Çocuğunu okuldan almaya gitmişti! Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini okul önünde öldürdü
Bursa'nın Gürsu ilçesinde çocuğunu okuldan almaya gelen 34 yaşındaki Filiz Yeşilyurt, boşanma aşamasındaki eşi Taksim Yeşilyurt tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan 40 yaşındaki şüpheli, birkaç sokak ileride aynı silahla intihar etti.
Olay, saat 12.30 sıralarında Bursa'nın Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Atatürk İlkokulu önünde meydana geldi.
İddiaya göre, çocuğunu okuldan almak için gelen Filiz Yeşilyurt (34) ile boşanma aşamasındaki eşi Taksim Yeşilyurt (40) arasında tartışma çıktı.
OKUL ÖNÜNDE KATLETTİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Taksim Yeşilyurt, yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti.Okul önünde koca dehşeti: Filiz Yeşilyurt hayatını kaybetti
Kulak ve omzuna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılan Filiz Yeşilyurt, ağır yaralandı.
BİRKAÇ SOKAK İLERİDE KENDİSİNİ VURDU
Eşine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan Taksim Yeşilyurt, birkaç sokak ileride aynı silahla göğsüne ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
İKİSİ DE KURTARILAMADI
Filiz Yeşilyurt, kaldırıldığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nde, Taksim Yeşilyurt ise götürüldüğü Kestel Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.