Çağlar Söyüncü basın açıklaması yaptı: "Konuştuğumuz tek şey şampiyonluk"

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Çağlar Söyüncü, basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Transfer sürecinin zor geçtiğini belirten ve geleceği hakkında mesajlar veren Söyüncü, "3 hafta sürdü. Mental olarak süreç yorucuydu. Ama burada olduğum için çok mutluyum. Atletico Madrid ile kontratım var. 6 aylık süreç çok önemli. Durumum ilerleyen zamanlarda netleşir" ifadelerini kullandı.



Takımdaki arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu söyleyen Sarı-Lacivertli stoper, "Oturmuş bir takıma gelmek işimi zorlaştırıyor. Kimin oynayacağına hocamız karar verecek. İlk hedefimiz Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşatmak. Şu anda konuştuğumuz tek şey şampiyonluk" diye konuştu. Ayrıca Söyüncü, EURO 2024 için de "Bizi güzel bir turnuva bekliyor. Başarılı olacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı.



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN DEV ZİRVE

İspanya'nın önde gelen basın organlarından biri olan AS Gazetesi, La Liga ekibi Atletico Madrid ile Fenerbahçe'nin, Çağlar Söyüncü için yakın zamanda resmi görüşmelere başlayacağını yazdı. Söz konusu haberde, Kanarya'nın 28 yaşındaki oyuncuyu kalıcı olarak renklerine bağlamak istediği belirtildi. Güncel değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Söyüncü, Fenerbahçe'de 4 maçta 297 dakika süre aldı.

KING GERİ DÖNÜYOR

Kanarya'da bu sezon lig, kupada ve Konferans Ligi olmak üzere toplam 23 maçta 743 dakika süre alan ve 4 gol, 1 de asist kaydeden Joshua King'in durumu belli oldu. Son yapılan antrenmanda yer almayan King'in tedavisinin devam ettiği ve 6-7 gün içinde sahalara dönmesinin beklendiği öğrenildi. Norveçli futbolcu, En son 3 Şubat'ta deplasmanda oynanan Antalyaspor maçında oynamıştı. King, bu sezon sakatlığa bağlı olarak 12 maç kaçırdı.



'YORGUN' GOLCÜ DZEKO

Başarılı performansı ve attığı gollerle takımı sırtlayan isimlerden biri olan Edin Dzeko'ya kas yorgunluğu ölçümü yapıldı. Yapılan ölçümün ardından Bosna Hersekli golcünün tedbir amaçlı olarak ayrı salonda kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Süper Lig ve Konferans Ligi'nde toplam 31 maçta 22 gol, 2 asist kaydeden ve sakatlık tedbiri alınan Dzeko, takımının en skorer oyuncusu durumunda.



TEK RAKİBİ PSV

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe, 26 maçta 68 gol attı. Avrupa'nın en büyük 10 liginde bu sezon en golcü takımlar listesinde Sarı-Lacivertliler, ikinci sırayı aldı. Hollanda devi PSV'nin 70 golle zirvede olduğu listede Kanarya'yı, 61 gol atan Bayern Münih, 60 gol kaydeden Sporting ile 59'ar gol üreten Liverpool ve Inter takımları takip etti. Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde olan Fenerbahçe, Real Madrid, Arsenal, Manchester City gibi devleri geride bırakıp, beğeni topladı.



FRED BEKLEYİŞİ

Kasımpaşa maçına odaklanan Fenerbahçe'de gözler Fred'in durumuna çevrildi. Sarı-Lacivertliler, yüzde yüz hazır olmadan Brezilyalı futbolcuyu riske etmek istemiyor. Takımla birlikte topla çalışmalara katılmayan 30 yaşındaki yıldızın Kasımpaşa maçında forma giymesi beklenmiyor. Hatayspor maçına yetişmesi hedeflenen Fred, bu sezon oynadığı 21 maçta 6 asist katkısı sağladı. Fenerbahçe, Fred'in sahada olduğu söz konusu 21 karşılaşmada 20 galibiyet elde etti.

TRABZON'DAN DEV ÖDEME

Avrupa'da 2023 yılı net öz sermaye zararında 110 milyon Euro zararla 5. sırada yer alan ve bu anlamda UEFA'dan 'men' cezasıyla uyarılan Trabzonspor'da önceki gün geçmiş dönem borçlarıyla ilgili önemli bir ödeme gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Bordo-Mavili yönetimin geçmişe yönelik 800 milyon TL'lik bir ödeme yaptığı belirlendi. Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibinin büyük uğraşları sonucu oluşturulan kaynakla ödemeler yapılırken, şimdilik rahat nefes alındığı öğrenildi. Mayıs ayı sonuna kadar Trabzonspor yönetiminin en az 20 milyon Euro daha ödeme yapmasının gerektiği kaydedildi.



