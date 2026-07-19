"Hangisi hem kalpsiz hem beyinsizdir?" İki joker yaktıran o ilginç sorunun cevabı şaşırttı! Seyircilerin çoğu cevabı bildi
Doğada "hem kalpsiz hem beyinsiz" canlı hangisidir? Bu ilginç soruyu doğru bilerek 50 bin lirayı garantileyen Sude Ceren Şan'ın başarılı ilerleyişi, Türkiye'nin illerindeki basit bir harf hesabına takıldı. İşte genç yarışmacının ufak bir hatayla biten o heyecanlı serüveni...
Sude Ceren Şan, arkadaşlarıyla birlikte evde izlediği yarışmaya bu kez yarışmacı koltuğunda çıktı. Sakinliğiyle dikkat çeken genç yarışmacı, ilk sorularda zorlanmadı. Ancak ilerleyen dakikalarda hem bilgisine hem de jokerlerine güvenmek zorunda kaldı.
ARKADAŞ SOHBETİ ONU YARIŞMACI KOLTUĞUNA TAŞIDI
atv ekranlarında yayınlanan bölümde Oktay Kaynarca'nın karşısına oturan Sude, programa nasıl başvurduğunu anlattı.
Kim Milyoner Olmak İster'i evde sık sık izlediğini söyleyen Sude, arkadaşlarıyla yaptıkları bir sohbetin ardından başvuru kararı aldığını belirtti. Arkadaşının, "Bu kadar izliyoruz, neden başvurmuyoruz?" sözleri genç yarışmacı için başlangıç oldu.
Kurallara hakim olduğunu gösteren Sude, yarışmaya oldukça kontrollü başladı.
İlk soruda "kıvrak zeka" ifadesinin ne anlama geldiği soruldu. "Akıcı ve işlek" cevabını veren Sude, 2 bin lirayı kazandı.
Ardından tuğlanın nerede kullanıldığı sorusuna "duvar örmekte" yanıtını verdi. Böylece 5 bin liralık ilk barajı geçti.
"Felsefe yapmaya meraklı kişiler için kullanılan kelime" sorusunda da "filozof" diyerek yoluna devam etti.
MÜZİK SORUSUNDA TEREDDÜT ETMEDİ
Sorular ilerledikçe seçenekler de daha dikkatli düşünmeyi gerektirmeye başladı.
Sude'ye, bestesi ve sözleri kendisine ait olan "Mutsuzsun" adlı şarkıyı kimin seslendirdiği soruldu.
- Soner Arıca
- Ferhat Göçer
- Serdar Ortaç
- Mansur Ark
Genç yarışmacı, doğru cevap olan Serdar Ortaçı seçerek önemli bir adım daha attı.
İKİ SEÇENEK KALINCA DOĞRU ÜLKEYİ BULDU
Sıradaki soruda, tahtta Kral III. Charles'ın bulunduğu ülke soruldu.
Sude bu kez risk almak istemedi ve 50:50 jokerini kullandı. İki yanlış seçenek elenince ekranda Birleşik Krallık ile Danimarka kaldı.
Genç yarışmacı, Birleşik Krallık cevabını verdi. Doğru yanıtın ardından yarışmadaki yükselişini sürdürdü.
OKYANUS SORUSU TELEFON JOKERİNİ KULLANDIRDI
Hebridler, Faroe Adaları ve Yeşil Burun Adaları'nın hangi okyanusta bulunduğu sorusu Sude'yi daha fazla düşündürdü.
- Hint Okyanusu
- Büyük Okyanus
- Atlas Okyanusu
- Güney Okyanusu
Sude, emin olamayınca telefon jokerine başvurdu. Ebru Bağcı ile yapılan kısa görüşmenin ardından "Atlas Okyanusu" cevabını seçti.
Telefonun diğer ucundan gelen destek işe yaradı. Yanıt doğruydu.
DENİZANASI CEVABI ÖNCESİ UZUN HESAP
Yarışmanın en gergin bölümlerinden biri, "Hangisi hem kalpsiz hem beyinsizdir?" sorusuyla başladı.
Seçenekler şöyleydi:
- Denizineği
- Denizatı
- Denizayısı
- Denizanası
Sude'nin aklına ilk olarak denizanası geldi. Ancak bu düşüncesinden tamamen emin değildi.
Denizatının görüntüsünü hatırlamaya çalıştı. Denizineği ve denizayısı seçeneklerini de tek tek değerlendirdi. Denizanasıyla ilgili bildiklerinin ise doğru cevabı bulmaya yetip yetmeyeceğini sorguladı.
Karar vermekte zorlanınca seyirci jokerini kullandı.
SEYİRCİNİN ÇOĞUNLUĞUNA RAĞMEN BİR JOKER DAHA KULLANDI
Sude, yüzde 60'lık sonuca rağmen hemen cevap vermedi.
Seyircilerin de kendisi gibi en çok bilinen seçeneğe yönelmiş olabileceğini düşündü. Üstelik artık 50 bin lirayı garantilemişti. Yanlış cevap verse bile yarışmadan bu ödülle ayrılacaktı.
Yine de önündeki fırsatı kaybetmek istemedi.
Genç yarışmacı, çift cevap jokerini kullanmaya karar verdi. İlk cevabı olarak "denizanası" seçeneğini söyledi.
Stüdyoda kısa bir bekleyiş yaşandı. Ardından doğru cevap sesi duyuldu. Sude'nin ikinci bir cevap vermesine gerek kalmadı.
İL ADLARINDAKİ HARF HESABI YARIŞMAYI BİTİRDİ
Sude'nin karşısına daha sonra Türkiye'nin illeriyle ilgili bir soru çıktı.
Türkiye'de adı en fazla harften oluşan il ile en az harften oluşan illerin adları arasındaki fark soruldu.
- 8
- 9
- 10
- 11
Sude, hesabını yaptı ve 10 cevabını verdi. Ancak doğru seçenek 11di.
Bir harflik hesap farkı, genç yarışmacının yolculuğunu sona erdirdi. Sude Ceren Şan, geçtiği baraj sayesinde yarışmadan 50 bin lirayla ayrıldı.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)