5 ilde Gülistan Doku operasyonu: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında!

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'nun soruşturma dosyasında sıcak bir gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda sabaha karşı dev bir operasyon için düğmeye basıldı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Başsavcılıkların koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda adrese girildi.