Galatasaray’da Sacha Boey ile yollarını ayıran Galatasaray’da sağ beke iki aday

Galatasaray'da Sacha Boey'un takımdan ayrılması sonrasında tüm gözler transfere çevrildi. Sarı-Kırmızılılar, sağ beke transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom'un gündemine gelen isimler ise Fransa'dan... Galatasaray, Fransa Ligi ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen 22 yaşındaki Marvin Senaya'yı transfer etmek için harekete geçti. Genç oyuncunun Fransız kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Gündemdeki bir diğer isim ise Rennes'de forma giyen Lorenz Assignon. Transfermarkt değeri 10 milyon Euro olan 23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2027'de bitiyor. Menajerler tarafından Thomas Meunier Galatasaray'a teklif edildi. Ancak Galatasaray bu teklife olumlu cevap vermedi. 62 kez Belçika Milli Takım formasını giyen 32 yaşındaki oyuncu, Haziran ayında boşa çıkıyor.

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