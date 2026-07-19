



KİME NE YATIRILACAK?



Emeklilere maaş gününde yüzde 17.66 zamlı kök aylık (ek ödeme dahil) ve 20 bin lira taban aylık dikkate alınarak ödeme yapılıyor. Düzenleme yasalaşınca emeklilerin hesabına, temmuz ödemesini 23 bin 552 liraya tamamlayacak fark yatırılacak. 20 bin lira alana 3 bin 552, 21 bin lira alana 2 bin 552, 22 bin lira alana bin 552 lira fark verilecek.

TABAN AYLIK ARTIŞI NE ZAMAN UYGULANACAK?



Yeni taban aylık temmuz ödeme dönemi itibarıyla yürürlüğe girecek. Yani düzenlemenin yetişmemesi hak kaybına yol açmıyor.



SONRAKİ ZAMLAR NASIL UYGULANACAK?



Emekliler bir zammı da ocak ayında alacak. Ocakta aylıklara bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Ancak bu zam oranı, ödenen tutara değil, kök aylığa uygulanacak. E-Devlet'te 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünde 'aylık tutarı' olarak görünen tutara (kök aylığa) ocak zammı eklenecek. Ayrıca aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödeme de yeni kök aylıkla hesaplanacak. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı taban aylığın altında kalanlara taban aylık, üstünde olanlara hesaplanan tutar yatırılacak. Ocakta da taban aylığın artırılması mümkün.





DUL VE YETİMLER NE ALACAK?



SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı bağlananlara da yüzde 17.76 zamlı ek ödeme ve kök aylık yatırılacak. Yürürlükteki 20 bin lira taban aylık düzenlemesi kapsamında ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 15 bin, yüzde 50 olanlara 10 bin, yüzde 25 olanlara 5 bin liradan az ödeme yapılmayacak.