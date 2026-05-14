Netanyahu'dan gizli ziyaret: İsrail medyası yazdı BAE medyası yalanladı | Gizli ittifak patladı mı?
İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında gizli ittifak mı kuruldu? İsrail basını Netanyahu’nun savaş sürecinde BAE’ye gizli ziyaret gerçekleştirdiğini yazdı, Abu Dabi yönetimi ise iddiaları sert dille yalanladı. İran saldırıları sonrası ortaya atılan “Demir Kubbe” ve askeri heyet iddiaları Orta Doğu’da dikkat çekerken, iki taraftan gelen çelişkili açıklamalar perde arkasındaki temasları yeniden gündeme taşıdı.
- İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gizli bir ziyaret gerçekleştirerek Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğünü duyurdu.
- Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun ziyareti ve ülkede İsrail askeri heyeti bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
- ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'in savaş sürecinde BAE'ye Demir Kubbe bataryaları ve askeri personel gönderdiğini doğruladı.
- İsrail tarafı görüşmenin iki ülke ilişkilerinde tarihi bir ilerleme sağladığını savunurken, BAE tarafı ilişkilerin Abraham Anlaşmaları çerçevesinde şeffaf yürütüldüğünü belirtti.
- BAE yetkilileri, medya kuruluşlarına siyasi algı oluşturmaya yönelik doğrulanmamış bilgileri paylaşmama çağrısında bulundu.
Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki gizli görüşme haberi ittifak olarak değerlendirildi.
Her şey İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu'nun İran ile savaşın devam ettiği sırada Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret ettiğini duyurmasıyla başladı.
İSRAİL MEDYASI YAZDI: NETANYAHU AL NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun ziyareti sırasında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü bildirildi.
Açıklamada, Netanyahu'nun gerçekleştirdiği ziyaretin İsrail ve BAE arasındaki ilişkilerde "tarihi bir ilerlemeye" yol açtığı değerlendirmesi yapıldı.
ABD merkezli Axios haber platformu 26 Nisan tarihli haberinde, İsrail ile BAE arasında askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin savaş sırasında üst düzeye çıktığını yazmıştı.
Axios'a konuşan yetkililer, Netanyahu'nun Al Nahyan ile savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryası ve kullanımından sorumlu onlarca İsrail askerinin BAE'ye gönderilmesi talimatını verdiğini bildirmişti.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise Tel Aviv'de katıldığı bir konferansta İsrail'in savaş sırasında BAE'ye Demir Kubbe bataryaları ve bunların işletilmesine yardımcı olacak asker gönderdiğini doğrulamıştı.
BAE "GÖRÜŞME YOK" DEDİ
Ancak bu haberlere BAE cephesinden yalanlama geldi.
BAE Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı'nın ülkeye ziyarette bulunduğu veya BAE topraklarında herhangi bir İsrail askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Açıklamada, BAE'nin İsrail ile ilişkilerinin Abraham Anlaşmaları çerçevesinde kurumsallaşmış ilişkiler olduğu, gizli ziyaretler veya resmi makamlarca duyurulmayan toplantılar yapıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı kaydedildi.
Medya kuruluşlarına doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri dolaşıma sokmamaları çağrısında bulunulan açıklamada, bu tür haberlerin siyasi izlenim oluşturmak amacıyla kullanılmaması gerektiği savunuldu.