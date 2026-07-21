Tarım ve Orman Bakanlığı son noktayı koydu: Marmara Bölgesi'nde çekirge istilası tespit edilmedi
Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde "çekirge istilası" yaşandığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, yapılan incelemelerde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası ya da ekonomik zarar oluşturacak bir popülasyon tespit edilmediğini bildirirken, görüntülerdeki çekirgelerin ülkemizde doğal olarak bulunan türler olduğunu duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, son günlerde İstanbul ve çevre illerde "çekirge istilası" yaşandığı yönündeki paylaşımlar üzerine açıklama yaptı.
Bakanlık, İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmediğini bildirdi.
"SÜRÜ HALİNDE İSTİLA SÖZ KONUSU DEĞİL"
Açıklamada, kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin tür teşhislerinin tamamlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Dolayısıyla iddia edildiği gibi Balkanlar'dan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir."
GÖRÜNTÜLERDEKİ TÜR DOĞAL POPÜLASYONA AİT
Bakanlık, görüntülerde yer alan çekirgelerin tamamının Türkiye'de doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğunun belirlendiğini açıkladı.
Ayrıca İstanbul'da tespit edilen türün, tarımsal üretime zarar veren bir çekirge olmadığı, aksine biyolojik dengeye katkı sağlayan Beyaz yüzlü çalı çekirgesi (Decticus albifrons) olduğu ifade edildi.
"BU DURUM DOĞAL BİR SÜREÇ"
Açıklamada, Türkiye'de çok sayıda çekirge türünün doğal olarak yaşadığına dikkat çekilerek, iklim koşulları ve yumurtlama dönemlerine bağlı olarak bazı türlerin popülasyonlarında dönemsel artışlar görülebileceği belirtildi.
Bakanlık açıklamasında şu değerlendirmeye yer verildi:
"Bu durum doğal bir süreç olup, bir istila anlamına gelmemektedir."
İZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı, çekirge popülasyonlarının Yıllık Bitki Sağlığı Mücadele Programı kapsamında 81 ilde görev yapan teknik ekipler tarafından düzenli olarak takip edildiğini bildirdi.
Son günlerde gelen ihbarlar üzerine İstanbul ve Tekirdağ'daki incelemelerin yoğunlaştırıldığı belirtilen açıklamada, tarımsal üretime zarar verebilecek türlerin ekonomik zarar eşiğine ulaşması halinde gerekli mücadelenin vakit kaybetmeden başlatılacağı, mevcut durumda ise böyle bir gereklilik bulunmadığı vurgulandı.
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