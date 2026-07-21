DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 5 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü.

Kritik ziyaret, heyetin AK Parti temsilcileri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği temasların hemen sonrasına denk geldi.

Heyette Dem Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan , DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol yer aldı.

DEM Parti heyeti, İmralı adasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir araya geldi..

ÖCALAN'DAN YENİ ÇAĞRI

Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecine hukuki dayanak sağlayacak çerçeve yasanın görüşüldüğü öngörülüyor.

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmede bölgedeki siyasi gelişmeler, demokratik toplum inşası, barış sürecinde gelinen aşama ve kanuni çerçevenin şekillenmesi konularının ele alındığını duyurdu.

Öcalan'ın mesajında, "Kürt-Türk tarihsel ittifakının hukuki zemine dönüştürülmesi, yasal sürecin başlaması ve silahların tamamen devreden çıkarılması için herkesin elinden geleni yapması gerektiği" vurgulandı.

Heyet, Öcalan'ın çağrısını tarihi bularak TBMM başta olmak üzere tüm kurumlarla yapıcı diyalogu sürdürmeye ve kalıcı çözüme ulaşmaya kararlı olduklarını bildirdi.

'SİLAHLAR TAMAMEN DEVREDEN ÇIKARILMALI'

Görüşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaşan DEM Parti heyeti, Öcalan'ın değerlendirmelerini aktardı.

27 Şubat çağrısının ruhuna bağlı kalarak adım atma ve sorunu kardeşlik hukuku içinde çözmeye dönük kararlılıklarının sürdüğünü belirten Öcalan, "Anadolu'da tarihsel bir hakikat olan ve tüm kritik aşamalarda birbirinden ayrılmayan Kürt-Türk tarihsel ittifakını ve birlikteliğini hukuki zemine dönüştürmenin arifesindeyiz. 'Kürt'ten Türk'ü ayırsan Kürt kalmaz, Türk'ten Kürt'ü ayırsan Türk kalmaz' hakikati, ortak hayat ve eşitlik hukukunun geliştirilmesini gerekli kılmaktadır." dedi.

Karşılıklı hassasiyetlerin gözetildiği kanuni zeminin oluşturulmasının vakti geldiğine dikkat çeken Öcalan, "Sabırla bu yolu açmanın tarihi bir fırsat olduğunun bilincinde olarak, basit, dar ve geleceğe hizmet etmeyen yaklaşımları terk ederek hep birlikte ortak hayatı örelim. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporda da belirtilen çerçevede hukuki ve yasal sürecin başlaması, çatışma ve silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

'NEGATİF HUKUKUN POZİTİF HUKUKA DÖNÜŞMESİ GEREKLİ'

Kürt-Türk ittifakının, Anadolu'nun ortak geleceğinin temel taşı olduğunu anlatan Öcalan, "Atılacak her adımda bu toprakların kültürünü esas almalıyız. Yasal düzenlemelerle bu ittifakı kalıcı hukuki güvenceye kavuşturmak ve demokratik bir cumhuriyette eşit ve özgürce birlikte yaşamak mümkündür. Negatif hukukun pozitif hukuka dönüşmesi gereklidir." sözlerini sarf etti.

Ortak hayatı örmek, eşitlik ve adalet içinde yepyeni bir sayfa açmak için tarihin bir fırsat sunduğunu dile getiren Öcalan, "Bu fırsatı hep birlikte değerlendireceğimize inancım tamdır." dedi.



Terörsüz Türkiye çerçeve yasasının detayları belli oldu! DEMden AK Parti ve MHPye ziyaret

KANDİL ÖCALAN'IN BİLE İSTEMEDİĞİ "ÖZGÜRLÜK" ŞARTINI DAYATMAYA KALKTI

Kandil baronlarının Terörsüz Türkiye'ye yönelik ayak diretme açıklamalarına ise bir yenisi daha eklendi.

Münfesih terör örgütü PKK, "Hareket Yönetimi" adı altında örgüte müzahir yayın organlarına servis ettiği açıklamada çerçeve yasaya ilişkin itiraz sesi yükseltti.

Kandil açıklamasında Öcalan'a özgürlük dayatması yer alarak, "DEM Parti ile AKP görüşmesinden sonra yine çerçeve yasa konusunda kabul edilmeyecek bazı değerlendirmeler yapıldı. AKP'ye yakın olan bazıları bu çerçeve yasada Apo ile ilgili bir maddenin olmayacağı, yönetici kadroların da bu yasa dışında tutulacağı yönlü ifadelerde bulundular. Apo'nun fiziki özgürlüğünü içermeyen bir yasa hiçbir sorunu çözmeyen yasa olur" denildi.

Öcalan'ın serbest bırakılmamasının "sürecin sabotesi anlamına geleceği" iddiasının öne sürüldüğü açıklamada, "Bu açıdan Apo'nun özgür koşullara kavuşmasının bir yasayla sağlanması gerekir. Ancak bir çerçeve yasa bunu sağlatırsa tartışılan konularda gelişme yaratabilir." sözleri sarf edildi.

ÖCALAN'LA GÖRÜŞME İDDİASINDA BOŞA DÜŞTÜLER

DEM heyetinin İmralı ziyaretinin gerçekleştiği gün yapılan manidar açıklamada "Öcalan ile 2 aydır görüşme yaptırılmıyor" şeklinde kasıtlı ifadeye yer verildi.

Açıklamada, "Böyle bir konuda birinci dereceden muhatapla 2 ay görüşme yaptırılmaması söylemle pratiğin uygun olmadığının ifadesidir. Çözüm için gerekli bir çerçeve yasa çıkarılacaksa bu tek taraflı irade ve dayatmayla olmaz. Mutabakat karşılıklı görüşlerin uzlaşmasıyla sağlanır. Dolayısıyla Apo'nun önerdiği taslak ve düşüncelerinin dikkate alınması gerekir" ifadeleri kullanıldı.

'BİZ DE SİYASET YAPALIM'

Örgüt elebaşılarına siyaset yolunun açılmasını isteyen Kandil elebaşıları, "Eğer 50 yıldır süren çatışmalı durum hukuki ve siyasi zemine çekilerek çözülecekse 'Özgürlük Hareketinin' yönetim kadrosunu özgürce demokratik siyasetin yapılacağı siyasi ortamdan uzak tutmak bir çözüm ortaya çıkarmaz." dedi.

'SİLAH BIRAKMADAN YASA YOK' ŞARTI DOKUNDU

Çerçeve yasaya değinilen açıklamada, silahların bırakılmasının şart koşulmasına değinilerek, "Türkiye'nin iç ve dış sorunlarını çözmesi açısından Kürt sorununun çözümünün kök yasası olacak bu yasanın olgun çıkması önemli olmaktadır. Sorunu sadece silahların bırakılmasına indirgeyen bir anlayışın bu süreci başarıya götürmesi beklenemez." denildi.

ÇERÇEVE YASANIN DETAYLARI

Takvim.com.tr'nin ulaştığı detaylara göre 10 ila 12 maddeden oluşması planlanan çerçeve yasa geçici mahiyette olacak. Süreç yasası, örgüt üyelerini işledikleri suç gruplarına göre tasnif edecek.