TBMM'de Terörsüz Türkiye gündemi! Kurtulmuş'un ilk durağı Bahçeli
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında başlattığı siyasi parti temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. DEM Parti heyetiyle de bir araya gelecek olan Kurtulmuş daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de kabul edecek.
Terörsüz Türkiye hedefinde gözler artık yasal düzenleme aşaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.
Bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün temaslar gerçekleştiriyor. Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Görüşmede süreçte gelinen son durum ile Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin ayrıntıları ele alındı.
Kurtulmuş daha sonra DEM Parti grubuyla bir araya gelecek.
KILIÇDAROĞLU'NU KABUL EDECEK
Kurtulmuş saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de kabul edecek.
Sürecin detaylarını paylaşan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesinin ardından ilk kez bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu, sürece destek veriyor.
Bu yönde daha önce de açıklamaları olmuştu. Hatta, 'Bu sürecin öncüsü CHP olmalı.' şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştu. Süreç yasasının konuşulduğu bu dönemde Numan Kurtulmuş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşecek görüşme şüphesiz büyük önem taşıyor." dedi.
KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN SÜRPRİZ ADIM
Görüşme trafiğindeki sürpriz gelişmeyi aktaran İlter Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşmeyi sürpriz bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Bu bilgiyi kısa süre önce öğrendik. Kemal Kılıçdaroğlu, süreci başından beri destekliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleştireceği görüşmede de sürece destek mesajları vermesini bekliyoruz." sözlerini kullandı.
TASLAK METİN MASADA
Görüşmelerin çarşamba günü de devam edeceğini belirten İlter Yeşiltaş, "Numan Kurtulmuş, çarşamba günü de süreç yasası kapsamında başlattığı ziyaretlerini sürdürecek. Saat 15.00'te AK Parti Grubu ile görüşecek. Süreç yasasıyla ilgili çalışmalarda artık sona gelindiğini söyleyebiliriz. Ortada bir taslak metin bulunuyor. Görüşmeler bu taslak metin üzerinden yürütülüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mutabakatla sonuçlanması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Gerçekleştirilen görüşmeler de bu amaç doğrultusunda yapılıyor. Temaslar büyük önem taşıyor. Görüşmelerden çıkacak sonuçlar ve verilecek mesajlar, sürecin bundan sonraki aşaması açısından belirleyici olacak." diyerek kritik süreci özetledi.
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