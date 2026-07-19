Sude Ceren Şan, arkadaşlarıyla birlikte evde izlediği yarışmaya bu kez yarışmacı koltuğunda çıktı. Sakinliğiyle dikkat çeken genç yarışmacı, ilk sorularda zorlanmadı. Ancak ilerleyen dakikalarda hem bilgisine hem de jokerlerine güvenmek zorunda kaldı.

ARKADAŞ SOHBETİ ONU YARIŞMACI KOLTUĞUNA TAŞIDI

atv ekranlarında yayınlanan bölümde Oktay Kaynarca'nın karşısına oturan Sude, programa nasıl başvurduğunu anlattı.

Kim Milyoner Olmak İster'i evde sık sık izlediğini söyleyen Sude, arkadaşlarıyla yaptıkları bir sohbetin ardından başvuru kararı aldığını belirtti. Arkadaşının, "Bu kadar izliyoruz, neden başvurmuyoruz?" sözleri genç yarışmacı için başlangıç oldu.

Kurallara hakim olduğunu gösteren Sude, yarışmaya oldukça kontrollü başladı.

İlk soruda "kıvrak zeka" ifadesinin ne anlama geldiği soruldu. "Akıcı ve işlek" cevabını veren Sude, 2 bin lirayı kazandı.

Ardından tuğlanın nerede kullanıldığı sorusuna "duvar örmekte" yanıtını verdi. Böylece 5 bin liralık ilk barajı geçti.

"Felsefe yapmaya meraklı kişiler için kullanılan kelime" sorusunda da "filozof" diyerek yoluna devam etti.