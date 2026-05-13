Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı ilk 11'i belli oldu

Trabzonspor kupayı kazanırsa sezonu geç açacak

9 KEZ KUPAYI KAZANDI

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 17 kez final oynadı ve 9 kez kupayı müzesine götürdü. Bordo-mavililer, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan üçüncü kulüp konumunda bulunuyor.

KUPA REKABETİNDE TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 8 kez karşılaştı.

Bu maçlarda bordo-mavililer 6 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Ankara temsilcisi 1 kez kazandı. Trabzonspor söz konusu karşılaşmalarda 18 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.