Fenerbahçe’de şok eden Ryan Kent iddiası

Ryan Kent pazar gecesi oynanan Alanya maçının son dakikalarında oyuna girmiş ve teknik direktör İsmail Kartal uzun süredir oynamayan İngiliz futbolcuyu kurtarıcı diye oyuna aldığı için eleştirilere maruz kalmıştı. Son olarak da ismi bildirilmeyen ve yabancı kontenjanına takılan Ryan Kent, TFF'ye verilen listenin dışında kalmıştı.

Ryan Kent'in sezon başından beri takımda çok az süre almasının sebebi olarak Tadic ile arasının iyi olmadığı iddiaları ortaya atıldı. Kent'in Tadic ile arasının iyi olmadığı ve balkan menşeli oyuncular Dzeko ve Livakovic'in da Tadic'den yana tavır aldığı ifade ediliyor. Bu sezon 8'i ilk 11'de olmak üzere 15 maçta görev yapan Kent 1 gol ve 1 asiste imza attı.

Kent'in Konferans Ligi maçları kadrosunda yer alıp almayacağı ise net değil. Fenerbahçe ile 2027 yılının haziran aylına kadar sözleşmesi bulunan Ryan Kent'i Sarı-Lacivertli kurmaylar ara transfer döneminde başka bir takıma göndermek istemiş ancak İngiliz futbolcu bunu kabul etmemişti. 6-7 milyon Euro civarında piyasa değeri olan Kent'in sezon sanında başka bir takıma satılması ya da kiralanması yüksek bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

ARDA GÜLER DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN OLACAK

Şu anda Leipzig'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas, Arda Güler hakkında konuştu. Marca'ya röportaj veren Eljif Elmas, "Arda Güler var, onu da unutmayalım. Fenerbahçe'de onunla tanışma ve oynama fırsatı bulamadım ama orada yetiştiğim için maçlarını izliyorum. Arda Güler'i çok seviyorum ve her zaman destekliyorum. Çok genç olmasına rağmen tecrübe sahibi bir oyuncu. Önümüzdeki yıllarda Real Madrid'in ve dünyanın en iyilerinden biri olacağına eminim" ifadelerini kullandı.



MIHA ZAJC'IN İSMİ LİSTEDE

Fenerbahçe'de ismi TFF listesinde yer alıp almayacağı tartışma konusu olan Miha Zajc muradına erdi! Ara transferde başka takıma gitmeyi kabul etmeyen Zajc'ın ismi TFF'ye verilen listede yer aldı. Sloven oyuncu sezonun kalan bölümünde takımla birlikte olacak. Yabancı kontenjanı nedeniyle liste dışı kalan son isim ise Ryan Kent oldu. Sezon aşında Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Zajc bu sezon istenilen performansın uzağında kaldı.



HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, cumartesi günü ligde karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti. İsmail Kartal yönetimindeki antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Sakatlığı devam eden Fred takımdan ayrı çalışmalarına devam etti. Fenerbahçe, Rize maçının hazırlıklarına bugün de devam edecek.



MERT&OSAYI İKİLEMİ

Yaklaşık 1.5 aydır Nijerya Milli Takım formasıyla Afrika Kupası'nda mücadele eden Osayi Samuel takıma geri döndü. Osayi'nin yokluğunda savunmanın sağında Mert Müldür görev yaptı. Başlangıçta Mert'in göstereceği performans soru işaretleri barındırırken milli futbolcu sağ bekte çok iyi performans gösterdi. Şimdi Osayi'nin gelişiyle birlikte savunmanın sağında kimin görev yapacağı sorusu akıllara takıldı. Teknik patron İsmail Kartal bu problemi çözmeye çalışacak. Ancak yine de İsmail Kartal 2 kaliteli beke sahip olmanın avantajına da sahip olacak. Önümüzdeki maçlarda savunmanın sağında kimin görev yapacağı sorusunun cevabı da ortaya çıkmış olacak. Yerli kontenjanında olması sebebiyle Mert'in bir adım olduğunu ifade ediliyor.



FENERBAHÇE'YE 352 BİN TL CEZA

PFDK, Fenerbahçe'ye Gaziantep FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 240 bin lira para cezası verildiği belirtildi. Fenerbahçe'ye toplamda 352 bin TL ceza kesilmiş oldu.

ROCKETS ALPEREN'LE GÜLDÜ

NBA'de milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, sahasında New York Knicks'i 105-103 yendi. Sezonun 24. galibiyetini alan ev sahibi Rockets'ta yıldız pivot; 18 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 3 blok ve 1 top çalmalık performansıyla alınan galibiyette önemli rol oynadı.



