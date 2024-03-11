PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Papa çağrı

Hastaneden taburcu olan Papa Francis’in ilk sözü Türkiye oldu... İsviçre TV’sine konuşan Katolikler’in ruhani lideri, “Ukrayna’da acı büyüyor. Bir ülke devreye girmeli. Türkiye bu konuda teklif yaptı, vakit kaybetmeden süreç başlamalı” dedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mart 2024 Güncelleme 11 Mart 2024, 07:00
Papa çağrı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yaklaşık 2 yıl önce 24 Şubat'ın sabahında duyurduğu "özel operasyon"un başlamasıyla Rus ordusu, Ukrayna'ya girdi. On binlerce kişi hayatını kaybetti. 3 milyon kişi ülkeyi terk etti. Başta ABD olmak üzere Avrupa ve Asya ülkeleri, bu savaşı durdurabilecek arabulucu ülkenin Türkiye olduğunu ilan etmeye başladı. Bunlara son örnek Vatikan'dan geldi.

ÇOK BÜYÜK FIRSAT
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Ukrayna'nın, müzakereye oturma cesareti göstermesi gerektiğini söyledi. İsviçre Radyo Televizyonu'na (RSI) özel bir röportaj veren Papa, "Ukrayna'da yaşananlar çok acı. Durumu görenin, halkını düşünenin, beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum. Bugün uluslararası güçlerin yardımıyla müzakere edilebilir. Müzakere cesur bir ifadedir. Bir süre önce Türkiye çok önemli bir öneride bulundu. Barış müzakerelerin başlaması için. Bu büyük fırsat" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın harekat emri sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıkladı: Bu yaz terörü sorun olmaktan çıkaracağız
Kalyon Avrupa’nın en büyük boru hattı projesini üstlendi | Murathan Kalyoncu: Yurt dışında kritik altyapı projelerine talibiz
İyilik Yolu Derneği
Kandil’den cezaevlerine talimat! Suçüstü yakalandılar! Şeker boyutunda 16 sayfalık not
SON ORANLAR BELLİ OLDU | Milyonlarca emekliye yeni zam! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök aylığına ne kadar artış gelecek?
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı? | Bomba iddia fotoğraflı ifşa
Türk Telekom
Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
CHP lideri Özgür Özel fondaş TELE 1’in canlı yanında FETÖ argümanlarını kullanarak 15 Temmuz hain darbe girişimini aklamaya çalıştı
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Celta Vigo karşısında attığı ilk golle La Liga tarihine geçti! Dikkat çeken detay
Fenerbahçe Kadıköy’den ’Sağlam’ çıktı!
Az kalsın eleniyordu | Milyoner’de ilk soruda joker kullanınca izleyenler çıldırdı! Aklını peynir ekmekle yemiş...
Muhalif kimliği ile öne çıkan Nihat Genç, Burcu Köksal’a kapıyı gösteren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu bombaladı: Sen kimsin lan
Takvim.com.tr görüntüledi | Fenerbahçe-Pendikspor maçında hakemlere büyük tepki! Erman Toroğlu’ndan olay sözler
SON DAKİKA