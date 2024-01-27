Yerli golcü aranıyor! Fenerbahçe, milli golcü Bertuğ Yıldırım için Rennes’in kapısını çaldı

Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralanmasının ardından santrfor mevkine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes'in kapısını çaldı. Fenerbahçe kulübüne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Rennes, 21 yaşındaki genç golcünün daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istemesi nedeniyle bu teklife sıcak bakmadı. Rennes'li yetkililer Bertuğ'un Dzeko ve Batshuayi'nin olduğu bir ortamda fazla şans bulmasının mümkün olamayacağını dile getirdikleri bildirildi. Ancak görüşmelerin kesilmediği de gelen haberler arasında. Bertuğ, sezon başında Hatay'dan Rennes'e transfer olmuştu. 21 yaşında ve 1.91 boyunda olan Bertuğ Yıldırım 18 maçta formasını giydiği Rennes ile 1 gol attı. Toplamda 595 dakika süre aldı. 5 milyon Euro piyasa değeri olan Bertuğ Yıldırım 3 kez giydiği A Milli Takım formasıyla 2 gole imza atmıştı.

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