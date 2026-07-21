Gülistan Doku soruşturmasında "hamilelik" şüphesi! Arkadaşı anlattı! O kayıtlar neden silindi?
Gülistan Doku soruşturmasında dosyaya giren sınıf arkadaşı Gülşen İlbaş’ın ifadesi, genç kızın kaybolmadan önce hamile olup olmadığı ve bu nedenle cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesini yeniden gündeme getirdi. Doku’nun kusma, mide bulantısı ve yemek kokularına karşı aşırı hassasiyet yaşadığı, acil servise gittiğinde ise refakatçisinin içeri alınmayıp muayene kayıtlarının karartıldığı iddiaları dosyayı yeni bir boyuta taşıdı. Öte yandan hastanedeki log kayıtlarının silindiğinin tespiti üzerine 5 ilde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada, gizem perdesini aralayacak kritik bir tanık ifadesi dosyaya girdi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında SEGBİS üzerinden ifadesi alınan sınıf arkadaşı Gülşen İlbaş, Doku'nun kaybolmadan önceki haftalarda yaşadığı sağlık sorunlarını, gizemli hastane ziyaretini ve şüpheli eski erkek arkadaşı Zainal Abakarov ile olan ilişkisini tüm detaylarıyla anlattı.
GÜLİSTAN DOKU HAMİLE MİYDİ?
Tanık İlbaş'ın tarif ettiği mide bulantısı, kusma hissi, iştahsızlık, koku hassasiyeti ve baş dönmesi gibi belirtiler, soruşturma dosyasında Doku'nun kaybolmadan önce hamile olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme getirdi.
"MİDE BULANTISI VAR, AYAKTA DURAMIYORDU"
Soruşturma dosyasındaki tutanaklara göre tanık Gülşen İlbaş, Gülistan Doku'nun 2019 yılının Aralık ayında aniden ağır şekilde rahatsızlandığını beyan etti. Doku'yu Tunceli Devlet Hastanesinin acil servisine kendisinin götürdüğünü belirten İlbaş, o gün yaşananları şu sözlerle aktardı:
"Çok hastaydı ve ayakta duramıyordu ve çok mide bulantısı vardı. Bana kendisini hastaneye götürüp götüremeyeceğimi sordu. Ben kendisini hastaneye götürdüm. Hastaneye giderken de 'kusacağım' diyordu, kendini zor tutuyordu. Karın ağrısı da vardı."
"DOKTOR ODASINA ALMADILAR, YATIŞ İSTEDİ AMA KABUL EDİLMEDİ"
Hastanede yaşanan sürece dair ayrıntıları paylaşan tanık İlbaş, doktorun odasına kendisinin alınmadığını, Doku'nun içeri tek başına girdiğini ifade etti. Doku'nun durumunun ciddiyeti nedeniyle hastaneye yatışını talep ettiğini vurgulayan tanık beyanında şu ifadeleri kullandı:
"Ancak doktorun odasına beni almadılar, kendisi girdi. Gülistan yatış istedi ancak doktor bunu kabul etmemiş. Neyi olduğunu sorduğumda bana hiçbir şey söylemedi. Başı dönüyordu, midesi bulanıyordu, karnı ağrıyordu ve çok solgun görünüyordu. Hatta ayakta duracak hali olmadığı için bir aileden rica ettik bizi nöbetçi eczane götürdü."
İlbaş, hastane çıkışında arkadaşına rahatsızlığının sebebini sormasına rağmen Doku'nun kendisine herhangi bir açıklama yapmadığını söyledi.
"YEDİĞİM ŞEYLER KOKUYOR, MİDEMİ BULANDIRIYOR"
Hastaneye gittikleri günden sonra da Doku'daki halsizlik ve rahatsızlık hallerinin devam ettiğini belirten İlbaş, yemekhanedeki dikkat çekici ayrıntılara değindi. Doku'nun yiyeceklere karşı aşırı hassasiyet geliştirdiğini kaydeden tanık, şunları söyledi:
"Ondan sonraki günler hatırladığım kadarıyla biraz daha iyi görünüyordu. Ancak bitkinlik solgunluk hali devam ediyordu ve yemekhanede yemek yediğimiz zamanlar 'yediğim şeyler kokuyor gibi, midemi bulandırıyor' diyordu. İştahsızdı. Çok az yiyip bırakıyordu."
