Papa çağrı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yaklaşık 2 yıl önce 24 Şubat'ın sabahında duyurduğu "özel operasyon"un başlamasıyla Rus ordusu, Ukrayna'ya girdi. On binlerce kişi hayatını kaybetti. 3 milyon kişi ülkeyi terk etti. Başta ABD olmak üzere Avrupa ve Asya ülkeleri, bu savaşı durdurabilecek arabulucu ülkenin Türkiye olduğunu ilan etmeye başladı. Bunlara son örnek Vatikan'dan geldi.

ÇOK BÜYÜK FIRSAT

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Ukrayna'nın, müzakereye oturma cesareti göstermesi gerektiğini söyledi. İsviçre Radyo Televizyonu'na (RSI) özel bir röportaj veren Papa, "Ukrayna'da yaşananlar çok acı. Durumu görenin, halkını düşünenin, beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum. Bugün uluslararası güçlerin yardımıyla müzakere edilebilir. Müzakere cesur bir ifadedir. Bir süre önce Türkiye çok önemli bir öneride bulundu. Barış müzakerelerin başlaması için. Bu büyük fırsat" dedi.