Aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Kentte öğrenci evi şeklinde kullanılan ve kirasının üçüncü şahıslar tarafından ödendiği ifade edilen 1+1 evin Gülistan Doku dosyasıyla bağlantısı araştırılıyor.

Genç kızın cesedine ilişkin bir ipucu aranırken, soruşturmada bu eve dair önemli bir detaya ulaşıldı.

Öğrenci evi olarak görünen dairenin kirasının başka bir isim tarafından ödendiği belirlendi.

DOSYADAKİ 1+1 EV SIRRI: KİRAYI KİM ÖDEDİ? Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Tunceli'deki 1+1 ev oldu.

Eve kimlerin girip çıktığı, hangi saatlerde hareketlilik yaşandığı ve şüphelilerle bağlantılı bir iz bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

Ekipler ayrıca baz istasyonlarından elde edilecek HTS verilerini de mercek altına aldı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında kurulan özel ekip, 1+1 evin çevresi ve yakınlarındaki kamera kayıtlarını incelemek için çalışma başlattı.

ÖĞRENCİ EVİ GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Dosyada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise 1+1 evin "öğrenci evi" görünümünde olması oldu.

Soruşturma ekibi, bu evin gerçekten öğrenci evi olarak mı kullanıldığını yoksa bu görüntünün farklı bir amaç için mi oluşturulduğunu araştırıyor.

Evin Gülistan Doku'nun kaybolduğu süreçle bağlantılı olup olmadığı teknik veriler, kamera kayıtları ve tanık anlatımları üzerinden incelenecek.

KİRA TRAFİĞİ MASAK'IN RADARINDA

1+1 evin kirasının başka kişiler tarafından ödendiği iddiası dosyanın mali boyutunu da gündeme getirdi.

Bu kapsamda MASAK'ın banka bilgileri ve hesap hareketlerini inceleyeceği öğrenildi.

Evin kirasının kimler tarafından ödendiği, para akışının hangi hesaplardan yapıldığı ve bu hareketlerin şüphelilerle bağlantılı olup olmadığı araştırılacak.