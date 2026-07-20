Ocak zammı yüzde 7.67'ye ulaşacak.



TABAN AYLIKLAR NE OLACAK?



En düşük memur maaşı bu ay 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Eğer ocak zammı yüzde 7.67 olursa en düşük memur maaşı 75 bin 610 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık bu ay itibarıyla 27 bin 772 liradan 31 bin 527 lira 77 kuruşa yükseldi. Bu aylık da ocak ayında eğer zam oranı yüzde 7.67 olursa 33 bin 945 liraya ulaşacak.



MERKEZ NE DEMİŞTİ?



Merkez Bankası ise son enflasyon raporunu açıklarken 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 26 olarak belirtmişti. Bu tahmin ise 2026'nın ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 7 olabileceğini gösteriyor. Bu durumda enflasyon farkı olmayacak, memurlar ve memur emeklileri yüzde 5 zam alacak.