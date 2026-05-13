Transferde düello! Galatasaray ve Trabzonspor yılın futbolcusunu istiyor
Galatasaray ile Trabzonspor, Midtjylland forması giyen milli futbolcu Aral Şimşir’in transferinde karşı karşıya geldi. Avrupa kulüplerinin de radarındaki genç yıldız için iki dev temaslara başladı.
Galatasaray ile Trabzonspor, yaz transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden Aral Şimşir için yarışa girdi.
Danimarka ekibi FC Midtjylland formasıyla bu sezon gösterdiği performansla yılın futolcusu seçilen ve Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, Süper Lig devlerinin radarına girdi.
50 MAÇTA 32 GOLE KATKI
Aral Şimşir, bu sezon Midtjylland formasıyla çıktığı 50 resmi maçta 12 gol ve 20 asistlik performans sergiledi. Toplamda 32 gole doğrudan katkı sağlayan milli futbolcu, özellikle hücumdaki üretkenliği ve çok yönlü oyun yapısıyla öne çıktı.
G.SARAY VE TRABZONSPOR DEVREDE
Foot Mercato'da yer alan habere göre Galatasaray ve Trabzonspor, Aral Şimşir'i transfer listesine aldı. İki kulübün de oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek için Midtjylland yönetimiyle temas kurduğu belirtildi.
WOLVERHAMPTON DA TAKİPTE
Haberde, Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Wolverhampton Wanderers'ın da genç yıldızla ilgilendiği aktarıldı. Avrupa'dan gelen ilginin artması nedeniyle transfer yarışının kızışabileceği ifade edildi.
TRABZONSPOR DAHA ÖNCE TEKLİF YAPTI
Trabzonspor'un ara transfer döneminde Aral Şimşir için yaklaşık 8.5 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif yaptığı ortaya çıktı. Ancak Midtjylland yönetiminin oyuncuyu sezon sonuna kadar takımda tutmak istemesi nedeniyle teklifin reddedildiği belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR SÜRÜYOR
Genç futbolcunun Danimarka temsilcisiyle olan sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Bu durumun transfer pazarlığında Midtjylland'ın elini güçlendirdiği ifade ediliyor.
A MİLLİ TAKIM ŞANSI
Aral Şimşir, Kasım ayında Bulgaristan ve İspanya, Mart ayında ise Romanya maçları öncesinde Türkiye Millî Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılmıştı ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamamıştı.
Genç oyuncunun teknik direktör Vincenzo Montella tarafından 2026 Dünya Kupası planlamasında değerlendirildiği öğrenildi.