Real tarihinde gol atan 416. futbolcu olan Arda Güler, Marca’nın kapağında yer aldı

İspanyol gazetesi Marca, dünkü sayısının kapağına Real Madrid'de gol atan isimleri taşıdı. Real Madrid forması giyen ve Celta Vigo maçıyla kulüp tarihinde gol atan 416. futbolcu olan Arda Güler de Marca'nın dünkü sayısında manşette yer aldı.

Gazete, milli futbolcu için "Arda Güler, Real Madrid tarihinde gol atan 416. futbolcu oldu." ifadeleri yer aldı. 416 kişilik listede Cristiano Ronaldo attığı 451 golle ilk sırada yer alıyor. Daha önce de AS'ın kapağında yer alan Milli futbolcu Real Madrid formasıyla çıktığı 6 maçta 1 gol kaydetti.