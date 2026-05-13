Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı ilk 11'i belli oldu

Turkuvaz Medya'nın milyonlarca futbolsevere ulaştırdığı Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oluyor. Trabzonspor, Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşıyor. Bordo mavililerin tek hedefi kazanarak Konyaspor ile Antalya'daki finalde karşılaşmak. Zorlu randevu öncesinde Fatih Tekke kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. ATV'den yayınlanan Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

  • Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
  • Maçın galibi, finalde Konyaspor ile mücadele edecek.
  • Trabzonspor, Türkiye Kupası tarihinde 294. maçına çıkıyor.
  • Gençlerbirliği, çeyrek finalde Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükseldi.
  • Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda daha önce 9 kez şampiyon oldu.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselebilmek için Gençlerbirliği deplasmanında mücadele veriyor.

İLK 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Dele-Bashiru, Oğulcan, Cihan, Tongya, Metehan, Traore

TRABZONSPOR: Onana, Salih, Nwaiwu, Lovik, Pina, Oulai, Bouchouari, Muçi, Augusto, Zubkov, Onuachu

Süper Lig'deki maçta Trabzonspor forması giyen Cihan Çanak şu an Gençlerbirliği'nde oynuyor

FİNALDE RAKİP KONYASPOR

Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan takım, finalde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de sezonu üçüncü sırada tamamlamayı garantileyen Trabzonspor, kupada finale çıkarak sezonu kupa hedefiyle tamamlamak istiyor.

TRABZONSPOR'UN KUPA YOLU

Kupada A Grubu'nda yer alan bordo-mavililer, sahasında Alanyaspor'a 1-0 kaybetti. Ardından deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup eden Trabzonspor, evinde Fethiyespor'u 3-0, Başakşehir'i ise deplasmanda 4-2 yendi.

A Grubu'nu 9 puanla tamamlayan Karadeniz ekibi, çeyrek finalde Samsunspor'u 90 dakikası ve uzatmaları golsüz biten maçta penaltılarla 3-1 eledi.

Gençlerbirliği finale yükselmek amacında

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY'I ELEDİ

Kupaya 4. turdan başlayan Gençlerbirliği, organizasyonda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

B Grubu'nu 10 puanla üçüncü sırada bitiren kırmızı-siyahlılar, çeyrek finalde Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek 15 yıl sonra yarı finale yükseldi.

TRABZONSPOR KUPADA 294. MAÇINA ÇIKACAK

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla Türkiye Kupası tarihindeki 294. maçına çıkacak. Bordo-mavililer geride kalan 293 maçta 177 galibiyet, 55 beraberlik ve 61 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 510 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde 236 gol gördü.

Trabzonspor kupayı kazanırsa sezonu geç açacak

9 KEZ KUPAYI KAZANDI

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 17 kez final oynadı ve 9 kez kupayı müzesine götürdü. Bordo-mavililer, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan üçüncü kulüp konumunda bulunuyor.

KUPA REKABETİNDE TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 8 kez karşılaştı.

Bu maçlarda bordo-mavililer 6 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Ankara temsilcisi 1 kez kazandı. Trabzonspor söz konusu karşılaşmalarda 18 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

Trabzonspor, Süper Lig'deki maçta Gençlerbirliği'ne 4-3 yenildi

ÜST ÜSTE 3. FİNAL HEDEFİ

Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'a, 2024-2025 sezonunda ise Galatasaray'a finalde kaybetmişti. Bordo-mavililer, Gençlerbirliği'ni elemesi halinde üst üste 3. kez Türkiye Kupası finaline yükselecek.

GENÇLERBİRLİĞİ 6. FİNAL PEŞİNDE

Gençlerbirliği ise Trabzonspor'u elemesi halinde Türkiye Kupası tarihinde 6. kez finale çıkacak. Başkent ekibi, daha önce oynadığı 5 finalin 2'sinde kupayı kazanmayı başardı. Kırmızı-siyahlılar, 1986-1987 sezonunda Eskişehirspor'u, 2000-2001 sezonunda ise Fenerbahçe'yi finalde mağlup ederek kupaya uzandı.

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor

