Epstein’in Kolombiya trafiği belgelendi!
Kolombiya Göçmenlik Dairesi, mahkeme kararı sonrası Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell’in ülkeye ilişkin göç kayıtlarını açıkladı. Belgelerde Epstein’ın 2002’de Bogota’dan Miami’ye çıkış yaptığı, Maxwell’in ise 2007’de Cartagena’dan giriş yaptığı ortaya çıktı. Maxwell’in eski Cumhurbaşkanı Andres Pastrana için “Kolombiya’da bir Blackhawk helikopteri kullandım” sözleri dosyadaki soru işaretlerini artırdı.
Kolombiya'da Jeffrey Edward Epstein ve Ghislaine Noelle Maxwell'in ülke bağlantılarına ilişkin kritik kayıtlar ortaya çıktı. Kolombiya Göçmenlik Dairesi, 6 Mayıs 2026'da iki aydan uzun süredir kamuoyuyla paylaşmayı reddettiği göç kayıtlarını açıkladı.
Belgeler, Cundinamarca İdari Mahkemesinin CasaMacondo lehine verdiği 21 Nisan 2026 tarihli karar doğrultusunda gönderildi. Böylece Epstein ve Maxwell'in Kolombiya topraklarındaki hareketlerine ilişkin resmi kayıtlar ilk kez dosyaya girdi.
EPSTEIN'IN BOGOTA'DAN MIAMI'YE ÇIKIŞI KAYITLARA GİRDİ
Kolombiya Göçmenlik Dairesinin gönderdiği belgeye göre Epstein, 20 Temmuz 2002'de Bogotá El Dorado Uluslararası Havalimanı Göç Kontrol Noktası üzerinden Miami'ye çıkış yaptı.
Çocuk cinsel istismarı suçlamalarıyla anılan Epstein'ın geçici ziyaretçi vizesi bulunduğu kayıtlara geçti. Ancak göçmenlik sisteminde Epstein'ın Kolombiya'ya ne zaman ve nereden giriş yaptığına dair herhangi bir kayıt bulunmadı.
Bu eksiklik, Epstein'ın ülkede ne kadar süre kaldığına ilişkin hesaplama yapılmasını imkansız hale getirdi. 2011 öncesine ait verilerin, artık faaliyette olmayan Güvenlik İdari Dairesi'nden (DAS) geldiği belirtildi.
MAXWELL 3 GÜN TURİST OLARAK KALDI
Epstein'ın suç ortağı ve cinsel istismar ağındaki rolü nedeniyle hüküm giyen Ghislaine Maxwell ise kayıtlarda farklı bir tarihte yer aldı.
Belgelere göre Maxwell, 19 Mart 2007'de Miami'den gelerek Cartagena'daki Rafael Núñez Uluslararası Havalimanı'ndan Kolombiya'ya giriş yaptı. Maxwell, 21 Mart'ta Panama City'ye giderken ülkede üç gün turist statüsünde kaldı.
Kolombiya Göçmenlik Dairesi, CasaMacondo'ya verilen bilgilerin mevcut tüm kayıtlarla uyumlu olduğunu bildirdi. Kurum, Epstein ve Maxwell hakkında herhangi bir göçmenlik uyarısı, sınır dışı etme, kalış süresinin uzatılması ya da ikinci görüşme kaydı bulunmadığını da onayladı.
MAXWELL'İN İFADESİYLE KAYITLAR ÖRTÜŞTÜ
Epstein'ın Temmuz 2002'de Kolombiya'dan ayrıldığına ilişkin kayıt, Maxwell'in ABD Adalet Bakanlığına verdiği ifadelerle birlikte daha da önem kazandı.
Gizliliği kaldırılarak yayımlanan röportajda Maxwell, "Pastrana ile Kolombiya'ya gittik ve Epstein da oradaydı." ifadelerini kullandı.
Bu sözler, Epstein'ın 20 Temmuz 2002'de El Dorado Havalimanı üzerinden ülkeden ayrıldığını gösteren resmi kayıtla örtüştü. Söz konusu örtüşme, Kolombiya Devleti tarafından Epstein'ın ülkeden geçtiğine ilişkin sunulan ilk belgesel teyit olarak değerlendirildi.
PASTRANA İLE "HELİKOPTER" BAĞI
Maxwell, 1998-2002 yılları arasında Kolombiya'yı yöneten eski Cumhurbaşkanı Andres Pastrana ile bağlantısının ortak havacılık tutkusundan kaynaklandığını söyledi.