MADALYA KAZANDI BAYILDI!

Ordu Serhat Spor Kulübü sporcusu Beril Özgül, Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 65 kiloda bronz madalya kazandı. Beril Özgür hakem tarafından elini kaldırıldığında bayıldı. Genç sporcu, "Darbeden değil, heyecandan bayıldım" dedi.



GÜREŞÇİLERİMİZ GÜMÜŞTE KALDI

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda Rus Sergei Semenov'a tuşla yenildi ve gümüş madalyada kaldı. 12 şampiyonluğu bulunan Rıza Rus güreşçi Aleksandr Karelin'le aynı sayıda kalmış oldu. Grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz, finalde Sırp Aleksandr Andreevitch Komarov'a 4-1 kaybedip ikinci oldu. Grekoromen stil 77 kiloda Yunus Emre Başar ise Ermeni Malkhas Amoyan'a 7-0 kaybedip gümüş aldı.



EFES İLE KAF-KAF YARI FİNALE YÜKSELDİ

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası çeyrek finali ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Manisa'yı 94-85 mağlup edip son 4'e kaldı. Akşam seansında ise Karşıyaka, Galatasaray Ekmas'ı ağırladı. İzmir ekibi maçı 88-72 kazanıp yarı finale çıktı. Bugün 18.00'de Beşiktaş- Bahçeşehir ve 20.30'da Aliağa-F.Bahçe maçları var.



CHELSEA'DEN AYRILMIYORUM

Chelsea'den ayrılacağı iddia edilen Arjantinli orta saha Enzo Fernandez yaptığı açıklamada, "Hayır, Chelsea'den ayrılmak istemiyorum. Burada takım arkadaşlarımla ve tüm teknik kadroyla kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

SON KARAR: ERYAMAN

Eryaman Stadı'nın zemininde üst üste oynanan maçların ardından bozulmalar oluşmuştu. Galatasaray, karşılaşmanın başka stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. TFF'deki çim denetleyicileri Ankara'ya giderek stadyum zemini hakkında incelemelerde bulunarak raporunu Federasyona'a sundu. Ankaragücü-Galatasaray mücadelesinin Eryaman Stadı'nda oynanması bekleniyor. Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, "Sahanın durumunun bugün itibarıyla 7 Şubat'ta raporlanan sahadan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Burada akla gelen ilk soru 6 gün içerisinde 4 karşılaşmada oynayan oyuncuların sağlığının, pazar günü karşılaşmaya çıkacak oyunculardan daha mı değersiz olduğudur" ifadelerini kullandı.



SPARTA PRAG'A DİKKAT!

Galatasaray, yarın akşam UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag'ı ağırlayacak. Avrupa futbolunun köklü ekiplerinden biri olan Sparta Prag son haftalardaki form durumuyla dikkat çekiyor. Çek temsilcisi, tıpkı Galatasaray gibi son 8 resmi maçını da kazanmayı başardı. Son 11 resmi maçta ise sadece 1 kez kaybettiler. Sparta Prag, 20 haftası geride kalan Çekya Ligi'nde 53 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 20 maçta 50 gol atarken sadece 13 gol yediler. Maç başına 2.5 gol ortalaması ile oynuyorlar.



RAMS PARK KAPALI GİŞE

Cimbom'un yarın Sparta Prag ile oynayacağı kritik karşılaşmaya Galatasaray taraftarları büyük ilgi gösterdi. Maç biletleri satışa çıktıktan 5 saniye sonra tükendi. Rams Park'ta 50 bin taraftarın olması bekleniyor. Maç biletleri 950 lira ile 20 bin lira arasında değişiyordu.



Aslan'a uğursuz HAKEM

G.Saray'ın Sparta Prag'ı konuk edeceği karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernadez yönetecek. Temsilcilerimiz İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yönettiği hiçbir maçta sahadan galibiyetle ayrılamadı. Sadece Türkiye, Norveç'i yendi.

