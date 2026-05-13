Özgür Özel'in rozet taktığı Nasuh Bektaş yakalandı: CHP'ye geçer geçmez yüzlerce paylaşımını buharlaştırdı

Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılarak Genel Başkan Özgür Özel tarafından rozeti takılan gazeteci Nasuh Bektaş'ın ilk icraatı geçmişini silmek oldu.

Siyasete adım atar atmaz sosyal medya hesaplarında büyük temizliğe girişen Bektaş'ın 2014 ile 2020 yılları arasındaki bütün paylaşımlarını yok ettiği ortaya çıktı.

Bektaş'ın, CHP'nin şaibeli kurultay dönemindeki mesajlarını bile buharlaştırdığı saptandı.

Nasuh Bektaş'ın sildiği gönderiler arasında "CHP PKK'ya siper oldu" şeklinde ağır ithamının da yer aldığı öğrenildi.

"ŞU ŞAHSIN CHP GENEL BAŞKANININ YANINDA NE İŞİ VAR"

Nasuh Bektaş'ın silmeyi unuttuğu paylaşımlar da fecaat.

Günümüzde Özgür Özel'in elinden rozet takan Nasuh Bektaş'ın yakın geçmişte Özel'i hedef aldığı saptandı.

Özgür Özel'in gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ile görüşmesine sert tepki gösteren Bektaş'ın, 7 Mayıs 2024 tarihli paylaşımında "Yani bu kadarına pes gerçekten pes şu şahsın……. söyleyecek kelime bulamıyorum. İnsanlık suçu işlemiş, altı yaşında çocuğu istismar edenleri savunmuş 24 saat trollük yapan bir şahsın CHP Genel başkanının yanında ne işi var." dediği kaydedildi.

YALIM'IN MUHİBBİ

CHP'nin yeni transferi Bektaş'ın, yolsuzluk tutuklusu CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a yönelik övgüleri dikkatlerden kaçmadı.

İtirafçı Yalım'ı parlatma çabası içine giren Bektaş, 14 Mart 2026'da, "Uşak Belediye başkanı Özkan Yalım şimdi meydana bakıyorum Uşak iktidara hazır." demiş.

Belediyenin el değiştirmesinin ardından eski yönetimi hedef alan Bektaş, 2 Mayıs 2024'te, "AKP'den CHP'ye geçen Uşak Belediyesi'ne ait olan ve TÜGVA'ya verilen bina geri alındı. Teşekkürler Özkan Yalım." mesajını paylaşmış.

Bektaş 28 Nisan 2024 tarihli paylaşımında ise "AKP'den CHP'ye geçen Uşak Belediyesi devralının borç 1.3 Milyar TL" iddiasını sosyal medyadan dolaşıma sokmuş.

KALKIŞMAYA METHİYE

Bektaş'ın diğer paylaşımlarında Gezi Parkı kalkışmasını övücü ifadeler kullandığı görüldü.

Sokak eylemlerini meşrulaştırmaya çalışan Bektaş, "Çarşı davasına bakıyorum. Fenerli, Galatasaraylı, Trabzonsporlu, işçiler, öğrenciler, sendikalar, doğa savaşçıları, kadın hareketleri kim varsa aynı duyguda buluşmuştu. İşte Gezi toplumun bütün farklılıkları ile nasıl kardeşçe yaşabileceğinin en güzel uygulamasıydı. Bu nedenle çok karşı oldular." ifadelerini kullandı.

Sanıklarının "anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçlamasıyla hüküm giydiği Gezi kalkışmasının lidersiz halk hareketi olduğunu öne süren Bektaş, "Her siyasi görüşten, her dinden, her ırktan, her mezhepten, her türlü yaşam tarzına sahip insanların bir araya gelebildiğini gösteren en güzel örnekti. İşte AKP'yi kızdıran buydu. Çünkü bütün stratejisini toplumun ayrışması üzerine kuran akp'yi en çok kızdıran buydu toplumun her kesimi ile bir arada yaşayabileceği fikri." demiş.

CASUSA PAYANDA

Nasuh Bektaş'ın, CHP'li İmamoğlu'nun yargılandığı davaları itibarsızlaştırmaya çalıştığı belirlendi. Devam eden hukuki süreçleri eleştiren Bektaş, "Casusluk diye bir dava. Ama ortada casusluk faaliyeti yok. Yine İBB yolsuzluk davası gibi olmayan bir suçun olmadığını kanıtlamak için uğraşıyorlar." iddiasını öne sürdü.