Maxwell ifadesinde, "Ben helikopter pilotuyum, Andres de öyle. Arkadaş olduk ve Kolombiya'da bir Blackhawk helikopteri kullandım." dedi.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve gazeteci Daniel Coronell tarafından dağıtılan fotoğraflarda Maxwell ile Pastrana'nın Kolombiya Hava Kuvvetleri üniformalarıyla görüldüğü aktarıldı. İkilinin, askeri üsse benzeyen bir yerde gülümsediği fotoğrafların Melgar, Tolima'da çekildiği öne sürüldü.
ASKERİ ÜSTEKİ FOTOĞRAF DOSYAYI BÜYÜTTÜ
Maxwell ile Pastrana'nın Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait tulumlarla çekilen fotoğrafları, bu ilişkiye dair dikkat çeken kanıtlar arasında gösterildi.
Pastrana, Epstein ve Maxwell ile birkaç kez görüştüğünü kabul etti. Ancak eski Cumhurbaşkanı, söz konusu görüşmelerin resmi nitelikte olduğunu savundu.
Bu açıklamaya rağmen Maxwell'in "Kolombiya'da Blackhawk helikopteri kullandım" sözleri, ziyaretin yalnızca turistik bir temas olup olmadığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
PETRO HABERİ PAYLAŞTI
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da ABD merkezli X sosyal medya platformundan ilgili haberi paylaştı.
Petro, paylaşımında "Kolombiya Göç İdaresi, Epstein'ın Andres Pastrana hükümeti döneminde Kolombiya'da bulunduğunu onayladı." ifadesini kullandı.
Epstein'ın New York'taki finans çevrelerinden Kolombiya'daki üst düzey siyasi elitlere kadar uzanan geniş bir ilişki ağı kurduğu iddia ediliyor.
GİRİŞ KAYDI YOK, SORULAR ÇOK
Kolombiya makamlarının açıkladığı kayıtlar bazı soruları yanıtladı ancak dosyada birçok kritik nokta halen belirsizliğini koruyor.
Epstein'ın Kolombiya'ya ne zaman ve hangi noktadan giriş yaptığı bilinmiyor. Bu nedenle El Dorado Havalimanı'ndan ayrılmadan önce ülkede ne kadar süre kaldığı hesaplanamıyor.
Epstein'ın sahip olduğu geçici ziyaretçi vizesinin tam numarası ve geçerlilik süresi hakkında da bilgi bulunmuyor.
EPSTEIN ÜLKEDE NERELERE GİTTİ?
Kayıtlar, Epstein'ın Kolombiya içindeki tam güzergahını da açıklamıyor. Ülkede hangi yerleri ziyaret ettiği, DAS sistemi tarafından kaydedilmeyen başka hareketlerinin olup olmadığı ve yerel bağlantılarının kimlerden oluştuğu netlik kazanmadı.
Gazetecilik araştırmasının yanıt aradığı bir diğer başlık ise Epstein'ın Kolombiya ve Latin Amerika'daki üst düzey siyasi figürlerle kurduğu iddia edilen ilişki ağında bazı isimlerin nasıl bir rol oynadığı oldu.
CASAMACONDO MAHKEMEYE TAŞIDI
Kolombiya merkezli araştırma kuruluşu CasaMacondo, Epstein'ın ülkede bulunduğunun kanıtlanması amacıyla Cundinamarca İdare Mahkemesinde dava açtı.
Kuruluş, bilgi edinme özgürlüğü kapsamında talep ettiği belgelere mahkeme kararıyla ulaştı. Böylece Epstein ve Maxwell'in Kolombiya göç kayıtları kamuoyunun gündemine taşındı.
MAXWELL 20 YIL HAPİS CEZASI ÇEKİYOR
Ghislaine Noelle Maxwell, Jeffrey Epstein'ın cinsel istismar ağına karışması nedeniyle ABD federal hapishanesinde 20 yıl hapis cezası çekiyor.
Epstein ise 10 Ağustos 2019'da Manhattan'daki Metropolitan Cezaevi'nde ölü bulundu. Epstein, çocuk cinsel istismarı suçlamalarıyla yargılanmayı bekliyordu.
Ölümünün intihar olduğu tespit edildi. Ancak bu durum, kamuoyunda uzun süre tartışmalara ve şüphelere yol açtı.