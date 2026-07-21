Tarım ve Orman Bakanlığı son noktayı koydu: Marmara Bölgesi'nde çekirge istilası tespit edilmedi

Bakanlık, İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmediğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, son günlerde İstanbul ve çevre illerde "çekirge istilası" yaşandığı yönündeki paylaşımlar üzerine açıklama yaptı.

Ayrıca İstanbul'da tespit edilen türün, tarımsal üretime zarar veren bir çekirge olmadığı, aksine biyolojik dengeye katkı sağlayan Beyaz yüzlü çalı çekirgesi (Decticus albifrons) olduğu ifade edildi.

"Dolayısıyla iddia edildiği gibi Balkanlar'dan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir."

Bakanlık ekipleri, İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde kapsamlı bir saha incelemesi gerçekleştirdi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda, tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarara yol açacak bir popülasyon yoğunluğu tespit edilmedi.

"BU DURUM DOĞAL BİR SÜREÇ"

Açıklamada, Türkiye'de çok sayıda çekirge türünün doğal olarak yaşadığına dikkat çekilerek, iklim koşulları ve yumurtlama dönemlerine bağlı olarak bazı türlerin popülasyonlarında dönemsel artışlar görülebileceği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bu durum doğal bir süreç olup, bir istila anlamına gelmemektedir."



İZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, çekirge popülasyonlarının Yıllık Bitki Sağlığı Mücadele Programı kapsamında 81 ilde görev yapan teknik ekipler tarafından düzenli olarak takip edildiğini bildirdi.

Son günlerde gelen ihbarlar üzerine İstanbul ve Tekirdağ'daki incelemelerin yoğunlaştırıldığı belirtilen açıklamada, tarımsal üretime zarar verebilecek türlerin ekonomik zarar eşiğine ulaşması halinde gerekli mücadelenin vakit kaybetmeden başlatılacağı, mevcut durumda ise böyle bir gereklilik bulunmadığı vurgulandı.



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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel