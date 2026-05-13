Ziraat Türkiye Kupası finali nerede ne zaman hangi kanalda ve saat kaçta?

Trabzonspor, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası İstanbulspor, Fetihyespor ve Başakşehir'i mağlup etti, çeyrek finalde Samsunspor'u penaltılarla ve Gençlerbirliği'ni uzatmada eleyerek finale kaldı.

Finale çıkan ilk takım olan yeşil beyazlılar, grup aşamasında Eyüpspor, Aliağa Futbol, Bodrum FK ve Antalyaspor'u yenerek 12 puanla çeyrek finale yükseldi. Bu aşamada Fenerbahçe'yi ve son 4'te ise Beşiktaş'ı 1-0'lık skorlarla kupanın ucundan tuttu.

Trabzonspor Gençlerbirliği'ni 2-1 yenip üst üste 3. kez finale adını yazdırdı

FIRTINA ZORLANDI

Fatih Tekke'nin öğrencileri ise rakibine göre sıkıntılı bir dönemden geçti. Alanyaspor mağlubiyeti ile başlayan turnuvada Fırtına, İstanbulspor, Fetihyespor ve Başakşehir'i mağlup edip son 8 takım arasına kaldı. Çeyrek finalde Samsunspor'u penaltılarla eleyen Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği ile eşleşti. Rakibini normal sürenin uzatmasında 2-1 yendi ve 3. kez üst üste finale kaldı.