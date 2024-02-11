Ataryemez Fenerbahçe: 12 iç saha maçında 36 gol attı!

Fenerbahçe bu sezon gösterdiği performansla kulvarda şampiyonluk mücadelesi verirken istatistikleriyle de göz kamaştırıyor. Sarı-Lacivertliler hem savunmada hem de hücumda gösterdiği performansla rakiplerine gözdağı veriyor.

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı 12 iç saha maçında 36 gol attı. Kanarya bundan daha iyi bir performansı 2004/05 sezonunda göstermiş ve ilk 12 iç saha maçında 40 gol atmıştı. Bunun yanında Fenerbahçe 24 lig maçının 12'sinde kalesinde gol görmedi. Bu da yüzde 50 oranına denk geliyor. Fenerbahçe yine 2004/15 sezonunda 34 maçın 20'sinde gol yememiş ve yüzde 59 oranını yakalamıştı.

Fenerbahçe hücumdaki başarısı kadar kalesini savunma konusunda da harika bir performans ortaya koyuyor.



RODRIGO BECAO 105 GÜN SONRA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao'nun 105 gün aranın ardından Alanya maçı kadrosunda yer alması bekleniyor. Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim 2023 tarihinde Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı Pendikspor mücadelesinde sakatlanan Becao, Süper Lig'de 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 3 maçta forma giyemedi.



HAZIRLIKLAR TAMAM

Fenerbahçe, bugün 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklı geçti. Antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde kampa giren Sarı-Lacivertli futbolcular maç saatini beklemeye başladı.



FENER'İN KONUĞU ALANYA

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek. Fenerbahçe'de sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Joshua King'in, Alanyaspor karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Ayrıca Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright Osayi-Samuel de eksik olan bir diğer oyuncu.



VITOR PEREIRA'YA 'SEN KİMSİN' DEDİM

Asist Analiz YouTube kanalında konuşan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Caner Erkin, Başkan Ali Koç ve Vitor Pereira olan bir anısını aktardı. Caner şu ifadeleri kullandı: Ali Koç geldi 'Seninkini getiriyorum' dedi. 'Benimki derken' dedim. Benim kadro dışı kaldığım zamanda Vitor Pereira vardı. 'Onu getiriyorum' dedi başkan. Güldüm ben çünkü saldırdım adama. Kendime göre haklıydım. 'Benlik bir şey yok' dedim başkana. Ben adama hakaret ettim, bağırdım çağırdım dedim. Galatasaray maçında bir anda oynamayacağımı görünce benim kayış attı. Bir anda çok sinirlendim. Gelip bana söylese yine sıkıntı yok. Hoca o, futbolcu benim. Oynatmayabilirsin hiç sıkıntı yok. 'Sen kimsin, ben buraya her şeyimi vermişim' dedim"



2 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 2 oyuncu da sarı kart sınırında. Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, bugün Alanyaspor maçında forma giyip kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak. Teknik direktör İsmail Kartal oyuncularını gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

6 PUANLIK MAÇ KARAGÜMRÜK'ÜN

Karagümrük ile Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Karagümrük oldu. Mücadelenin 31. dakikasında, Fenerbahçe'den Karagümrük'e transfer olan Emre Mor gol perdesini açtı: 1-0. Karşılaşmada ilk yarı bu skorla bitti. Maçın 76. dakikasında ise Güven Yalçın skoru belirledi: 2-0. Pendikspor'un milli golcüsü Umut Nayir sakatlandığı için 20. dakikada oyundan alınarak kenara geldi.



BODRUM İLE SAKARYA PUANLARI PAYLAŞTI

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında üst sıraları zorlayan iki takımın maçında Bodrumspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Bodrum Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Ayrıca Sakaryaspor'da Roshi, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Alınan bu beraberliğin ardından Bodrumspor 39 puana ulaştı. Sakaryaspor ise haftayı 37 puanla bitirdi.



RESMİ TEKLİF ALMADIK

Hollanda 2. Lig ekiplerinden De Graafschap'ın sportif direktörü Peter Bijvelds, Başar Önal'ın Beşiktaş'a neden gelmediği hakkında konuştu. Bijvelds, "Türkiye'den üç kulüp Başar ile ilgilendi. Beşiktaş transferinin son gün iptal olması gibi bir durum yok. Çünkü Beşiktaş bize resmi bir teklif yapmadı" diye konuştu.



ARDA GÜLER ŞOVA BAŞLADI

Türkiye'nin Real Madrid formasıyla daha çok görmek istediği Arda Güler, takımının Girona'yı 4-0 yendiği maçın 77. dakikasında oyuna girdi. 18 yaşındaki futbolcu, 90. dakikada takımına penaltı kazandırarak kalitesini gösterdi. Ancak Joselu penaltıdan yararlanamadı. Öte yandan Premier Lig ekibi Bournemouth'a transfer olan Enes Ünal ve Hull City'ye giden Abdülkadir Ömür dün oyuna sonradan girerek ilk kez forma giydi. Inter'in Roma'yı 4-2 yendiği maçta Hakan Çalhanoğlu 90 dakika görev yaptı.



