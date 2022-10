Bankalar emekliler için promosyon kampanyalarında vites yükseltti

BANKALARIN emekli müşteri yarışı sürüyor. Ekim ayı kampanyalarını duyuran bankalar, emeklilere 8.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Bazı bankalar da emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira ilave ödeme yapıyor. 1.500 liranın altı, 1.500- 2.500 lira arası ve 2.500 lira üstü aylıklar için belirlenen promosyon tutarları şöyle:

AKBANK: Maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon ödüyor.

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon veriyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.000, 5.000, 6.000 lira veriyor. 1-31 Ekim'de ilk defa kredi kartı başvurusu onaylananlar 30 Kasım'a kadar 500 lira harcar ve 2 yeni otomatik fatura talimatı verirse 1.500 lira bonus kazanıyor.

ING: Maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira ödüyor. Emekli yakınını getirenler her kişi için 250 lira alıyor. En fazla 5 emekli yönlendirmesi için ödül imkanı var.

İŞ BANKASI: Maaşa göre 5.000, 6.250, 7.500 lira veriyor. Ayrıca emekli tanıdığını getirenlere, Pazarama'da geçerli 500 liraya varan puan hediye ediyor.

KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 4.000, 5.000, 6.000 lira ödeme yapıyor.

TEB: Maaşını taşıyıp 2 fatura ödeme talimatı verenlere 5.500, 6.750, 8.000 lira ödüyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 500 lira kazanabiliyor.

TÜRKİYE FİNANS: Maaşa göre 3.000, 5.000, 7.000 lira veriyor. Emekli yakınını getirenlere de her bir kişi için 250 lira ödüyor. 10 kişi için bu ödemeden yararlanılıyor. Ayrıca kredi kartı ile yapılacak toplamda 3.000 lira ve üzeri harcamaya 300 lira bonus veriyor.

YAPI KREDİ: 4.600, 5.750, 7.000 lira ödüyor. 60 gün içinde 2 fatura ödeme talimatı verenlere 200, ay sonuna kadar aldığı kredi kartıyla 30 Kasım'a 500 lira harcama yapanlara 300 lira ödüyor. Emekli yakınını getiren de her kişi için 250 lira alıyor. 10 kişiye kadar imkan var.



KAMU BANKALARI REKABETİ ARTIRACAK

Özel bankaların emekli müşteri yarışı sürerken, kamu bankaları da promosyon tutarını artırmaya hazırlanıyor. Kamu bankalarının yeni promosyon tutarını açıklamasıyla rekabetin büyümesi bekleniyor.

