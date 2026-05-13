Transferde düello! Galatasaray ve Trabzonspor yılın futbolcusunu istiyor

Aral Şimşir'in Midtjylland ile olan sözleşmesi Haziran 2029'a kadar sürüyor ve bu durum Midtjylland'ın pazarlık gücünü artırıyor.

Trabzonspor, ara transfer döneminde Aral Şimşir için 8.5 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif yaptı ancak bu teklif reddedildi.

Wolverhampton Wanderers da Aral Şimşir ile ilgileniyor ve Avrupa'dan gelen ilgi artıyor.

Danimarka ekibi FC Midtjylland formasıyla bu sezon gösterdiği performansla yılın futolcusu seçilen ve Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, Süper Lig devlerinin radarına girdi.

Galatasaray ile Trabzonspor, yaz transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden Aral Şimşir için yarışa girdi.

Aral Şimşir birçok takımın transfer listesinde yer alıyor

50 MAÇTA 32 GOLE KATKI

Aral Şimşir, bu sezon Midtjylland formasıyla çıktığı 50 resmi maçta 12 gol ve 20 asistlik performans sergiledi. Toplamda 32 gole doğrudan katkı sağlayan milli futbolcu, özellikle hücumdaki üretkenliği ve çok yönlü oyun yapısıyla öne çıktı.

G.SARAY VE TRABZONSPOR DEVREDE

Foot Mercato'da yer alan habere göre Galatasaray ve Trabzonspor, Aral Şimşir'i transfer listesine aldı. İki kulübün de oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek için Midtjylland yönetimiyle temas kurduğu belirtildi.