F.Bahçe'nin hocası İsmail Kartal, Union SG. maçı öncesinde açıklamalarda bulundu: "En iyi sonuçla döneceğiz"

F.Bahçe'nin hocası İsmail Kartal, Union SG. maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Rakibimiz iyi mücadele ediyor. Organize bir oyun oynuyorlar. Bunların hepsini oyuncularımıza anlattık. Biz de güçlü bir takımız. Kaliteli oyunculara sahibiz. Bu turnuvanın başından beri söylüyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Burada elimizden geleni yapıp İstanbul'a iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz."dedi. Kartal, "Türkiye Ligi ve Konferans Ligi şampiyonluğunun ikisini de istiyorum" şeklinde konuştu.

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