onayıyla yapılabildiğini, Haluk Levent'in tek başına ödeme yetkisinin bulunmadığını anlattı.
Ancak yönetim değişikliğinin ardından Haluk Levent'in kendisini yetkili hâle getirdiğini ileri sürdü. Küçük'ün ifadesindeki en dikkat çekici iddia ise kripto hesaplarla ilgili oldu.
Küçük, "Dernek adına açılan kripto cüzdanlarından sonradan haberimiz oldu. Bu hesapları Haluk Levent kendi inisiyatifiyle açtı" dedi.
Ayrıca hakkında daha önce gözaltı kararı verilen Levent'in yardımcısı firari Alper Çelik'in de geçtiğimiz gün İstanbul'da bir noterde işlem yaptığı sırada yakalandığı öğrenildi.
ÖZEL BİR BANKA MASAK'A "BABALA" BİLDİRİMİ YAPTI
Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle, özel bir bankanın MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi.
ORTAK BAĞIŞ TOPLADIKLARINI İTİRAF ETMİŞTİ
Uğur, asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat depremleri sonrası kendilerine gelen bütün bağışları Ahbap'a gönderdiklerini itiraf etmişti. Levent'in derneği Ahbap'la ortak bağış topladıklarını bizzat canlı yayında ifade eden Uğur, Levent'in gözaltına alınması sonrası tutuştu.
Uğur, "Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk...." diyerek hesap vermeden sıyrılmanın peşine düştü.
TÜM PARAYI AHBAP'A AKTARDIK
Ancak 11 Şubat 2023'te sosyal medyadan da paylaşım yapan Uğur, "Ayrıca şu ana kadar gelen tüm parayı Ahbap'a aktardık. Başka kişi ve kurumlara tek kuruş yollamadık. Bilginize." ifadelerini kullanarak Ahbap'la aralarındaki ilişkinin ne kadar yakın olduğunu belirtmişti.
LEVENT'LE BİRLİKTE 18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 18 şüpheli tutuklanmıştı.
Uğur destek açıklamaları bu tweetle sınırlı kalmadı, katıldığı canlı yayınlarda iş birliğini açıkladı ve Ahbap'a yardım istedi.
İşte Uğur'un yaptığı paylaşım ve açıklamalar:
"72 saatte sayenizde bu sayılara ulaştık Devam ediyoruz. Buradayız."
FATİH PORTAKAL YAYININDA "AHBAP'LA ORTAK ÇALIŞIYORUZ" AÇIKLAMASI
Fatih Portakal: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl... bir telefon numarası mı var veya başka nasıl ulaşıyorlar da yapıyorlar?
Oğuzhan Uğur: Babala TV'nin bir telefon numarası var, ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani şöyle; bize gelen para hemen, anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
Uğur Dündar: Depremden sonra sen ve Ahbap'ın lideri Haluk Levent hemen felaket bölgesine koştunuz ama siz de belki depremzedeler kadar olmasa bile çok büyük aksiliklerle karşılaştığınız acılar yaşadınız. Hatta savcılığa bile verildiniz öyle değil mi?
Oğuzhan Uğur: Biz büyük bir seferberlik başlattık BABALA ekibi olarak. Yani biz bir yardım kuruluşu değiliz ama elimizde 15 milyon insana ulaşabileceğimiz kanallarımız, mecralarımız var, dedi ki bunu kullanıp insanlara yardım edelim. Doğal olarak herkesin istediği buydu. Eminim evinde oturan herkesin böyle bir medya gücü olsa ya da takipçi gücü olsa onlar da yapacaklar bunu ki yaptılar da. Ne yaptılar? BABALA TV'ye geldiler, gönüllü olarak Ahbap'a gittiler, gönüllü olarak ya da diğer kurumlara gittiler gönüllü olarak. İnsanlar elini taşın altına koydular. Bin kişilik bir gönüllü ekibimiz var. 250 kişi teyit alıyoruz.
