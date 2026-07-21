Fenerbahçe Devler Ligi hasretini bitirmek için sahaya çıkıyor! İsmail Kartal Gornik Zabrze maçı 11'ini belirledi: Forvette sürpriz
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi Kadıköy'de ağırlayacak. Yeni transferler Mason Greenwood ve Nathan Ake'yi de UEFA kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, 17 sezondur süren Şampiyonlar Ligi lig aşaması özlemine son vermek için kritik yolculuğun ilk adımını atacak. İsmail Kartal, mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas düdük çalacak. Rövanş mücadelesi ise 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.
Sarı-lacivertliler, iki ayaklı eşleşmenin ilk karşılaşmasında taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek tur kapısını aralamayı hedefliyor.
HAZIRLIK DÖNEMİNİ KAYIPSIZ GEÇİRDİ
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başlayan Fenerbahçe, ikinci etap çalışmalarını Avusturya kampında sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, hazırlık sürecinde oynadığı üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Admira Wacker'i 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, ardından Pogon Szczecin'i 4-0, LASK'ı ise 2-1 yenerek resmi sezon öncesinde olumlu bir görüntü ortaya koydu.
Teknik heyet, bu performansı Gornik Zabrze karşısında da sürdürerek sezona galibiyetle başlamayı amaçlıyor.
GREENWOOD VE AKE LİSTEDE
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mason Greenwood ile Nathan Ake, UEFA'ya bildirilen kadroya dahil edildi.
Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder ve Ognjen Mimovic ise UEFA listesinde yer almadı.
Yeni transferlerin ilk resmi maçta forma giyme ihtimali teknik heyetin en önemli kozları arasında bulunuyor.
AVRUPA'DA 301. SINAV
Gornik Zabrze karşılaşması, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 301. maçı olacak. Avrupa arenasında bugüne kadar 300 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu süreçte 118 galibiyet, 65 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı.
Rakip fileleri 409 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 423 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 43. maçına çıkacak İstanbul temsilcisi, daha önce oynadığı 42 karşılaşmada 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda 62 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 51 gol gördü.
KADIKÖY'DEKİ PERFORMANSI EN BÜYÜK KOZU
Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarında iç sahada ortaya koyduğu performansla öne çıkıyor.
Sarı-lacivertliler, son dört sezonda Avrupa'da bir kez çeyrek final, iki kez son 16 turu oynarken geçen sezon da son 16 play-off aşamasına kadar yükseldi.
2022-23 sezonunda Dinamo Kiev karşısında alınan mağlubiyetin ardından Kadıköy'de çıktığı 29 Avrupa maçının 18'ini kazanan Fenerbahçe, yalnızca 5 kez sahadan mağlup ayrıldı.
Bu süreçte Sevilla, Twente, Ludogorets, Anderlecht, Feyenoord ve Nice gibi önemli rakiplere karşı galibiyet elde eden sarı-lacivertliler; Manchester United, Benfica, Lille ve Lyon gibi ekiplerle de berabere kaldı.
Son iki resmi Avrupa iç saha maçında Aston Villa ve Nottingham Forest'a mağlup olan Fenerbahçe, bu kez taraftarı önünde yeniden galibiyet serisi başlatmak istiyor.
İSMAİL KARTAL AVRUPA'DA BAŞARIYI YAŞADI
Teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başındaki son döneminde Avrupa'da dikkat çeken sonuçlara imza attı.
Sarı-lacivertliler, 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselirken Olympiakos'a penaltılarla elendi.
Aynı sezonda Avrupa'da oynanan 16 maçın 12'sini kazanan Fenerbahçe, iç sahadaki 8 karşılaşmanın 7'sinden galibiyetle ayrıldı.
Avrupa kupalarında bugüne kadar Kadıköy'de 149 maça çıkan sarı-lacivertli ekip ise 76 galibiyet, 33 beraberlik ve 40 mağlubiyet elde etti.
17 SEZONLUK ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZLEMİ
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında son olarak 2008-09 sezonunda mücadele etti. Sarı-lacivertliler, 17 sezondur Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda yer alamıyor.
Bu sezon Devler Ligi'ne ulaşabilmek için Gornik Zabrze eşleşmesinin ardından iki eleme turunu daha geçmesi gerekiyor.
Geçen sezon Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyerek play-off turuna yükselmiş ancak Benfica karşısında elenerek hedefe ulaşamamıştı.
Daha önce Feyenoord, Dinamo Kiev, Young Boys, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Monaco, Benfica, Lille ve diğer rakipler karşısında eleme turlarında organizasyona veda eden sarı-lacivertliler, bu kez aynı senaryoyu tekrarlamak istemiyor.
DEVLER LİGİ'NDEKİ EN BÜYÜK BAŞARISI ÇEYREK FİNAL
Fenerbahçe, tarihinde altı kez UEFA Şampiyonlar Ligi grup veya lig aşamasında mücadele etti.
Sarı-lacivertliler, organizasyonda oynadığı 40 karşılaşmada 11 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken 23 kez mağlup oldu.
Kulüp tarihindeki en büyük başarı ise Arthur Zico yönetiminde 2007-08 sezonunda geldi.
Çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, Chelsea'ye elenerek yarı finalin kapısından döndü.
Sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze karşısında başlayacak yeni Avrupa serüveninde, uzun yıllardır ulaşamadığı Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yeniden adını yazdırmayı hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem, Talisca.
Gornik Zabrze: Schulze, Janicki, Sacek, Sanchez, Janza, Donio, Sadilek, Urbanski, Ismaheek, Khlan, Prekop.