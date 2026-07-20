Galatasaray'dan Bruno Fernandes transferi için dev hamle! Osimhen formülü devrede
Galatasaray, orta saha transferinde rotasını Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'e çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz kulübüne 35 milyon euroya kadar bonservis önerirken, Portekizli yıldıza da Victor Osimhen seviyesinde bir maaş paketi hazırladı.
Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha hattını dünya futbolunun önemli isimlerinden biriyle güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Manchester United forması giyen Bruno Fernandes'i transfer listenin ilk sırasına yerleştirirken, 31 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlama kararı aldı.
Teknik heyetin de onay verdiği operasyon kapsamında hem İngiliz kulübüne hem de oyuncuya dikkat çeken bir teklif hazırlanıyor.
DEV BONSERVİS PLANI
Manchester United ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Bruno Fernandes için Galatasaray'ın bonservis bütçesini 35 milyon euro seviyesine kadar çıkardığı belirtildi.
Sarı-kırmızılılar, henüz İngiliz ekibiyle yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan deneyimli futbolcunun durumunu fırsata çevirmeyi amaçlıyor.
Yönetim, uzun süredir arayışını sürdürdüğü 10 numara pozisyonunu Portekizli yıldızla doldurarak kadro kalitesini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.
MAAŞ TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI
Galatasaray'ın Bruno Fernandes'e 3+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı ifade edildi.
Ocak ayında yapılan temaslarda bonuslarla birlikte yıllık 25 milyon euro garanti ücret talep ettiği öne sürülen yıldız futbolcuya, Victor Osimhen transferinde uygulanan maaş modeline benzer bir paket sunulacağı öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların yıllık 15 milyon euro garanti ücretin yanı sıra sadakat primi ve imaj haklarını da içeren bir anlaşma hazırladığı, toplam kazancın bu kalemlerle birlikte 21 milyon euro seviyesine ulaşabileceği kaydedildi.
Bruno Fernandes için yarışın yalnızca Galatasaray ile sınırlı olmadığı da belirtiliyor.
Suudi Arabistan kulüplerinin de Portekizli yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve deneyimli orta sahaya oldukça yüksek maliyetli teklifler sunduğu iddia edilirken, sarı-kırmızılı yönetimin transferde tüm seçenekleri değerlendirerek görüşmelerini sürdürdüğü ifade ediliyor.