GOL ATAMADIĞI TAKIM KALMADI

Manchester City, önceki gün İngiltere Premier Lig'in 18. erteleme maçında sahasında Brentford'ı 1-0 mağlup etti. Manchester ekibine galibiyeti getiren golü 71. dakikada Erling Haaland kaydetti. Norveçli golcü böylelikle Premier Lig'de karşılaştığı 21 takıma da gol atma başarısı gösterdi ve adını da lig tarihine yazdırdı. Gol krallığı yarışında da 17 golle ilk sırada yer alan 23 yaşındaki santrfor, 5 kez de arkadaşlarına gol pası verip, fark yarattı.



12 DEV ADAM İTALYA KARŞISINDA

FIBA Euro- Basket 2025 Elemeleri B Grubu ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Vitrifrigo Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak. 12 Dev Adam, gruptaki ikinci maçında ise 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sinan Erdem'de İzlanda'yı konuk edecek. Türkiye'nin grubunda İtalya, İzlanda ve Macaristan yer alıyor.

SÜPER KUPA FİNALİ 7 NİSAN'DA URFA'DA

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçının tarihi ve oynanacağı şehir belli oldu. Dev derbi, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında 11 Nisan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. 29 Aralık 2023 tarihinde Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, hatırlanacağı üzere Suudi yetkililerle yaşanan anlaşmazlıklar sonrasında gerçekleşmemiş, iki takım da sahaya çıkmadan yurda geri dönmüştü. Bu arada TFF, yaşanan takvim değişikliği nedeniyle Süper Kupa maçında iki kulübün de devre arasında transfer ettiği oyuncuları oynatabileceğini açıkladı.



BEŞİKTAŞ STADI'NA İKİ RAKİP DAHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Tüpraş Stadyumu'nun 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapması için başvuruda bulunmuştu. Beşiktaş'ın stadına iki rakip daha çıktı. Almanya Futbol Federasyonu, Türkiye'nin Tüpraş Stadyumu ile aday olduğu 2026 ve 2027 Avrupa Ligi ile Konferans Ligi finalleri için iki stadyumuyla adaylık başvurusu yaptı. Federasyon, Avrupa Ligi finali için Frankfurt Deutsche Bank Park ve Konferans Ligi finali için Leipzig Redbull Arena ile ev sahibi olmaya çalışacak. Organizasyonlara ev sahipliği yapacak statlar Mayıs'ta netleşecek.



MASUAKU İDMANA KATILMADI

Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki idman 1.5 saat sürdü. Antrenman, streching hareketleri ve top kapma çalışmalarıyla başlayıp, yarı sahada yapılan pasa dayalı taktik çalışma ile bitti. Siyah-Beyazlılar'da dizinde ağrıları olan Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku'nun tedbir amaçlı dinlendirildiği belirtildi.



ASLAN'A ÇİFTE MÜJDE

Galatasaray'a bugünkü Sparta Prag maçı öncesi sakatlığı bulunan iki oyuncudan iyi haber geldi. Sarı-Kırmızılılar'da takımla çalışan Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın tamamen hazır hale geldiği ve bugünkü maça 11'de başlayacakları öğrenildi. Aslan'da UEFA listesine yazılmayan yeni transfer Derrick Köhn'ün yerine sol bekte Berkan Kutlu oynayacak. Sağ bekte Kaan Ayhan'ın görev yapması bekleniyor. Stoper tandeminde de Nelsson'un cezası nedeniyle Davinson-Abdülkerim ikilisi forma giyecek. Okan Buruk'un orta sahada Kerem Demirbay ve Torreira'ya şans vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Kanatlarda da Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'in oynayacağı belirtiliyor. 10 numarada Mertens'in formaya en yakın aday olduğu, ileri uçta da Icardi'nin Cimbom'un gol umudu olacağı öğrenildi.



OFANSA GEÇİŞLERİ BÜYÜK TEHLİKE

Sparta Prag Teknik Direkörü Brian Priske maç öncesi açıklamalarda bulundu. Priske, "Beklentimiz çok yüksek. Umarım başarılı olur ve turu geçeriz. Rakibin ofansa geçiş aşamasının bizim için en büyük tehlike olduğunu düşünüyorum" dedi.



