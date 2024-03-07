Union SG, 6 milyon Euro maaş bütçesi ile dikkat çekiyor!

Fenerbahçe'nin bugün Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Belçika temsilcisi Union SG, 66 milyon Euro'luk takım değerine sahip... Maaş bütçeleri ise sadece 6 milyon Euro. Takımda en fazla kazanan oyuncu 400 bin Euro ile Cameron Puertas. Bu sezon 35.7 milyon Euro'luk oyuncu satışı gerçekleştirdiler. Transfere ise 16.6 milyon Euro harcadılar.



Kanarya'nın golcüsü Dzeko 4.2, Szymanski ise 2.5 milyon Euro kazanıyor. Belçika ekibinde bireysel bir prim sistemi yok. Oyuncular puan başına 700 Euro alıyor. Kupa başına ise 2100 Euro kazanıyorlar. Çifte kupa olursa rakam iki katına çıkıyor. Union SG. oyuncuları sezon içinde bir maçı 2 farklı kazanırsa ekstra 1 gün daha izin yapıyor.

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