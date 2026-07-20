Memur ve memur emeklisine 2027 Ocak zammı ipucu! Merkez Bankası anketi zam oranına işaret etti: En düşük maaş ne kadar olacak?
Temmuz zammı yüzde 13.52 çıkan memurları ve memur emeklilerini ocak ayında da yüzde 5 artışa ilaveten enflasyon farkı bekliyor. İpucu da Merkez Bankası’ndan geldi. Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2027 Ocak zammı yüzde 7.67’ye ulaştı. Bu tahminle en düşük memur maaşı 75 bin 610 liraya çıkacak. Peki, mesleklere göre kim ne kadar maaş alacak? Takvim.com.tr Ocak 2027'de hesaplara yatacak maaşları hesapladı.
Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin geliri bu ay itibarıyla yüzde 13.52 arttı. Memurlar zamlı maaşlarını ve ek ödemelerini 15 Temmuz'da hesaplarında gördü. Memur emeklileri ise temmuz aylıklarını artış yansıtılmadan aldığı için zam farkı için gün sayıyor. Bu ay sonuna kadar yüzde 13.52 zam ile oluşan farkın hesaplara yatırılması bekleniyor. Tarih için gözler Çalışma Bakanlığı'na çevrilirken, bu kapsamda maaşını aylık alana bir aylık, maaşını üç aylık alana da ödeme dönemine göre bir, iki ya da üç aylık fark ödemesi yapılması söz konusu olacak.
YÜZDE 5 + ENFLASYON FARKI
Milyonlar bu ödemelere odaklanırken, 2027 yılının ilk artışı için de ipucu şimdiden geldi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında ocak ayında memurlara ve memur emeklilerine yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 7'yi aşarsa fark yansıtılacak.
ANKET NE GÖSTERİYOR?
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, memurların ve memur emeklilerinin ocak ayında enflasyon farkı alacağını ortaya koydu. Ankette 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 29.21 olarak tahmin edildi.
Bu yılın ilk yarısında TÜFE yüzde 17.76 çıkmıştı. Anketteki tahmine göre, 2026'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 9.72 olabilecek. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 2.54 enflasyon farkı alabilecek. Bu fark ile de yüzde 5'lik ocak zammı yüzde 7.67'ye ulaşacak.
TABAN AYLIKLAR NE OLACAK?
En düşük memur maaşı bu ay 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Eğer ocak zammı yüzde 7.67 olursa en düşük memur maaşı 75 bin 610 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık bu ay itibarıyla 27 bin 772 liradan 31 bin 527 lira 77 kuruşa yükseldi. Bu aylık da ocak ayında eğer zam oranı yüzde 7.67 olursa 33 bin 945 liraya ulaşacak.
MERKEZ NE DEMİŞTİ?
Merkez Bankası ise son enflasyon raporunu açıklarken 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 26 olarak belirtmişti. Bu tahmin ise 2026'nın ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 7 olabileceğini gösteriyor. Bu durumda enflasyon farkı olmayacak, memurlar ve memur emeklileri yüzde 5 zam alacak.
MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü-(üniversite mez.) 1/4
Mevcut: 107.110
% 7.67 zamlı: 115.325
Memur-(üniversite mez.) 9/1
Mevcut: 73.070
% 7.67 zamlı: 78.674
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 92.166
% 7.67 zamlı: 99.235
Öğretmen 1/4
Mevcut: 83.254
% 7.67 zamlı: 89.640
Başkomiser 3/1
Mevcut: 101.242
% 7.67 zamlı: 109.007
Polis memuru 8/1
Mevcut: 92.618
% 7.67 zamlı: 99.722
Uzman doktor 1/4
Mevcut: 170.730
% 7.67 zamlı: 183.825
Hemşire-(üniversite mez.) 5/1
Mevcut: 84.845
% 7.67 zamlı: 91.353
Mühendis 1/4
Mevcut: 109.185
% 7.67 zamlı: 117.559
Teknisyen-(lise mez.) 11/1
Mevcut: 75.877
% 7.67 zamlı: 81.697
Profesör 1/4
Mevcut: 153.208
% 7.67 zamlı: 164.959
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 102.779
% 7.67 zamlı: 110.662
Vaiz 1/4
Mevcut: 86.983
% 7.67 zamlı: 93.655
Avukat 1/4
Mevcut: 102.135
% 7.67 zamlı: 109.969
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar 1/1
Mevcut: 112.139,60
% 7.67 zamlı: 120.741
Genel müdür 1/1
Mevcut: 99.376,54
% 7.67 zamlı: 106.999
Şube müdürü (lisans) 1/4
Mevcut: 39.680,92
% 7.67 zamlı: 42.724
Memur (lisans) 1/4
Mevcut: 31.313,36
% 7.67 zamlı: 33.715
Öğretmen 1/4
Mevcut: 46.907,60
% 7.67 zamlı: 50.505
Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 65.852,95
% 7.67 zamlı: 70.904
Başkomiser 1/4
Mevcut: 47.877,06
% 7.67 zamlı: 51.549
Polis memuru 1/4
Mevcut: 47.092,64
% 7.67 zamlı: 50.705
Hemşire (Lisans) 1/4
Mevcut: 46.907,60
% 7.67 zamlı: 50.505
Mühendis 1/4
Mevcut: 47.693,16
% 7.67 zamlı: 51.351
Teknisyen (Lise) 1/4
Mevcut: 33.994,70
% 7.67 zamlı: 36.602
Pratisyen hekim 1/4
Mevcut: 68.690,95
% 7.67 zamlı: 73.960
Profesör 1/4
Mevcut: 80.490,22
% 7.67 zamlı: 86.664
İmam-hatip
Mevcut: 46.907,60
% 7.67 zamlı: 50.505
Avukat 1/4
Mevcut: 46.907,60
% 7.67 zamlı: 50.505