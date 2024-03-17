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5G gelıyor sırada 6G var

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mart 2024 Güncelleme 17 Mart 2024, 06:58
5G gelıyor sırada 6G var

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir yandan 5G ile ilgili çalışmalarda yerli ve milli çerçevede ilerlerken, bir yandan da 6G teknolojisinin hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Yerlilik ve millilik anlamında bu yıl atacağımız önemli bir adım da; Türksat 6A'dır. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusunu haziranda uzaya göndermek hedefindeyiz, hazırlıklarımız devam ediyor." dedi. Uraloğlu,"5G altyapıları için kritik öneme sahip, 5G çekirdek şebeke, 5G baz istasyonu, 5G'ye özel yönetim, servis ve yazılım ürünleri geliştiriyoruz. Akıllı fabrika uygulamaları, özel endüstriyel mobil şebekeler, 5G destekli çevrim içi uzaktan ameliyat gibi, çok sayıda yenilikçi projeye de imza attık. Yerlilik ve millilik anlamında bu yıl atacağımız önemli bir adım da; Türksat 6A'dır. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusunu haziranda uzaya göndermek hedefindeyiz, hazırlıklarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

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