Gülistan Doku soruşturmasında "hamilelik" şüphesi! Arkadaşı anlattı! O kayıtlar neden silindi?

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Şüpheli listesinde eski valinin eşinin yanı sıra 3 doktor, 1 hemşire, bilişim çalışanları ve Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen şirket sahibinin de yer aldığı bildirildi. İlbaş, hastane çıkışında arkadaşına rahatsızlığının sebebini sormasına rağmen Doku'nun kendisine herhangi bir açıklama yapmadığını söyledi. "YEDİĞİM ŞEYLER KOKUYOR, MİDEMİ BULANDIRIYOR"

Hastaneye gittikleri günden sonra da Doku'daki halsizlik ve rahatsızlık hallerinin devam ettiğini belirten İlbaş, yemekhanedeki dikkat çekici ayrıntılara değindi. Doku'nun yiyeceklere karşı aşırı hassasiyet geliştirdiğini kaydeden tanık, şunları söyledi: "Ondan sonraki günler hatırladığım kadarıyla biraz daha iyi görünüyordu. Ancak bitkinlik solgunluk hali devam ediyordu ve yemekhanede yemek yediğimiz zamanlar 'yediğim şeyler kokuyor gibi, midemi bulandırıyor' diyordu. İştahsızdı. Çok az yiyip bırakıyordu." "15-20 GÜNLÜK AYRILIĞIN ARDINDAN NEDEN EVİNE GİTTİ ANLAMADIM"

Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zainal Abakarov ile ilişkisine dair de konuşan İlbaş, Abakarov'un aşırı kıskanç ve kısıtlayıcı bir yapısı olduğunu belirtti. İkilinin sık sık tartışıp ayrıldığını vurgulayan tanık, kaybolmadan önceki sürece ilişkin dikkati çeken bir detayı aktardı: "Aralık 2019 ortalarından itibaren hiç irtibatları olmadı. Ben 04/01/2020 günü Gülistan Doku'nun yaklaşık 15-20 gündür hiç görüşmediği erkek arkadaşı Zeinal Abakarov un ikametine kafeden çıkarak birden bire neden gittiğini bilmiyorum."

HAMİLELİK TESTİ Mİ YAPTIRDI?

Tanığa, Gülistan Doku'nun birkaç kez gebelik testi yaptırdığı yönündeki bilgiler de soruldu. İlbaş, bu testlerden haberi olmadığını ve Doku'nun hamile olabileceğinden o dönemde şüphelenmediğini söyledi. İlbaş şu ifadeleri kullandı: "Benim Gülistan'ın birkaç kez gebelik testi yaptırdığından haberim yoktu. Hamile olup olmadığından da şüphelenmedim. Sadece Temmuz ayı gibi Gülistan ile Zeınal'ın birlikte tatile gittiklerini biliyorum. Bunu bana Gülistan anlatmıştı. Ancak 2019'un kış ayında mide bulantısı, karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi yaşayıp onu hastaneye götürdüğümde Zeınal ile uzun süredir ayrı olduklarını bildiğim için hamile olacağına dair ihtimal vermedim. Zeınal ile ayrı olduğu süreçte başka erkek arkadaşı olup olmadığını bilmiyorum. " ESKİ SEVGİLİDEN SIR DOLU SÖZLER: "NE YAPTIYSA KENDİSİNE YAPTI"

Doku'nun kaybolmasının ardından Zainal Abakarov ile yüz yüze görüştüğünü dile getiren tanık İlbaş, Abakarov'un kendisine verdiği yanıtı tutanağa şu şekilde geçirdi: "Ancak Zeinal ile Gülistan'ın kaybından sonra görüştüğümde bana 'ne yaptıysa o kendisine bunu yaptı, her şey onun yüzünden oldu, annemle babam da kavga etti' demişti." O dönem tek odak noktalarının Gülistan'ı bulmak olduğunu belirten İlbaş, "O dönem Gülistan'ın derdine düştüğümüz için Zeinal'e kendisine ne yaptı, neden her şey onun yüzünden oldu diye sormak aklıma gelmedi. Sonrasında da herkes Zeinal'den şüphelendiği için onunla bir daha diyaloğa girmedim" dedi.