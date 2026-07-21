CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltında
İmar, ruhsat, personel alımı, taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlük yapılarak haksız menfaat temin edildiği iddiasıyla başlatılan Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut polis ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul'da Silivri Belediyesi'ni saran yolsuzluk ahtapotunun kollarını açığa çıkarma çalışmaları sürüyor. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap", "kara para aklama" gibi ağır suçlamalarla yürütülen soruşturma derinleşiyor.
Emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde operasyonun hedefindeki yeni isim CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut oldu.
Hakkındaki iddialar üzerine harekete geçen ekipler, Bulut'u yakalayarak emniyete götürdü.
EVİ ARANDI
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, Bulut'un evinde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği bildirildi.
Bulut'un 22 Temmuz'da Silivri Adliyesi'ne sevk edileceği kaydedildi.
BELEDİYE BAŞKANI DA ALINDI
Soruşturmanın düğmesine 12 Haziran'da basıldı.
Silivri Belediyesi'ne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerin imar, ruhsat, personel alımı, taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlük yaparak haksız menfaat temin ettikleri iddia edilmişti.
BÜYÜK KAMU ZARARI
Soruşturma dosyasında yer alan bilirkişi raporu usulsüzlüğün mali boyutunu gözler önüne serdi. Rapora göre belediyeye ait park alanı niteliğindeki taşınmazın düşük bedelle satılması sonucu kamu tam 21 milyon 522 bin 717 TL zarara uğratıldı.