KADERLERİNDE ŞAMPİYONLUK VAR

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından oyunculara dağıtılan mektuplarla ilgili bir paylaşım yapıldı. Yapılan açıklamada, "Aldıkları mektuplarda bizim için ne anlam ifade ettikleri yazılı. Çünkü Aslanlarımızın kaderine nice şampiyonluklar yazılı" ifadeleri kullanıldı.



ECZACIBAŞI ÇOK İYİ BAŞLADI

2024 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı, evinde İtalyan temsilcisi Del Bene'yi 3-2 yendi. Simge Aköz etkili performansıyla maçın en değerli ismi seçildi. Boskovic, 31 sayıyla en skorer isim oldu.



TUCHEL'DEN BAYERN'E VEDA

Bundesliga ekibi Bayern Münih'de teknik direktör Thomas Tuchel ile yollar sezon sonunda ayrılacak. Tuchel, "O zamana kadar teknik ekibimle elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım" dedi.



PANA KUPADA FİNALE ÇIKTI

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı finalinde penaltılar sonucu PAOK'u 6-5 yenerek finale yükseldi. Mücadelede Samatta penaltı kaçırdı. Samet Akaydın ise maç kadrosunda yer almadı.

FENER AVANTAJI KAPTI

FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, İspanyol rakibi Avenida'yı 98-91 yendi. Kanarya'da Anderson 22 sayı attı. Seride iki galibiyete ulaşan takım tur atlayacak.

ÇEK BİR ZAFER ASLANIM!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bugün deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle mücadele edecek. Letna Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak maç, Exxen platformundan yayınlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olan Cimbom, Sparta Prag ile evinde oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar, rakibi karşısında kazanması veya berabere kalması durumunda son 16 turuna adını yazdıracak. Galatasaray'da Sparta Prag ile oynanan ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Nelsson kritik mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan yeni transfer Serge Aurier, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele de maç kadrosunda yer almıyor. Sparta Prag'da ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Matej Rynes ile sarı kart cezalıları Ladislav Krejci ve Veljko Birmancevic bugün forma giyemeyecek.



LİGİN FAVORİSİ GALATASARAY!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, 26'ncı haftayı da galibiyetle tamamlayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı sonuçların ardından da şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray, 1.70'lik oranıyla şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi. Takipçisi Fenerbahçe ise 1.75'lik oranla ikinci sırada yer aldı. 4 büyüklerden Beşiktaş ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranı ise 250 olarak gösterildi.

MUSLERA İKİNCİ SIRADA

Avrupa'nın 5 büyük ve Süper Lig'de bu sezon gol yemediği maç sayısı en fazla kaleciler arasında Fernando Muslera da yer alıyor. Inter kalecisi Yann Somer 15 maçla ilk sırada bulunurken, Muslera onu 13 maçla takip ediyor.



SON 16'YI ÇOK İSTİYORUZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag ile oynanacak rövanş maçı öncesinde konuştu. Buruk, "Güzel bir atmosferde oynayacağız. Taraftarlarımız stada akın edecektir. İlk maçın avantajını düşünmüyoruz. Maçı kazanmak ve son 16'ya kalmayı çok istiyoruz" ifadelerini kullandı. Rekorları tek başına kırmadığını belirten Buruk ayrıca, "Tenisçi değil, teknik direktörüm. Başarıya ekip olarak ulaşıyoruz" dedi. Serge Aurier ve Hakim Ziyech'in Beşiktaş derbisiyle sahaya dönebileceğini söyleyen Buruk, Fernando Muslera'nın sözleşmesinin uzatılması için de "Sorun olacağını sanmam" açıklamasını yaptı.



TÜM GÖZLER YİNE ICARDI'DE OLACAK

Cimbom'un Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, zorlu Sparta Prag deplasmanında yine takımının en büyük kozlarından olacak. Sparta Prag ile oynanan ilk maçta galibiyet golünü atan Tangocu iki de asiste imza atmıştı. Yıldız futbolcu, Süper Lig'de ise Ankaragücü'nü boş geçmedi. Bu sezon 34 karşılaşmada 20 gol ve 9 asist üreten Icardi, Sparta Prag deplasmanını da boş geçmek istemiyor.



TÜM KUPALARI ALMAYA TALİBİZ

Dünkü basın toplantısında konuşan Kerem Aktürkoğlu, iddialı ifadelere imza attı. Sarı-Kırmızılı futbolcu, "Prag maçını mutlaka kazanmak istiyoruz. Avrupa'da kupa almak gibi bir hayalimiz var. Önümüzde 4 kupa bulunuyor. Hepsini almaya talibiz. Bireysel performans değil, takım oyunu önemli. G.Saraylı olmak, mücadele edip galip gelmeyi bilmektir" dedi.