EYT’liye kazanç yolu

EYT'liler prim ve yıl şartını tamamlar tamamlamaz emeklilik imkanı elde ediyor. Şartları tamamlayanların başvuruları Mart'ın 3'ünden bu yana alınırken, önümüzdeki 10 gün içinde başvuranlar hem 1 Nisan itibariyle aylığa hem de bayram ikramiyesine kavuşacak.
Hesaplara hem en az 1.5 maaş hem de bayram ikramiyesi yatırılacak. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş detayları...
EYT'lilerin emekli aylıkları ne zaman bağlanacak?
31 Mart'a (bu tarih de dahil) kadar başvuranların emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak. Eğer başvuru 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında yapılırsa emekli aylığı ise 1 Mayıs'ta bağlanacak. Bu nedenle şartları sağlayanların maaş kaybı yaşamamak için 10 gün içerisinde başvurusunu yapması gerekiyor. Ayrıca Ramazan Bayramı da 21-23 Nisan tarihlerine denk geliyor. Mevzuata göre; ikramiyeyi almak için emekli aylığının bayramın olduğu ayda bağlanması gerekiyor. Bu nedenle Mart'ta başvuranlar, emekli aylığı 1 Nisan itibariyle bağlandığı için Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Emeklilik başvurusu için 10 günlük süreyi kaçıranlar ise bu ödemeden yararlanamayacak.
İlk ödemede hesaba ne yatırılacak?
Emekli aylıkları peşin ödeniyor. Eğer maaş işlemleri Nisan'da tamamlanırsa, EYT'liler ilk maaşı ayın 17'si ile 28'i arasında alacak. Hesaba da ek ödeme dahil 1 peşin aylık ve ödeme gününe kadar olan maaş farkı beraber yatırılacak. Örneğin; ilk emekli aylığı ödemesi 17 Nisan olan EYT'linin hesabına hem 17 Nisan- 17 Mayıs dönemine ait bir aylık maaş ödemesi hem de 16 günlük maaş farkı yatırılacak.
Eğer aylık ödemesi Nisan'a yetişmezse ne olacak?
Mart'ta başvurulmuşsa, Mayıs ayında 1 Nisan'dan itibaren biriken tüm maaş yatırılacak. Bu durumda ödemeye bir maaş daha eklenecek. İlk maaş 17 Mayıs'ta ödenecekse bu tarihte hesaba 1 Nisan-17 Nisan, 17 Nisan-17 Mayıs, 17 Mayıs-17 Haziran döneminin maaşı yatırılacak.
Bayram ikramiyesi ne zaman alınacak?
Ramazan Bayramı ikramiyesi 17-20 Nisan tarihleri arasında bekleniyor. Kesin tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Maaş işlemleri bu tarihe kadar yetişenler açıklanan tarihte, yetişmeyenler de ilk emekli aylığıyla birlikte bayram ikramiyesini alabilecek.
Hesaplara hem en az 1.5 maaş hem de bayram ikramiyesi yatırılacak. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş detayları...
EYT'lilerin emekli aylıkları ne zaman bağlanacak?
31 Mart'a (bu tarih de dahil) kadar başvuranların emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak. Eğer başvuru 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında yapılırsa emekli aylığı ise 1 Mayıs'ta bağlanacak. Bu nedenle şartları sağlayanların maaş kaybı yaşamamak için 10 gün içerisinde başvurusunu yapması gerekiyor. Ayrıca Ramazan Bayramı da 21-23 Nisan tarihlerine denk geliyor. Mevzuata göre; ikramiyeyi almak için emekli aylığının bayramın olduğu ayda bağlanması gerekiyor. Bu nedenle Mart'ta başvuranlar, emekli aylığı 1 Nisan itibariyle bağlandığı için Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Emeklilik başvurusu için 10 günlük süreyi kaçıranlar ise bu ödemeden yararlanamayacak.
İlk ödemede hesaba ne yatırılacak?
Emekli aylıkları peşin ödeniyor. Eğer maaş işlemleri Nisan'da tamamlanırsa, EYT'liler ilk maaşı ayın 17'si ile 28'i arasında alacak. Hesaba da ek ödeme dahil 1 peşin aylık ve ödeme gününe kadar olan maaş farkı beraber yatırılacak. Örneğin; ilk emekli aylığı ödemesi 17 Nisan olan EYT'linin hesabına hem 17 Nisan- 17 Mayıs dönemine ait bir aylık maaş ödemesi hem de 16 günlük maaş farkı yatırılacak.
Eğer aylık ödemesi Nisan'a yetişmezse ne olacak?
Mart'ta başvurulmuşsa, Mayıs ayında 1 Nisan'dan itibaren biriken tüm maaş yatırılacak. Bu durumda ödemeye bir maaş daha eklenecek. İlk maaş 17 Mayıs'ta ödenecekse bu tarihte hesaba 1 Nisan-17 Nisan, 17 Nisan-17 Mayıs, 17 Mayıs-17 Haziran döneminin maaşı yatırılacak.
Bayram ikramiyesi ne zaman alınacak?
Ramazan Bayramı ikramiyesi 17-20 Nisan tarihleri arasında bekleniyor. Kesin tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Maaş işlemleri bu tarihe kadar yetişenler açıklanan tarihte, yetişmeyenler de ilk emekli aylığıyla birlikte bayram ikramiyesini alabilecek.