TBMM'de Terörsüz Türkiye gündemi! Kurtulmuş'un ilk durağı Bahçeli

Görüşme trafiğindeki sürpriz gelişmeyi aktaran İlter Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşmeyi sürpriz bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Bu bilgiyi kısa süre önce öğrendik. Kemal Kılıçdaroğlu, süreci başından beri destekliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleştireceği görüşmede de sürece destek mesajları vermesini bekliyoruz." sözlerini kullandı.

TASLAK METİN MASADA



Görüşmelerin çarşamba günü de devam edeceğini belirten İlter Yeşiltaş, "Numan Kurtulmuş, çarşamba günü de süreç yasası kapsamında başlattığı ziyaretlerini sürdürecek. Saat 15.00'te AK Parti Grubu ile görüşecek. Süreç yasasıyla ilgili çalışmalarda artık sona gelindiğini söyleyebiliriz. Ortada bir taslak metin bulunuyor. Görüşmeler bu taslak metin üzerinden yürütülüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mutabakatla sonuçlanması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Gerçekleştirilen görüşmeler de bu amaç doğrultusunda yapılıyor. Temaslar büyük önem taşıyor. Görüşmelerden çıkacak sonuçlar ve verilecek mesajlar, sürecin bundan sonraki aşaması açısından belirleyici olacak." diyerek kritik süreci özetledi.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel