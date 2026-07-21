Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik ilk yarıda rekor kırdı! Toplam net kâr 24,5 milyar TL'ye ulaştı
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2026'nın ilk 6 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. İki şirket, yılın ilk yarısında toplam net kârını yüzde 48 artırarak 24,5 milyar TL'ye çıkarırken, prim üretimi, BES fon büyüklüğü ve aktif büyüklükte de güçlü büyüme kaydetti.
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2026 yılının ilk yarısında güçlü finansal performansını sürdürdü. İki şirket, toplam net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artırarak 24,5 milyar TL ile rekor seviyeye taşıdı.
Türkiye Sigorta'nın net kârı yüzde 44 artışla 13 milyar 450 milyon TL'ye, Türkiye Hayat Emeklilik'in net kârı ise yüzde 52 artışla 11 milyar 8 milyon TL'ye yükseldi.
PRİM ÜRETİMİ 94,2 MİLYAR TL'YE ULAŞTI
Türkiye Sigorta, yılın ilk 6 ayında prim üretimini yüzde 30 artırarak 94 milyar 213 milyon TL'ye çıkardı. Şirketin pazar payı ise yüzde 15 seviyesine ulaştı.
Türkiye Hayat Emeklilik tarafında ise Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fon büyüklüğü yüzde 49 artışla 525 milyar TL'ye, katılımcı sayısı da yaklaşık 5 milyona yükseldi.
Şirket ayrıca hayat branşında 20 milyar 270 milyon TL prim üretimi ve yüzde 17,7 pazar payına ulaştı.
AKTİF BÜYÜKLÜK VE SERMAYE GÜÇLENDİ
Haziran sonu itibarıyla Türkiye Sigorta'nın aktif büyüklüğü 193,3 milyar TL'ye, özsermayesi ise 61 milyar TL'ye yükseldi. Özsermaye kârlılığı yüzde 48 olarak gerçekleşti.
Türkiye Hayat Emeklilik'in aktif büyüklüğü 598,4 milyar TL'ye, özsermayesi ise 39,4 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin özkaynak kârlılığı yüzde 62 olarak kaydedildi.
TEMETTÜ VE SERMAYE ARTIRIMI
Türkiye Sigorta, 3 milyar TL nakit temettü dağıtımı gerçekleştirirken, yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımıyla sermayesini 10 milyar TL'den 20 milyar TL'ye yükseltti. Türkiye Hayat Emeklilik de 3 milyar TL temettü dağıtma kararı alırken, sermayesini 5 milyar TL'den 10 milyar TL'ye çıkardı.
"DENGELİ FİYATLAMA İLE SİGORTA ERİŞİLEBİLİRLİĞİNE KATKI SAĞLIYORUZ"
2026 yılının ilk yarısında elde ettikleri finansal sonuçların; güçlü bilanço yapısı, etkin gider yönetimi, mali disiplin ve müşteri odaklı büyüme stratejisinin sonucu olduğunu belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, şu ifadeleri kullandı:
"Şirketlerimiz, bu yılın ilk yarısında da başarılı finansal performansını sürdürerek tüm paydaşlarına değer üretmeye devam etti. İlk çeyrekte hayat ve hayat dışı sektörlerinde Türkiye Sigorta'nın kârlılıkta 1. sırada, Türkiye Hayat Emeklilik'in ise 2. sırada yer alması, Şirketlerimizin güçlü finansal performansının en önemli göstergesidir. Hayat ve hayat dışı sektörlerinde adeta birbirleriyle yarışan iki şirketimiz de yılın ikinci çeyreğinde kârlılık ve prim üretimindeki lider konumlarını başarıyla sürdürmüştür. Başarımızın temelinde; yılın ilk 6 ayında enflasyonla mücadele ve sigorta erişilebilirliğini artırma stratejimiz kapsamında uygulamaya aldığımız kampanyalar, etkin risk yönetimi, disiplinli fiyatlama politikamız, operasyonel verimliliğimiz ve değişen ekonomik koşullara hızlı uyum sağlayan yönetim anlayışımız bulunuyor. Bu yaklaşımlarımız, hem finansal başarımızı daha da güçlendirdi hem de uzun vadeli hedeflerimize sağlam bir zemin oluşturdu. 2026 yarıyılında rekoru yatırım gelirlerimiz değil, sigortacılığın kendisi yazdı. Sektör ortalamaları %110'un üzerindeyken bileşik oranımız üst üste onuncu çeyrekte %100'ün altında kaldı ve %88 ile tarihimizin en iyi seviyesine geriledi."
"HEDEFİMİZ SİGORTAYI HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR KILMAK"
Enflasyonla mücadele sürecinde dengeli fiyatlama politikası uyguladıklarını belirten Çakmak, sağlık ve kasko sigortalarında düzenlenen kampanyalarla sigorta erişilebilirliğini artırdıklarını ifade etti.
