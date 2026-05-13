Epstein’in Kolombiya trafiği belgelendi!

Bu sözler, Epstein'ın 20 Temmuz 2002'de El Dorado Havalimanı üzerinden ülkeden ayrıldığını gösteren resmi kayıtla örtüştü. Söz konusu örtüşme, Kolombiya Devleti tarafından Epstein'ın ülkeden geçtiğine ilişkin sunulan ilk belgesel teyit olarak değerlendirildi.

Gizliliği kaldırılarak yayımlanan röportajda Maxwell, "Pastrana ile Kolombiya'ya gittik ve Epstein da oradaydı." ifadelerini kullandı.

Epstein'ın Temmuz 2002'de Kolombiya'dan ayrıldığına ilişkin kayıt, Maxwell'in ABD Adalet Bakanlığına verdiği ifadelerle birlikte daha da önem kazandı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve gazeteci Daniel Coronell tarafından dağıtılan fotoğraflarda Maxwell ile Pastrana'nın Kolombiya Hava Kuvvetleri üniformalarıyla görüldüğü aktarıldı. İkilinin, askeri üsse benzeyen bir yerde gülümsediği fotoğrafların Melgar, Tolima'da çekildiği öne sürüldü.

Maxwell ifadesinde , "Ben helikopter pilotuyum, Andres de öyle. Arkadaş olduk ve Kolombiya'da bir Blackhawk helikopteri kullandım." dedi.

ASKERİ ÜSTEKİ FOTOĞRAF DOSYAYI BÜYÜTTÜ

Maxwell ile Pastrana'nın Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait tulumlarla çekilen fotoğrafları, bu ilişkiye dair dikkat çeken kanıtlar arasında gösterildi.

Pastrana, Epstein ve Maxwell ile birkaç kez görüştüğünü kabul etti. Ancak eski Cumhurbaşkanı, söz konusu görüşmelerin resmi nitelikte olduğunu savundu.

Bu açıklamaya rağmen Maxwell'in "Kolombiya'da Blackhawk helikopteri kullandım" sözleri, ziyaretin yalnızca turistik bir temas olup olmadığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.