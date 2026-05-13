Dünyanın gözünü çevirdiği ziyaret: ABD Başkanı Donald Trump, 8,5 yıl sonra Çin'de

ÇİN ZİYARETİNİN ARKA PLANI

Trump'ın 13-15 Mayıs 2026 tarihlerindeki Pekin ziyareti, yaklaşık dokuz yıl aradan sonra bir ABD başkanının Çin topraklarına yaptığı ilk resmi seyahat olması bakımından tarihi önem taşıyor.

İLK ZİYARETTE 250 MİLYARLIK İMZA ATMIŞLARDI

İlk başkanlık döneminde Kasım 2017'de Xi Jinping ile Beijing'de görüşen Trump, o ziyaret sırasında 250 milyar doları aşkın ticaret anlaşmalarına imza atmış ancak takip eden yıllarda iki ülke arasında sert bir ticaret savaşı patlak vermişti.

İkinci döneminde gümrük vergileri, Taiwan, yapay zeka, fentanyl ve İran savaşı gibi jeopolitik gerilimlerin gölgesinde gerçekleşen bu ziyaret, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkileri yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor; taraflar ticaret dengesi, enerji ve bölgesel istikrar konularında somut adımlar bekliyor.