SANTOS TARTIŞMASI

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Portekizli teknik adam Fernando Santos son dönemde alınan kötü sonuçlar üzerine tartışılmaya başlandı. Tecrübeli teknik adam yönetiminde Süper Lig'de 6 maça çıkan Siyah- Beyazlılar iki galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi yaşadı. Beşiktaş, Santos'la çıktığı 6 maçın 4'ünde ise gol sevinci yaşayamadı. Kara Kartal'ın Santos göreve gelmeden önceki puan ortalaması 1.68 iken bu ortalama Santos döneminde 0.83'e düştü. Gol ortalaması da 1.57'den 1.33'e geriledi. Santos göreve geldikten sonra 18 olan zirve ile aradaki fark da 26'ya çıktı. Ayrıca Siyah-Beyazlılar, Kayseri maçındaki 0,21'lik gol beklentisi ile de haftanın en kötü performansına imza attı. Tecrübeli teknik adamın Kayserispor maçında defansif bir oyun tercih etmesi, Cenk'i çıkartıp Al-Musrati'yi oyuna alması ve orjini 10 numara olan Muçi'yi de sağ kanatta oynatması futbol kamuoyu ve Siyah-Beyazlı taraftarlar tarafından çok tartışıldı.

İKİ KATINA BİLE SATMAZDIM

Legia Varşova Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Beşiktaş'ın 10 milyon Euro'ya transfer etitği Ernest Muçi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Arnavut yıldızın eski hocası, "Muçi için bu miktarda bir bonservisin ödenmesi zaten beklenen bir durumdu. Çünkü onun profiline sahip oyunculara talep var. Muçi, takıma çok şey kazandırıyor. Hızı, gol atma yeteneği ve sağlı sollu bitiriciliği var. Takıma hareketlilik getiriyor. Çok önemli ve kritik goller atıyor" diye konuştu. Runjaic, "10 milyon Euro uygun mudur? sorusuna da "Ernest kilit oyuncularımdan biriydi. Onun bu miktarın iki katı bir bedele bile gitmesine izin vermezdim" yanıtını verdi.



MUSRATI'NİN TAPUSU ALINDI

Beşiktaş, transfer döneminin son günü Braga'dan Al-Musrati'yi kadrosuna katmıştı. 27 yaşındaki Libyalı orta saha için Portekiz kulübüne 1 milyon Euro kiralama bedeli ödenmişti. Siyah-Beyazlılar, dün 11 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonunu kullandıklarını ve oyuncunun bonservisiyle kulübe bağlandığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Gelen haberlere göre tecrübeli futbolcunun gelecek sezon yıllık maaşı ise 2,5 milyon Euro olacak.



YAĞIZ'DAN SÜPER GALA

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde imza töreni düzenlediği 2010 doğumlu forvet Yağız Karabulut, akademideki ilk maçında adeta döktürdü. Bire birdeki etkili performasıyla dikkat çeken 14 yaşındaki genç yetenek attığı çalımlarla da sosyal medyada çok konuşuldu.



TRABZON TAM BANA GÖRE

Afrika Uluslar Kupası kadrosunason anda dahil edilen ve Nijerya Milli Takımı'nda turnuva boyunca 4 maçta toplam 5 dakika süre alan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, "Şu anda benim pozisyonumla milli takımda gerçekten rekabetçi olduğumu düşünüyorum. İki yıl önce daha fazla süre almam gerektiğini söyleyebilirdim. Ama şu anda çok sayıda forvetimiz var" dedi. Onuachu ayrıca "Premier Lig'e geri dönmek ister misin?" şeklinde gelen soruyu da, "Kim Premier Lig'de oynamak istemez ki? Ama eğer benim orada bulunduğum durumun aynısı olacaksa, istemezdim. Artık Trabzonspor'da mutluyum, benim gücüme göre oynuyorlar, benim kaliteme göre oynuyorlar. Bir oyuncu olarak her zaman sizin gücünüze göre oynayacakları bir kulübü seçmelisiniz. Tabii bunu kazanmak için de çok çalışmanız gerekiyor" şeklinde cevapladı.



TREZEGUET KENDİNİ AŞTI

Hatayspor maçında gol sevinci yaşayan Trezeguet aynı zamanda kendi kariyer rekorunu da kırdı. Mısırlı oyuncu, Süper Lig kariyerinde rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu maçı oynadı. Maçı 1 golle tamamlayan yıldız isim, 6 şut çekip iki isabet sağladı. 15 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Trezegeuet aynı zamanda 4 şut pası verirken, 3 de çalım attı.



FIRTINA'DA KAPTANLAR DEĞİŞTİ

Bordo-Mavililer'de Abdülkadir ve Bakasetas'ın ayrılığı sonrası kaptanlık sıralamasının da değiştiği öğrenildi. Takımın birinci kaptanının Uğurcan olmaya devam edeceği, Visca ve Denswil'in de ikinci ve üçüncü kaptan olduğu belirtildi.