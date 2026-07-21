Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik ilk yarıda rekor kırdı! Toplam net kâr 24,5 milyar TL'ye ulaştı



"HEDEFİMİZ SİGORTAYI HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR KILMAK"

Enflasyonla mücadele sürecinde dengeli fiyatlama politikası uyguladıklarını belirten Çakmak, sağlık ve kasko sigortalarında düzenlenen kampanyalarla sigorta erişilebilirliğini artırdıklarını ifade etti.

Çakmak, enflasyonla mücadele sürecinde uyguladıkları fiyatlama politikasına ilişkin ise şunları söyledi:

"2026 yılı Haziran ayı sonunda TÜFE, yıllık bazda %32,1 olarak gerçekleşirken sigorta enflasyonu aynı dönem için yüzde 15,5 ile TÜFE'nin önemli ölçüde altında kaldı. Yıllık TÜFE'nin altında gerçekleşen sigorta enflasyonuna sektörümüzde lider ve piyasa belirleyici şirket olarak özellikle bireysel ürün gruplarında aldığımız aksiyonlar, indirimler ve ödeme kolaylığı sunan kampanyalarımızın da etkisiyle katkı sunduk. Yılın ilk 6 ayında sağlık sigortalarında 10,6 milyar TL, kasko branşında da yüzde 30 artışla 9,9 milyar TL prim üretimine ulaşarak rekabetçi fiyatlama ile büyümeyi dengeli bir şekilde yönetme kabiliyetimizi bir kez daha ortaya koyduk. Sigorta enflasyonunun üzerinde reel büyüyerek, bu büyümeyi teknik kâra dönüştürerek, yatırım portföyümüzü çeşitlendirerek ve sigorta erişilebilirliğini artırarak 2026'nın ilk yarısında hedeflerimizi her alanda gerçekleştirdik. Enflasyonla mücadele ve herkes için sigorta vizyonumuz doğrultusunda, bazı bireysel ürün gruplarımızda fiyat artışına gitmeden büyümemizi sürdürdük. Etkin fiyatlama yönetimimiz sayesinde yalnızca üretimimizi büyütmekle kalmadık, sektör liderliğimizi daha da pekiştirdik. Bu yaklaşımımızla daha fazla vatandaşımızı sigorta güvencesiyle buluştururken, sigortayı toplumun her kesimi için erişilebilir hale getirme hedefimiz doğrultusunda önemli bir mesafe kat ettik. Sektörün geneliyle karşılaştırdığımızda Türkiye Sigorta olarak ilk 6 aydaki 94 milyar TL'lik prim üretimi ile en yakın rakibimizle aramızda 18 milyar TL'lik, sektörün 3. ve 4. şirketleriyle 40 milyar TL'lik fark oluşması bizleri oldukça gururlandırıyor."