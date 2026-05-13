FETÖ'nün komedyen firarisi Atalay Demirci yakalandı! 5 yıl yatacak
Hain terör örgütü FETÖ ile iltisakı nedeniyle yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve firari durumda bulunan Atalay Demirci’nin İstanbul’da saklandığı tespit edildi. Güvenlik güçlerinin fiziki ve teknik takibi neticesinde Kartal’da düzenlenen nokta operasyonla kıskıvrak yakalanan Demirci, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hüküm giyen firari Demirci, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hain terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma yürüttü.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari komedyen Atalay Demirci, İstanbul'da düzenlenen operasyonla adalete teslim edildi.
Yürütülen titiz incelemeler sonucunda, FETÖ davası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Demirci'nin kentte saklandığı tespit edildi.
KARTAL'DA NOKTA OPERASYON
Güvenlik güçleri, firari Atalay Demirci'nin izini sürerek teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan kesintisiz takibin ardından Kartal'da düğmeye basıldı.
Düzenlenen operasyonla Demirci kıskıvrak yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan terör örgütü mensubu adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan Demirci tutuklandı.