"15-20 GÜNLÜK AYRILIĞIN ARDINDAN NEDEN EVİNE GİTTİ ANLAMADIM"
Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zainal Abakarov ile ilişkisine dair de konuşan İlbaş, Abakarov'un aşırı kıskanç ve kısıtlayıcı bir yapısı olduğunu belirtti. İkilinin sık sık tartışıp ayrıldığını vurgulayan tanık, kaybolmadan önceki sürece ilişkin dikkati çeken bir detayı aktardı:
"Aralık 2019 ortalarından itibaren hiç irtibatları olmadı. Ben 04/01/2020 günü Gülistan Doku'nun yaklaşık 15-20 gündür hiç görüşmediği erkek arkadaşı Zeinal Abakarov un ikametine kafeden çıkarak birden bire neden gittiğini bilmiyorum."
HAMİLELİK TESTİ Mİ YAPTIRDI?
Tanığa, Gülistan Doku'nun birkaç kez gebelik testi yaptırdığı yönündeki bilgiler de soruldu. İlbaş, bu testlerden haberi olmadığını ve Doku'nun hamile olabileceğinden o dönemde şüphelenmediğini söyledi.
İlbaş şu ifadeleri kullandı:
"Benim Gülistan'ın birkaç kez gebelik testi yaptırdığından haberim yoktu. Hamile olup olmadığından da şüphelenmedim. Sadece Temmuz ayı gibi Gülistan ile Zeınal'ın birlikte tatile gittiklerini biliyorum. Bunu bana Gülistan anlatmıştı. Ancak 2019'un kış ayında mide bulantısı, karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi yaşayıp onu hastaneye götürdüğümde Zeınal ile uzun süredir ayrı olduklarını bildiğim için hamile olacağına dair ihtimal vermedim. Zeınal ile ayrı olduğu süreçte başka erkek arkadaşı olup olmadığını bilmiyorum. "
ESKİ SEVGİLİDEN SIR DOLU SÖZLER: "NE YAPTIYSA KENDİSİNE YAPTI"
Doku'nun kaybolmasının ardından Zainal Abakarov ile yüz yüze görüştüğünü dile getiren tanık İlbaş, Abakarov'un kendisine verdiği yanıtı tutanağa şu şekilde geçirdi:
"Ancak Zeinal ile Gülistan'ın kaybından sonra görüştüğümde bana 'ne yaptıysa o kendisine bunu yaptı, her şey onun yüzünden oldu, annemle babam da kavga etti' demişti."
O dönem tek odak noktalarının Gülistan'ı bulmak olduğunu belirten İlbaş, "O dönem Gülistan'ın derdine düştüğümüz için Zeinal'e kendisine ne yaptı, neden her şey onun yüzünden oldu diye sormak aklıma gelmedi. Sonrasında da herkes Zeinal'den şüphelendiği için onunla bir daha diyaloğa girmedim" dedi.
"ASLA İNTİHAR EDECEK BİR KIZ DEĞİLDİ"
Gülistan Doku'nun geleceğe dair planları olduğunu, KPSS'ye hazırlandığını ve ders kitapları aldığını belirten sınıf arkadaşı İlbaş, genç kadının intihar etmiş olabileceği iddialarını reddetti. Doku'yu şu sözlerle tanımladı:
"Gülistan Doku adaletli merhametli, neşeli çok iyi bir kızdı. Siyasetle ilgilisi yoktu. Okuluna gelip giderdi. Son dönemlerde KPSS sınavına hazırlanıyordu. Bunun için kitaplar almıştı. Hedefleri ve hayalleri vardı. Asla intihar edecek bir kız değildi."
HASTANE KAYITLARI VE LOG İNCELEMELERİ DERİNLEŞTİRİLİYOR
Soruşturma kapsamında daha önce Doku'ya ait bazı hastane kayıtlarının ve sistem loglarının silindiği iddiaları gündeme gelmişti. Tanık İlbaş'ın ifadesinde bahsettiği Tunceli Devlet Hastanesi acil servis başvurusu, muayene içeriği, konulan teşhis ve uygulanan tetkikler, Başsavcılık tarafından dijital veriler ve bilirkişi raporları üzerinden yeniden incelemeye alındı.
5 İLDE 15 GÖZALTI
Öte yandan Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve hastane çalışanlarının da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen dosyalarda; Tunceli Devlet Hastanesindeki log kayıtlarının sistemden kasıtlı olarak silindiği, dijital verilerin yok edildiği ve şüpheliler arasında şüpheli para ile HTS trafiğinin bulunduğu tespit edildi. Sağlık Bakanlığı ve Siber Olaylara Müdahale Merkezinin 28 milyon kaydı tarayarak ortaya çıkardığı usulsüzlükler doğrultusunda, şüpheliler hakkında "suç delillerini yok etme" ve "bilişim sistemindeki verileri bozma" suçlarından adli süreç çok yönlü olarak sürdürülüyor.