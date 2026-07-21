Erakçi'den kritik açıklama: ABD ve İsrail'in terör oyununu Türkiye bozdu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fotoğraflar: Takvim

ERAKÇİ: TERÖR ÖRGÜTLERİNİ TÜRKİYE ENGELLEDİ

İranlı sosyal medya içerik üreticisi ve belgeselci Cevat Moguyi'nin programına konuk olan Erakçi, ABD ile savaşın ilk günlerinde Türkiye'nin Kuzey Irak'taki terör örgütlerinin İran'sa saldırmasını engellemede çok etkili bir rol oynadığını söyledi.

ABD ve İsrail'in terör örgütü planı ABD ve İsrail İran'a yönelik saldırılara devam ederken CIA ve Mossad bir yandan da İranlı Kürt milisleri sahaya sürmeye çalışmıştı. Axios muhabiri Barack Ravid, ABD ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde İran'daki çeşitli Kürt gruplarına mensup militanlar ülkenin kuzeybatı kesiminde İran rejimine karşı olası bir kara saldırısı için hazırlık yaptığını belirtmişti.



ANKARA İLE KRİTİK TELEFON

Erakçi, 28 Şubat'ta başlayan savaşın dördüncü gününde Trump'ın bazı liderlerle telefon görüşmesi yaptığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Irak Kürdistan bölgesindeki liderleri tek tek arayıp görüşme yaptı. 'Kısa süre önce oraya silah gönderdik' demişti, bu silahlar nereye gitti bilmiyorduk. Onun bu açıklamayı yaptığı gün ben de görüşmeler gerçekleştirdim. Hem sayın Mesut Barzani ile hem sayın Talabani ile hem Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile hem hem de Irak Başbakanı ile görüştüm. Onlara 'Eğer Kürdistan bölgesinden bize yönelik herhangi bir tehdit veya saldırı gerçekleşirse müdahale ederiz, karşılık veririz ve kesinlikle vururuz' dedim. IKBY yetkilileri ve sayın Sudani bana buna izin vermeyecekleri konusunda güvence verdiler."