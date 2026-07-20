Galatasaray'dan Bruno Fernandes transferi için dev hamle! Osimhen formülü devrede

Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha hattını dünya futbolunun önemli isimlerinden biriyle güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, Manchester United forması giyen Bruno Fernandes'i transfer listenin ilk sırasına yerleştirirken, 31 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlama kararı aldı. Teknik heyetin de onay verdiği operasyon kapsamında hem İngiliz kulübüne hem de oyuncuya dikkat çeken bir teklif hazırlanıyor.

Bruno Fernandes

DEV BONSERVİS PLANI Manchester United ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Bruno Fernandes için Galatasaray'ın bonservis bütçesini 35 milyon euro seviyesine kadar çıkardığı belirtildi. Sarı-kırmızılılar, henüz İngiliz ekibiyle yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan deneyimli futbolcunun durumunu fırsata çevirmeyi amaçlıyor. Yönetim, uzun süredir arayışını sürdürdüğü 10 numara pozisyonunu Portekizli yıldızla doldurarak kadro kalitesini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.