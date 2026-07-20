İran Orta Doğu'da ABD üslerinin bulunduğu ülkelere yönelik saldırılara devam ediyor. Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halktan bir kez daha en yakın güvenli yere gitmeleri istendi. Kuveyt hava savunma sistemlerinin, bir kez daha ülkeye İran'dan yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşılık verdiği bildirildi.

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