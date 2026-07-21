CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltında

BÜYÜK KAMU ZARARI

Soruşturma dosyasında yer alan bilirkişi raporu usulsüzlüğün mali boyutunu gözler önüne serdi. Rapora göre belediyeye ait park alanı niteliğindeki taşınmazın düşük bedelle satılması sonucu kamu tam 21 milyon 522 bin 717 TL zarara uğratıldı.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel