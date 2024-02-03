Galatasaray Samsun’u ilk 11 dakikadaki 2 golle yıktı... Maç fazlası ile liderliği aldı

Galatasaray Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar maça çok hızlı bir giriş yaptı. Cimbom, 5. dakikada öne geçti. Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda Icardi kafayla arkaya aşırttı. Topla buluşan Nelsson'un kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1. G.Saray, 11'de ikinci golü buldu. Mertens'in pasında kaleci Okan ile karşı karşıya kalan Barış Alper skoru 2-0'a taşıyan golü kaydetti. 43'te Mertens'in ortasında Icardi ceza sahası içinde tek dokunuşla kalecinin üstünden topu ağlara yolladı. Gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

KALECİLERDEN RESİTAL

47'DE Samsunsporlu Holse'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Muslera muhteşem bir kurtarış yaptı. 54'te Mertens'in kale dibinden vuruşunda kaleci Okan ayaklarıyla gole izin vermedi. 61'de Torreira'nın sert şutu kaleci Okan'dan döndü. Dönen topu kale dibinde Kerem Aktürkoğlu tamamlayamadı. 72'de Kaan Ayhan ortaladı. Ön direkte Icardi topa dokunamadı. Galatasaray, Samsunspor deplasmanında kritik bir 3 puana imza attı.

BARIŞ ALPER SAMSUN'DA DA SAHNE ALDI!

Süper Lig'deki son 4 maçında 3 golde katkısı bulunan Barış Alper Yılmaz (2 gol, 1 asist), daha önceki 35 karşılaşmadaki sayısını yakaladı. Süper Lig'de bu sezon ilk golünü geçen hafta Gaziantep FK'ya karşı atan milli oyuncu, Samsun deplasmanında da sahne aldı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Barış Alper Yılmaz, "Samsunspor zorlu bir deplasman. Bu deplasmanda kazandığımız ve gollerime devam ettiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

TRİBÜNLER FULL ÇEKTİ

Samsunspor ile Galatasaray 12 yıl aranın ardından Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. 33 bin kişilik statta her iki takımın taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

BURUK KADROYU BOZMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Samsunspor maçının 11'inde değişikliği gitmedi. Tecrübeli çalıştırıcı Gaziantep karşısında kazanan 11'i Samsun maçında da sahaya sürdü.

İŞTE GOL VURUŞU

Gecenin yıldızlarından Barış Alper Yılmaz 11. dakikada sağ kanattan ceza sahasına girdi. Ayağının üstüyle çok sert bir vuruş yaparak maçın skorunu 2-0'a taşıdı.

YİNE PENALTIMIZ VERİLMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Verilmeyen penaltı var, onu atlamayalım. Bir çok maçta olduğu gibi..." ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, "Zor bir deplasmanda 3 puan aldık, bu çok önemliydi. Oyuncularıma teşekkür ederim. Galatasaray kazanmaya devam ediyor. Hedef 24. şampiyonluk" diye konuştu.

ASLAN'DAN EN ERKEN AÇILIŞ!

G.Saray, Nelsson ile ligde en erken golüne imza attı. Danimarkalı stoper, 5. dakikada fileleri havalandırdı. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı Nelsson, Süper Lig'de ikinci golünü kaydetti.

ARTIK KASIT ARIYORUZ!

G.Saray 2. Başkanı Metin Öztürk, "VAR hakeminin cezalandırılmasını istiyoruz. Biz artık bunda kasıt arıyoruz. Icardi'ye yapılan net penaltı" dedi.

DEPLASMANDA BİR İLKİ YAŞADI

Samsun maçında ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Galatasaray bu sezon ilk kez deplasmanda oynadağı bir lig maçının ilk yarısında iki gol attı. Aslan ayrıca Süper Lig'de 5 maç aradan sonra kalesini gole kapattı. Sarı Kırmızılı takım son olarak Konya maçında gol yememişti.

4 BULUŞMADAN 2 GOL ÇIKARDI!

Galatasaray maçın ilk yarısında sadece 4 kez rakip ceza sahası içinde topla buluşabildi. Bu karşılaşma, bu sezon Sarı-Kırmızılı takımın ilk yarılarda rakip ceza sahasına en az girdiği maç olarak kayıtlara geçti. Aslan, buna rağmen ilk yarıda 2 gol bulmayı da başardı.