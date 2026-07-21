İsrail'den Kazma Dağı iddiası: İran uranyumu Fordo'dan bile derine taşıdı
İsrail istihbaratı, İran'ın binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü saldırılardan korumak amacıyla Kazma Dağı'nın altındaki devasa yeraltı tünellerine taşıdığını iddia etti. Kazma Dağı kompleksinin ABD'nin daha önce sığınak delici bombalarla vurduğu Fordo’dan bile daha derinde yer aldığı ve buraya binlerce santrifüj taşındığı öne sürülüyor.
ABD'li ve İsrailli yetkililere göre İsrail istihbaratı, İran'ın binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü Natanz Nükleer Tesisi yakınlarındaki Kazma Dağı altında bulunan derin yeraltı tünellerine taşıdığını iddia ediyor.
Kazma Dağı iddiası geçtiğimiz yıl İngiliz basınında da gündem olmuştu. İngiliz basını İran'da ABD tarafından bombalanmayan Kazma Dağı nükleer tesisini hedef göstermişti. The Telegraph, Fordow'dan çok daha derin olan "ultra güvenli" tünel kompleksinin, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerinden taşındıklarını söylediği uranyumun burada olabileceğini belirtmişti.
İSRAİL "İRAN URANYUMU TAŞIDI" DEDİ
The Wall Street Journal'a göre İsrail, elde ettiği istihbaratı Washington yönetimiyle paylaştı. Santrifüj transferinin, geçtiğimiz yıl gerçekleşen çatışmalar ve ABD ile İsrail'in İran'ın ana nükleer tesislerini hedef alan hava bombardımanlarının ardından, sonbahar aylarında yapıldığı belirtiliyor.
Yetkililer, hassas ekipman ve santrifüjlerin dağın derinliklerine taşınmasının, Tahran'ın nükleer programını olası yeni askeri operasyonlara karşı koruma ve uranyum zenginleştirme kapasitesini güvenceye alma amacını taşıdığını öne sürüyor.
FORDO'DAN BİLE DAHA DERİNDE
Uydu görüntüleri ve uzman değerlendirmeleri, Kazma Dağı tünel kompleksinin sert kayalıkların 100 metreden fazla derinliğinde inşa edildiğini gösteriyor. Bu derinlik, tesisin Fordo'daki yeraltı tesisinden bile daha korunaklı olduğunu ve ABD cephaneliğindeki en gelişmiş sığınak imha edici bombaların (bunker-buster) dahi erişimini son derece zorlaştırdığını ortaya koyuyor.
İran yönetimi geçmişte söz konusu tesisin yalnızca gelişmiş santrifüjlerin imalatı ve montajı için kullanılacağını, aktif bir zenginleştirme tesisi olmadığını belirtmişti. Ancak uluslararası denetçiler ve Batılı istihbarat servisleri, tesisin potansiyel nükleer faaliyetleri konusunda şüphelerin devam ettiğini bildiriyor.
TRUMP'TAN KAZMA DAĞI TEHDİDİ
Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Kazma Dağı kompleksinin olası bir askerî seçenekte hedef alınabileceğine işaret etmişti. Bölgeden gelen son uydu analizleri de tesisin giriş ve çıkışlarında kamyon ve araç hareketliliğinin arttığını göstermişti.