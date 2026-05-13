Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra yeni perde! “silinen kamera” şüphesi, 1+1 ev ve HTS kayıtları mercek altında
Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra gözler yeniden kamera kayıtlarına çevrildi. Abla Aygül Doku’nun “Dinar Köprüsü’nü gören Munzur Üniversitesi kameralarını kim sildi?” sorusu soruşturmanın en kritik başlığı olurken, özel ekip silindiği iddia edilen görüntülerin akıbeti, 1+1 ev bağlantısı, HTS kayıtları ve MASAK incelemesi üzerinden dosyanın karanlık noktalarını mercek altına aldı.
- Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, kayıp öğrencinin son görüldüğü Dinar Köprüsü'nü gören Munzur Üniversitesine ait kamera kayıtlarının silindiğini iddia ederek sorumlularının belirlenmesini istedi.
- Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
- Soruşturmada Tunceli'deki kirasının üçüncü şahıslar tarafından ödendiği belirlenen 1+1 öğrenci evinin Gülistan Doku dosyasıyla bağlantısı araştırılıyor.
- Özel ekip, 1+1 evin çevresindeki kamera kayıtları ile şüphelilere ait cep telefonlarının HTS verilerini inceliyor.
- MASAK, 1+1 evin kirasının kimler tarafından ödendiğini tespit etmek için banka bilgileri ve hesap hareketlerini inceleyecek.
Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra en kritik soru yeniden gündeme geldi: Dinar Köprüsü'nü gören kameraların kayıtları nerede? Abla Aygül Doku'nun "Kameraları kim sildi?" çıkışı soruşturmada kamera kayıtlarını ilk sıraya taşırken, 1+1 öğrenci evi, HTS verileri ve MASAK incelemesi de dosyanın yeni kilit başlıkları oldu.
ABLA DOKU'DAN KRİTİK SORU: KAMERALARI KİM SİLDİ?
Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dosyadaki en kritik karanlık noktalardan birini yeniden gündeme taşıdı.
Aygül Doku, Gülistan'ın son kez görüldüğü ifade edilen Dinar Köprüsü'nü gören Munzur Üniversitesine ait kamera kayıtlarının akıbetini sordu.
Gülistan'ın yerde oturduğu Dinar Köprüsü'nü gören kameraların geçmişte "silindiği" iddialarını hatırlatan Doku, bu görüntülerin yok edilmesinin dosyadaki en büyük soru işaretlerinden biri olduğunu vurguladı.
Abla Doku, "Dinar Köprüsü'nü gören Munzur Üniversitesinin kameralarını kimler sildi?" diyerek soruşturmadaki kamera kayıtları başlığının aydınlatılmasını istedi.
DOSYA 6 YIL SONRA RAFTAN İNDİRİLDİ
Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası, 6 yıl sonra yeniden raftan indirildi.
Soruşturmada elde edilen delillerle genç kızın kaybolmadığı, organize bir cinayete kurban gittiği değerlendirilirken dosyada çarpıcı detaylara ulaşıldı.
Aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
Titizlikle yürütülen soruşturmada yeni deliller ve yeni bağlantılar mercek altına alındı.
DOSYADAKİ 1+1 EV SIRRI: KİRAYI KİM ÖDEDİ?
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Tunceli'deki 1+1 ev oldu.
Öğrenci evi olarak görünen dairenin kirasının başka bir isim tarafından ödendiği belirlendi.
Genç kızın cesedine ilişkin bir ipucu aranırken, soruşturmada bu eve dair önemli bir detaya ulaşıldı.
Kentte öğrenci evi şeklinde kullanılan ve kirasının üçüncü şahıslar tarafından ödendiği ifade edilen 1+1 evin Gülistan Doku dosyasıyla bağlantısı araştırılıyor.
ÖZEL EKİP HTS VE KAMERA KAYITLARININ PEŞİNDE
Gülistan Doku soruşturması kapsamında kurulan özel ekip, 1+1 evin çevresi ve yakınlarındaki kamera kayıtlarını incelemek için çalışma başlattı.
Ekipler ayrıca baz istasyonlarından elde edilecek HTS verilerini de mercek altına aldı.
Şüphelilere ait cep telefonlarıyla HTS verilerinin örtüşmesi durumunda soruşturmanın yeni bir boyut kazanması bekleniyor.
Eve kimlerin girip çıktığı, hangi saatlerde hareketlilik yaşandığı ve şüphelilerle bağlantılı bir iz bulunup bulunmadığı araştırılıyor.
ÖĞRENCİ EVİ GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ
Dosyada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise 1+1 evin "öğrenci evi" görünümünde olması oldu.
Soruşturma ekibi, bu evin gerçekten öğrenci evi olarak mı kullanıldığını yoksa bu görüntünün farklı bir amaç için mi oluşturulduğunu araştırıyor.
Evin Gülistan Doku'nun kaybolduğu süreçle bağlantılı olup olmadığı teknik veriler, kamera kayıtları ve tanık anlatımları üzerinden incelenecek.
KİRA TRAFİĞİ MASAK'IN RADARINDA
1+1 evin kirasının başka kişiler tarafından ödendiği iddiası dosyanın mali boyutunu da gündeme getirdi.
Bu kapsamda MASAK'ın banka bilgileri ve hesap hareketlerini inceleyeceği öğrenildi.
Evin kirasının kimler tarafından ödendiği, para akışının hangi hesaplardan yapıldığı ve bu hareketlerin şüphelilerle bağlantılı olup olmadığı araştırılacak.
DOSYADA DÖRT KRİTİK BAŞLIK
Dosyada artık dört kritik hat öne çıkıyor: Dinar Köprüsü'nü gören kameraların akıbeti, 1+1 evin bağlantıları, HTS kayıtları ve para trafiği. Özel ekibin bu dört başlıktan çıkaracağı sonuçlar, Gülistan Doku soruşturmasında yeni dönemin seyrini belirleyecek.