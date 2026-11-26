İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Eşine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan Taksim Yeşilyurt, birkaç sokak ileride aynı silahla göğsüne ateş etti.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

Filiz Yeşilyurt, kaldırıldığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nde, Taksim Yeşilyurt ise götürüldüğü Kestel Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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