"AHBAP'IN İHTİYAÇLARI VAR"
Oğuzhan Uğur: Finale gelmeden önce Ahbap'ın da şu anda ihtiyaçları var. Hazır bunu konuşmuşken onu da alacağım Haluk abiden.
Özlem Gürses: Ahbap'ın mı ihtiyaçları var? Helikopter aldılar farkında değilsin herhalde.
Oğuzhan Uğur: Daha da büyüğünü yapmak zorundalar, ihtiyaç biter mi efendim.
CANLI YAYINLA BAĞIŞ TOPLADI
Danla Bilic, Cemal Can Canseven, Hazal Kaya, Nurgül Yeşilçay, Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Beril Pozam, Caner Topçu, Burak Can, Farah Zeynep Abdulllah gibi önemli isimlerin 9 Şubat 2023'te açtıkları Babala TV canlı yayınında Ahbap hesabına kısa sürede beş milyon lira üzerinde bağış toplandı.
6 Şubat depremleri sonrası Babala TV, sosyal medya hesapları üzerinden Ahbap Derneği'nin bağış linkini paylaştı.
Uğur ve Levent'in deprem öncesinde de samimi paylaşımları dirsek temasını belgeledi.
AHBAP'A NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
25 MİLYARLIK VURGUN
Soruşturma dosyasındaki MASAK raporu ve İçişleri Bakanlığı Denetim raporlarına göre Haluk Levent'in finansal işlemlerini kendi banka hesapları yerine, güven ilişkisi kurduğu şahısların hesaplarını kullanarak yönettiği belirlendi. Sadece tutuklu Yeliz Kaya'nın hesabından 2024- 2026 yılları arasında 19 milyar liralık işlem yapıldı. Kaya, ifadesinde hesaplarının tamamen Haluk Levent tarafından kullanıldığını söyledi. Dernekte görevi olmamasına rağmen "Ahbap Lojistik" adına 2025-2026 arasında 100 tapu işlemi gerçekleştirdi.
YURTDIŞI YARDIMLARI VE KAYNAĞI BELİRSİZ FONLAR
Müfettiş raporları, derneğin kamuya bildirmediği ve kaynağını açıklayamadığı yüklü miktarda döviz trafiğini ortaya çıkardı. 2023-2025 arasında yurtdışından alınan ancak resmi makamlara bildirilmeyen 1.3 milyon euro ve 3 milyon dolar yardım saptandı. Haluk Levent, yurtdışından başkalarına ait hesaplara gelen 60 milyon dolar tutarındaki paranın kendisine ait olduğunu savundu, ancak bu tutarın yasal kaynağına dair ciddi kuşkular yer alıyor.
HESAPLARI GİBİ SİCİLLERİ DE KABARIK
Ahbap Derneği kurucularından 20 bin lira aylık geliri olan Alper Çelik'in adli sicilinde ise 'nitelikli hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'bedelsiz senet kullanma' ve 'yasadışı bahis' suçlarından dört ayrı kayıt bulunuyor. 2023 yılında 38 bin TL gelir beyan eden Ahbap'ın İdari ve Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner'in adli sicil kaydı da oldukça kabarık. Kayıtlarda 'resmi belgede sahtecilik', 'banka ve kredi kurumlarını aracı kılarak dolandırıcılık', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'görevi kötüye kullanma', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan elde edilen mal varlığını aklama' gibi ciddi suçlamalar yer alıyor. Ahbap Derneği kurucularından aylık 9 bin lira gelir beyan eden Zafer Yay'ın adli sicil kaydında ise toplamda on adet suç kaydı yer alıyor. Bu suçlar arasında 'resmi belgede sahtecilik', 'basit yaralama', 'dolandırıcılık', 'suç eşyasını satın alma ve kabul etme' ve 'uyuşturucu' kaynaklı suçlar bulunuyor.
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