İsrail'den Kazma Dağı iddiası: İran uranyumu Fordo'dan bile derine taşıdı

ABD'li ve İsrailli yetkililere göre İsrail istihbaratı, İran'ın binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü Natanz Nükleer Tesisi yakınlarındaki Kazma Dağı altında bulunan derin yeraltı tünellerine taşıdığını iddia ediyor.

The Wall Street Journal'a göre İsrail, elde ettiği istihbaratı Washington yönetimiyle paylaştı. Santrifüj transferinin, geçtiğimiz yıl gerçekleşen çatışmalar ve ABD ile İsrail'in İran'ın ana nükleer tesislerini hedef alan hava bombardımanlarının ardından, sonbahar aylarında yapıldığı belirtiliyor.

Kazma Dağı iddiası geçtiğimiz yıl İngiliz basınında da gündem olmuştu. İngiliz basını İran'da ABD tarafından bombalanmayan Kazma Dağı nükleer tesisini hedef göstermişti. The Telegraph, Fordow'dan çok daha derin olan "ultra güvenli" tünel kompleksinin, İran'ın Fordo , Natanz ve İsfahan nükleer tesislerinden taşındıklarını söylediği uranyumun burada olabileceğini belirtmişti.

The Wall Street Journal

FORDO'DAN BİLE DAHA DERİNDE

Uydu görüntüleri ve uzman değerlendirmeleri, Kazma Dağı tünel kompleksinin sert kayalıkların 100 metreden fazla derinliğinde inşa edildiğini gösteriyor. Bu derinlik, tesisin Fordo'daki yeraltı tesisinden bile daha korunaklı olduğunu ve ABD cephaneliğindeki en gelişmiş sığınak imha edici bombaların (bunker-buster) dahi erişimini son derece zorlaştırdığını ortaya koyuyor.

İran yönetimi geçmişte söz konusu tesisin yalnızca gelişmiş santrifüjlerin imalatı ve montajı için kullanılacağını, aktif bir zenginleştirme tesisi olmadığını belirtmişti. Ancak uluslararası denetçiler ve Batılı istihbarat servisleri, tesisin potansiyel nükleer faaliyetleri konusunda şüphelerin devam ettiğini bildiriyor.