2026 Süper Kupa'ya hangi takımlar katılacak? Eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda finalistlerin netleşmesinin ardından Turkcell Süper Kupa’da mücadele edecek takımlar da kesinleşti. Yeni formatta oynanacak organizasyonda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor yer alacak. Süper Lig şampiyonu sarı kırmızılılar, ZTK'yı kaybedenle, ikinci sarı lacivertliler ise kupayı kazananla karşılaşacak.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek finale yükseldi.
- Konyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası finaline çıkan ilk takım oldu.
- Galatasaray, Süper Lig'de şampiyon olurken, Fenerbahçe ligi ikinci sırada tamamladı.
- Turkcell Süper Kupa, yeni formatıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor'un katılımıyla düzenlenecek.
- Beşiktaş, Süper Kupa'nın yeni formatında bu sezon da yer alamadı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı öncesi Turkcell Süper Kupa'ya katılacak takımlar da netleşti.
Trabzonspor, yarı finalde Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Geçtiğimiz hafta ise Konyaspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yenerek final biletini alan ilk takım olmuştu.
Öte yandan Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederken, Fenerbahçe de ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.
SÜPER KUPA'DA YER ALACAK TAKIMLAR
Yeni formatta oynanacak Turkcell Süper Kupa'da şu takımlar mücadele edecek:
- Galatasaray
- Fenerbahçe
- Trabzonspor
- Konyaspor
YENİ FORMAT NASIL OLACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçtiğimiz sezon uygulamaya koyduğu yeni sistemde organizasyon, dört takımlı mini turnuva formatında düzenleniyor.
Süper Kupa yarı finalinde:
Galatasaray, Türkiye Kupası finalistiyle kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe ise Türkiye Kupası şampiyonuyla karşı karşıya gelecek.
Kupayı kazanan takım ile lig sıralamasına göre oluşacak senaryoların ardından eşleşmeler netleşecek.
BEŞİKTAŞ YİNE DIŞARIDA KALDI
Yeni formatın uygulanmaya başladığı iki sezonda da Beşiktaş, Süper Kupa organizasyonuna katılım hakkı elde edemedi.
Siyah-beyazlı ekip, bu sezon hem lig yarışında hem de Türkiye Kupası'nda hedeflerinin uzağında kaldı.
İLK ŞAMPİYON FENERBAHÇE OLMUŞTU
Yeni formatın ilk uygulandığı organizasyonda Fenerbahçe, finalde Galatasaray'ı mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.