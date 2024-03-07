Avrupa’daki tek temsilcimiz Fenerbahçe bugün Union SG ile karşılaşacak!

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe bugün sahne alıyor. Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Lotto Park'ta oynanacak kritik karşılaşma TSİ 23.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna katılmaya hak kazanan Kanarya, ilk maçında avantajlı bir skor arayacak.

14 MAÇTA 10 GALİBİYET

Rövanş, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak. Sarı-Lacivertliler, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 15. sınavına çıkacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı Kanarya söz konusu maçlarda 38 gol atarken, 19 gole engel olamadı.

BELÇİKA TAKIMLARINA KAYBETMİYOR

Union SG ile ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak olan Fenerbahçe, Belçika ekipleriyle 8 maça çıktı. Anderlecht ile Şampiyon Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde toplam 6 kez karşı karşıya gelen Kanarya, Antwerp ile de 2 kez Avrupa Ligi gruplarında kozlarını paylaştı. Kanarya söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken sadece 1 kez kaybetti.