Çakmak, enflasyonla mücadele sürecinde uyguladıkları fiyatlama politikasına ilişkin ise şunları söyledi:
"2026 yılı Haziran ayı sonunda TÜFE, yıllık bazda %32,1 olarak gerçekleşirken sigorta enflasyonu aynı dönem için yüzde 15,5 ile TÜFE'nin önemli ölçüde altında kaldı. Yıllık TÜFE'nin altında gerçekleşen sigorta enflasyonuna sektörümüzde lider ve piyasa belirleyici şirket olarak özellikle bireysel ürün gruplarında aldığımız aksiyonlar, indirimler ve ödeme kolaylığı sunan kampanyalarımızın da etkisiyle katkı sunduk. Yılın ilk 6 ayında sağlık sigortalarında 10,6 milyar TL, kasko branşında da yüzde 30 artışla 9,9 milyar TL prim üretimine ulaşarak rekabetçi fiyatlama ile büyümeyi dengeli bir şekilde yönetme kabiliyetimizi bir kez daha ortaya koyduk. Sigorta enflasyonunun üzerinde reel büyüyerek, bu büyümeyi teknik kâra dönüştürerek, yatırım portföyümüzü çeşitlendirerek ve sigorta erişilebilirliğini artırarak 2026'nın ilk yarısında hedeflerimizi her alanda gerçekleştirdik. Enflasyonla mücadele ve herkes için sigorta vizyonumuz doğrultusunda, bazı bireysel ürün gruplarımızda fiyat artışına gitmeden büyümemizi sürdürdük. Etkin fiyatlama yönetimimiz sayesinde yalnızca üretimimizi büyütmekle kalmadık, sektör liderliğimizi daha da pekiştirdik. Bu yaklaşımımızla daha fazla vatandaşımızı sigorta güvencesiyle buluştururken, sigortayı toplumun her kesimi için erişilebilir hale getirme hedefimiz doğrultusunda önemli bir mesafe kat ettik. Sektörün geneliyle karşılaştırdığımızda Türkiye Sigorta olarak ilk 6 aydaki 94 milyar TL'lik prim üretimi ile en yakın rakibimizle aramızda 18 milyar TL'lik, sektörün 3. ve 4. şirketleriyle 40 milyar TL'lik fark oluşması bizleri oldukça gururlandırıyor."
"HEDEFİMİZ, SİGORTAYI HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR KILMAK"
Temel hedeflerinin sigortayı toplumun her kesimi için ulaşılabilir hale getirmek olduğunu belirten Çakmak, şu değerlendirmede bulundu:
"Herkes için erişilebilir sigorta stratejimiz doğrultusunda yılın ilk yarısında öncü ürün ve hizmet kampanyalarımızı hayata geçirdik. Kasko ve trafikte peşin fiyatına taksit kampanyası, 18-26 yaş arası gençlere özel TSS kampanyası, hayat sigortalarında farkındalığı ve penetrasyonu arttırmak için bir ay bizden prim iadeli hayat sigortası kampanyası ve bireysel ürünlere yönelik ödeme kolaylığı ve ek katkı sağladığımız özel kampanyalarımızla müşterilerimizin yanında yer aldık. Dijitalleşme yatırımlarımız, çoklu dağıtım kanallarımız ve müşteri deneyimini merkeze alan yaklaşımımız sayesinde her kademeden müşterimize daha hızlı, daha kolay ve daha etkin hizmet sunmaya devam ediyoruz."
"KÂRLILIK VE PRİM ÜRETİMİNDE REKORLARIMIZA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİK"
Sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda güçlü performanslarını sürdürdüklerini ifade eden Çakmak, şöyle konuştu: "2026 yılı ilk yarısında kendi rekorlarımızı kırmaya devam ettik. İlk yarıda iki şirketimiz yüzde 48 artışla toplamda 24,5 milyar TL rekor net kârlılığa ulaştık. Prim üretim rakamlarımız ise kurumsal performansımızın en somut göstergesi oldu."
Uluslararası yatırımcı ilgisine de değinen Çakmak, şunları kaydetti:
"Payların hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle uluslararası kurumsal yatırımcılara satışında arz edilen tutarın 4 katından fazla talep toplandı. Böylece TVF'nin Türkiye Sigorta'daki %5'lik payı yaklaşık 150 milyon USD (6,75 milyar TL) karşılığında uluslararası kurumsal yatırımcılardan gelen güçlü taleple tamamlandı. Halka açıklık oranımız %23,9'a çıkarak likidite ve yabancı yatırımcı erişimimiz arttı."