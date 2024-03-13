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Yıllar önce İzmir’e yerleşen ünlü oyuncu Gizem Karaca, “Köy hayatı yaşıyor” diyenlere isyan etti: Köy hayatım yok, tamamen organik yaşıyoruz.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mart 2024 Güncelleme 13 Mart 2024, 07:00
En organik sitem

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Son olarak atv'de yayınlanan Safir dizisiyle ekrana gelen güzel oyuncu Gizem Karaca, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Uzun yıllardır İstanbul'da yaşamayan ve iş için İstanbul'a gelen Karaca, doğayla iç içe bir hayat sürdürüyor. Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Karaca, eşiyle lüks bir ev yaptırmıştı. Bahçeli ve havuzlu evinde kendi ekip biçen oyuncu, son dönemlerde hakkında sıkça çıkan "Köyde yaşıyor" yorumlarına sitem etti.

İSTANBUL'U TERK ETMEDİM!
Karaca, "Köy hayatım yok. Sadece organik yaşıyoruz ve kendimiz ekiyoruz. Şu an bakla dönemi... Domates, salatalık ve patlıcan dikiyoruz. Manavdan bir şey almamaya çalışıyoruz. 'İstanbul'u terk etti' haberleri doğru değil. Bir ayağım hep İstanbul'da..." dedi. Özel hayatıyla ilgili de konuşan Karaca, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "İnşallah ileride olur. Bu konuda aslında ne diyeceğimi bilmiyorum. Genç anne olmayı düşünüyorum" cevabını verdi.

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