TRANSFERE SERVET ÖDETTİLER

Transfere en çok para harcatan Türk teknik adamlar listesinde 198.6 milyon Euro ile Fatih Terim zirvede. İkinci sırada 127.8 milyon Euro ile Şenol Güneş, üçüncü sırada 126.4 milyon Euro ile Ersun Yanal yer alıyor. Avrupa'da ise bu alanda yapılan listede zirve, 2 milyar Euro ile Pep Guardiola'nın oldu. İkinci sırada 1.86 milyar Euro ile Jose Mourinho, üçüncü sırada da 1.69 milyar Euro ile Carlo Ancelotti bulunuyor.



BANDIRMASPOR-GÖZTEPE

1. Lig'in 22. haftasında bugün 4 maç oynanacak. 13.30'da Bandırma-Göztepe ve Adanaspor-Tuzlaspor, 16.00'da Boluspor- Kocaelispor maçları oynanacak. 19.00'da ise Manisaspor'un konuğu Giresunspor olacak.



KADINLARDA DERBİ HEYECANI

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında bugün Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 14.00'de başlayacak maç öncesi G.Saray 2., Beşiktaş ise 6. sırada.



LEVERKUSEN, BAYERN'İ EZDİ

Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen evinde Bayern Münih'i 3-0 yendi ve 55 puana çıktı. Münih ise 50 puanda kaldı. Münih'te Sacha Boey sol bek başladığı maçın 81. dakikasında oyundan alındı.

TRABZONSPOR'DA OLMASI ÇOK İYİ

Trabzonspor transferde kadrosunu serbest statüde bulunan 32 yaşındaki tecrübeli sağ bek Thomas Meunier ile güçlendirirken Belçika Mili Takım Teknik Direktörü Domenico Tedesco süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tedesco, "Meunier ile sürekli temas halindeyim. Trabzonspor'a transferinden çok memnun. Oyuncum memnunsa ben de mutluyum. En önemli şey süre alabilmesi" ifadelerini kullandı.



ASİSTLE BAŞLADI

Fırtına'nın yeni transferi Meunier, G.Birliği maçında sonradan oyuna girdi. 1 asist yaptı.

ENİS VE ONURALP'E İYİLEŞTİRME

Trabzonspor iç transferde bir süre önce Enis Destan ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmış ve ücretinde de iyileştirmeye gitmişti. Bordo-Mavililer Enis Destan'ın ardından genç kaleci Onuralp Çevikkan'a da iyileştirme yaptı. İki oyuncunun da sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı. Altınordu kulübünden büyük beklentilerle transfer edilen ve antrenman performanslarıyla dikkat çeken Onuralp'in uzun vadede Trabzonspor'a önemli katkılar yapması bekleniyor.



BENKOVIC FORMAYI İSTİYOR

Fırtına'da sakatlık sürecini atlatan Hırvat stoper Filip Benkovic, yarın oynanacak olan Hatayspor maçında formasını geri almak istiyor. Sakatlıktan önce ilk 11'de oynayan ancak yaşadığı 3 haftalık sakatlık sürecinin ardından formasını kaptıran Benkovic, antrenmanlarda kendisini göstererek yeniden takımın bir parçası olmayı planlıyor.



FOUNTAS'A KAVUŞTU!

Ligde 5 haftadır kazanamayan Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti. Karadeniz Fırtınası'nda, hastalığı nedeniyle Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya götürülmeyen Fountas da idmanda yer aldı.



DAÇKA KAF-KAF'I YIKTI

Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 98-86 yendi. Daçka'nın yıldızı James Woodard 24 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. İzmir ekibinde ise Kenan Sipahi 16 sayı üretmesine rağmen takımını yenilgiden kurtaramadı. Günün ilk maçında ise Türk Telekom deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 92-90'lık skorla geçti.

SKHIRTLADZE KOCAELİ'DE

Kocaeli, Dinamo Tiflis'in forveti Davit Skhirtladze'yi kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gürcü oyuncu Davit Skhirtladze ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi



A. DEMİR'DE İMZA GÜNÜ

Adana Demirspor, daha önce renklerine bağladığını duyurduğu Youcef Atal ve Antonio Simao Muanza'ya dün imza töreni düzenledi. Güney ekibi iki oyuncuya da kariyerleri için başarı diledi.



SİVASSPOR-ÇAYKUR RİZE

Süper Lig'de bugün Sivasspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç saat 13.30'da başlayacak. Saat 16.00'da İstanbulspor- Gaziantep, Konyaspor-MKE Ankaragücü kozlarını paylaşacak.