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5 ilde Gülistan Doku operasyonu: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında!

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

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5 ilde Gülistan Doku operasyonu: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında!

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'nun soruşturma dosyasında sıcak bir gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda sabaha karşı dev bir operasyon için düğmeye basıldı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Başsavcılıkların koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda adrese girildi.

Gülistan (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır)Gülistan (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır)

ESKİ VALİ TUNCAY SONEL'İN EŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 şüpheli arasında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi ve 5 veri giriş personeli yer alıyor.

Operasyon kapsamında Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de gözaltına alındı. Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusu da başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Eski Tunceli Valisi Tuncay SonelSoruşturma kapsamında tutuklu bulunan Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel

Toplam 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ESKİ VALİ SONEL TUTUKLANMIŞTI
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmasıyla ilgili soruşturma, 2025'te ortaya çıkan yeni deliller, gizli tanık ifadeleri ve teknik veriler (baz istasyonu kayıtları, telefon sinyalleri) sayesinde 2026'da yeniden ivme kazandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda Nisan 2026'da 7 ilde 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında ‘kasten öldürme’ tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in kamuflajlı silahlı fotoğrafı Gülistan Doku soruşturması kapsamında ‘kasten öldürme’ tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in kamuflajlı silahlı fotoğrafı

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, valinin eski koruma polisi Şükrü Eroğlu, Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zaynal Abarakov ve ailesi ile ihraç polis Gökhan Ertok'un da aralarında bulunduğu şüphelilerden 10'dan fazlası "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "delil karartma" suçlamalarıyla tutuklandı.

Soruşturma kapsamında dönemin Valisi Tuncay Sonel de tutuklanarak yeni bir soruşturmaya tabi tutuldu.

Valiliğin makam ve koruma araçları ile olay günü görevli zırhlı araçların kamera kayıtları, GPS verileri ve kriminal incelemeleri Ankara'ya gönderildi.

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