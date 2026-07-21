Fenerbahçe Devler Ligi hasretini bitirmek için sahaya çıkıyor! İsmail Kartal Gornik Zabrze maçı 11'ini belirledi: Forvette sürpriz

Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 43. maçına çıkacak İstanbul temsilcisi, daha önce oynadığı 42 karşılaşmada 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.

Rakip fileleri 409 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 423 gol gördü.

Gornik Zabrze karşılaşması, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 301. maçı olacak. Avrupa arenasında bugüne kadar 300 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu süreçte 118 galibiyet, 65 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe

KADIKÖY'DEKİ PERFORMANSI EN BÜYÜK KOZU

Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarında iç sahada ortaya koyduğu performansla öne çıkıyor.

Sarı-lacivertliler, son dört sezonda Avrupa'da bir kez çeyrek final, iki kez son 16 turu oynarken geçen sezon da son 16 play-off aşamasına kadar yükseldi.

2022-23 sezonunda Dinamo Kiev karşısında alınan mağlubiyetin ardından Kadıköy'de çıktığı 29 Avrupa maçının 18'ini kazanan Fenerbahçe, yalnızca 5 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Bu süreçte Sevilla, Twente, Ludogorets, Anderlecht, Feyenoord ve Nice gibi önemli rakiplere karşı galibiyet elde eden sarı-lacivertliler; Manchester United, Benfica, Lille ve Lyon gibi ekiplerle de berabere kaldı.

Son iki resmi Avrupa iç saha maçında Aston Villa ve Nottingham Forest'a mağlup olan Fenerbahçe, bu kez taraftarı önünde yeniden galibiyet serisi başlatmak istiyor.