SSK ve Bağ-Kur emeklilerine taban aylık farkı! Temmuz artışı ne zaman yatacak kim ne kadar alacak? İşte zamlı maaş tablosu
SSK ve Bağ-Kur’lulara yüzde 17.76 zam ve 20 bin lira taban aylık üzerinden maaş ödemeleri yapılırken, yeni taban aylık için sıra TBMM’deki Genel Kurul aşamasına geldi. 3 bin 552 liraya varan farkların Ağustos ayının başında yatırılması planlanıyor...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 17.76 çıkarken, kök aylıklara uygulanan bu oran taban aylığa da yansıtılıyor. Halen ek ödeme dahil 20 bin lira olan taban aylığı 23 bin 552 liraya çıkaracak teklifin yasalaşmasıyla, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde bu ay yüzde 17.76 artış yaşanmış olacak. Ancak yeni taban aylık düzenlemesi aylık ödeme tarihine yetişmedi. Peki neler olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
TABAN AYLIK ARTIŞI İÇİN SÜREÇ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
Taban aylığın içinde yer aldığı torba teklifin TBMM komisyonu maratonu tamamlandı.
Teklif şimdi de TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. TBMM sürecinin tamamlanmasının ardından düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Son aşamada da Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu sürecin önümüzdeki ay başına kadar tamamlanması bekleniyor.
KİME NE YATIRILACAK?
Emeklilere maaş gününde yüzde 17.66 zamlı kök aylık (ek ödeme dahil) ve 20 bin lira taban aylık dikkate alınarak ödeme yapılıyor. Düzenleme yasalaşınca emeklilerin hesabına, temmuz ödemesini 23 bin 552 liraya tamamlayacak fark yatırılacak. 20 bin lira alana 3 bin 552, 21 bin lira alana 2 bin 552, 22 bin lira alana bin 552 lira fark verilecek.
TABAN AYLIK ARTIŞI NE ZAMAN UYGULANACAK?
Yeni taban aylık temmuz ödeme dönemi itibarıyla yürürlüğe girecek. Yani düzenlemenin yetişmemesi hak kaybına yol açmıyor.
SONRAKİ ZAMLAR NASIL UYGULANACAK?
Emekliler bir zammı da ocak ayında alacak. Ocakta aylıklara bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Ancak bu zam oranı, ödenen tutara değil, kök aylığa uygulanacak. E-Devlet'te 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünde 'aylık tutarı' olarak görünen tutara (kök aylığa) ocak zammı eklenecek. Ayrıca aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödeme de yeni kök aylıkla hesaplanacak. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı taban aylığın altında kalanlara taban aylık, üstünde olanlara hesaplanan tutar yatırılacak. Ocakta da taban aylığın artırılması mümkün.
DUL VE YETİMLER NE ALACAK?
SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı bağlananlara da yüzde 17.76 zamlı ek ödeme ve kök aylık yatırılacak. Yürürlükteki 20 bin lira taban aylık düzenlemesi kapsamında ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 15 bin, yüzde 50 olanlara 10 bin, yüzde 25 olanlara 5 bin liradan az ödeme yapılmayacak.
Ancak yeni taban aylık ile en düşük ödeme ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanda 17 bin 664, yüzde 50 olanda 11 bin 776, yüzde 25 olanda 5 bin 888 liraya çıkacağı için, bu tutarlardan az ödeme alanlara fark verilecek. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 2 bin 664, aylık oranı yüzde 50 olana bin 776, yüzde 25 olana da 888 liraya varan fark ödenecek.
|Taban Aylık
|Mevcut (TL)
|%17,76 Zamlı (TL)
|Fark (TL)
|Emekli
|20.000
|23.552
|3.552
|%75 Ölüm Aylığı
|15.000
|17.664
|2.664
|%50 Ölüm Aylığı
|10.000
|11.776
|1.776
|%25 Ölüm Aylığı
|5.000
|5.888
|888