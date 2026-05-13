Ziraat Türkiye Kupası finali nerede ne zaman hangi kanalda ve saat kaçta?
Turkuvaz Medya aracılığıyla milyonlarca futbolsevere ulaşan Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Antalya Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadelede Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. İki takımın da tek hedefi kupayı kazanmak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
- Konyaspor ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.
- Konyaspor, grup aşamasında Eyüpspor, Aliağa Futbol, Bodrum FK ve Antalyaspor'u yenerek çeyrek finale yükseldi, ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eledi.
- Trabzonspor, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası İstanbulspor, Fetihyespor ve Başakşehir'i mağlup etti, çeyrek finalde Samsunspor'u penaltılarla ve Gençlerbirliği'ni uzatmada eleyerek finale kaldı.
- Ziraat Türkiye Kupası finali, 22 Mayıs 2024 Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve ATV'den yayınlanacak.
- TFF, final müsabakasının tarihini 24 Mayıs'tan 22 Mayıs'a değiştirdiğini duyurdu.
64. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda finalist takımlar belirlendi. Konyaspor ile Trabzonspor, finalde kupayı kaldırabilmek adına mücadele verecek.
KONYASPOR DEVLERİ ELEDİ
Finale çıkan ilk takım olan yeşil beyazlılar, grup aşamasında Eyüpspor, Aliağa Futbol, Bodrum FK ve Antalyaspor'u yenerek 12 puanla çeyrek finale yükseldi. Bu aşamada Fenerbahçe'yi ve son 4'te ise Beşiktaş'ı 1-0'lık skorlarla kupanın ucundan tuttu.
FIRTINA ZORLANDI
Fatih Tekke'nin öğrencileri ise rakibine göre sıkıntılı bir dönemden geçti. Alanyaspor mağlubiyeti ile başlayan turnuvada Fırtına, İstanbulspor, Fetihyespor ve Başakşehir'i mağlup edip son 8 takım arasına kaldı. Çeyrek finalde Samsunspor'u penaltılarla eleyen Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği ile eşleşti. Rakibini normal sürenin uzatmasında 2-1 yendi ve 3. kez üst üste finale kaldı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali ATV ekranlarından yayınlanacak. Tarihi 22 Mayıs 2024 Cuma günü olarak açıklanan müsabaka Antalya'daki Corendon Airlines Park'ta saat 20.45'te başlayacak.
TFF konuya ilişkin yaptığı açıklamada;
"Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullanmıştı.