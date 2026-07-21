Haluk Levent’i satan satana: Çakma denetime itiraf… Ahbap’a akan yardım paraları kumara gitti! Borca karşılık okul

Avukat Ersoy, " Aracınızı ekspertize götürdüğünüzde 3 tip inceleme yapar bunlardan ilki kaporta denetimi, ikincisi kaporta+motor denetimi, üçüncü ise tüm arabanın kapsamlı denetimidir. Bu örnekle alakalı olarak müvekkilden istenen denetim, ilk denetim örneği olan yüzeysel denetimdir ." dedi.

Taşar'ın avukatı Muhammed Akif Ersoy ise durumu otomobil ekspertizine benzeterek yapılan işlemin sadece yüzeysel bir kaporta kontrolü olduğunu söyledi.

AHBAPÇILAR RAPORU ÇARPITMIŞ

Yeminli mali müşavir Ersin Gökgün de benzer bir itirafta bulunarak, "Biz burada bir suistimal denetimi yapmadık, öyle bir şansımız da yoktu" dedi.

Mali müşavir Gülgün Öztürk'ün avukatı Umut Sönmez ise Ahbap yönetiminin halkı nasıl kandırdığını şu sözlerle özetledi: