Orta Doğu'da misillemeler devam ediyor! İran'dan ABD üslerine saldırı
Orta Doğu'da karşılıklı misillemeler devam ediyor. Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halktan bir kez daha en yakın güvenli yere gitmeleri istendi. Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin devreye alındığı belirtildi. Dakika dakika gelişmeler Takvim.com.tr'de...
İran Orta Doğu'da ABD üslerinin bulunduğu ülkelere yönelik saldırılara devam ediyor. Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halktan bir kez daha en yakın güvenli yere gitmeleri istendi. Kuveyt hava savunma sistemlerinin, bir kez daha ülkeye İran'dan yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşılık verdiği bildirildi.
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ABD: 1 GEMİ HİZMET DIŞI BIRAKILDI
ABD ordusu, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 6 ticari geminin rotalarının değiştirildiğini, 1 geminin ise "hizmet dışı" bırakıldığını bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ABD donanmasına ait "USS John Finn (DDG 113)" güdümlü füze destroyeri personelinin, İran'a yönelik deniz ablukasının uygulanması kapsamında görevine devam ettiği belirtildi.
ABD kuvvetlerinin operasyonlarını dikkatle sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, CENTCOM'un deniz ablukasına uyumun sağlanması amacıyla 6 ticari gemiyi farklı rotalara yönlendirdiği ve 1 gemiyi de "hizmet dışı bıraktığı" ifade edildi.
CENTCOM'un paylaşımında görev sırasında faaliyet gösteren ABD askeri personeline ait bir fotoğrafa da yer verildi.
BAHREYN'DE HALKA GÜVENLİ YERE GİTME ÇAĞRISI
İran saldırıları nedeniyle sirenlerin geceden bu yana üçüncü kez çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.
(Fotoğraf 18 Temmuz'daki saldırılara aittir)